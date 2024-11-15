Yeni AB düzenlemesi: Google, siyasi reklam yayınlamayı durduruyor

YouTube'da da siyasi reklamlar yasaklanacak!
Google, Ekim 2025'te yürürlüğe girmesi planlanan TTPA’daki (siyasi reklamlarda şeffaflık ve hedefleme) siyasi reklamcılık tanımının çok geniş olduğunu ve farklı AB bölgelerinde hangi içeriğin büyük ölçekte kısıtlanması gerektiğini güvenilir bir şekilde belirlemeyi zorlaştırdığını söylüyor. Arama devi, TTPA yürürlüğe girmeden önce siyasi reklamları yayınlamayı durdurmayı planlıyor ve kararını değerlendirmeye devam edeceğini, önümüzdeki yıl zamanlamaysa ilişkin daha fazla bilgi paylaşacağını söylüyor.
Google daha önce yerel düzenlemelere uyma konusunda benzer sorunlar nedeniyle Fransa, Kanada ve Brezilya'daki siyasi reklam hizmetini durdurmuştu. Google duyurusunda, “Yasama süreci boyunca TTPA'nın potansiyel etkisi ve bazı gerekliliklerinin getirdiği zorluklar konusunda endişelerimizi paylaştık ancak düzenleme nihayetinde gerekliliklerine uymamızı sağlayacak gerekli netliği ve özgüllüğü sağlamada başarısız oldu" dedi.
Yaklaşan TTPA kuralları, çevrimiçi siyasi reklamların bir reklamla hedeflenip hedeflenmedikleri, reklamlar için kimin ödeme yaptığı, ne kadar ödeme yapıldığı ve hangi seçim veya referandumla bağlantılı olduğu konusunda insanları bilgilendirmeye yardımcı olmak için açıkça etiketlenmesini gerektirecek. Reklam sağlayıcıları ayrıca kullanıcılara hedefli siyasi reklamlar sunmak için onlardan açık izin almak zorunda ve belli yaşın altındaki kişilerin verilerini ve kişisel bilgilerini kullanamayacaklar.
Değişiklik ayrıca AB şeffaflık kuralları uyarınca siyasi reklam olarak nitelendirilen YouTube'daki ücretli siyasi tanıtımları da yasaklayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir