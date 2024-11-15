Yeni AB düzenlemesi: Google, siyasi reklam yayınlamayı durduruyor

Tam Boyutta Gör Google, gelecek yıl Avrupa Birliği'ndeki (AB) kullanıcılara artık siyasi reklamlar göstermeyeceğini duyurdu. Şirket bunun nedeni olarak AB'nin yeni şeffaflık düzenlemelerini gösteriyor.

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YouTube'da da siyasi reklamlar yasaklanacak!

Google, Ekim 2025'te yürürlüğe girmesi planlanan TTPA’daki (siyasi reklamlarda şeffaflık ve hedefleme) siyasi reklamcılık tanımının çok geniş olduğunu ve farklı AB bölgelerinde hangi içeriğin büyük ölçekte kısıtlanması gerektiğini güvenilir bir şekilde belirlemeyi zorlaştırdığını söylüyor. Arama devi, TTPA yürürlüğe girmeden önce siyasi reklamları yayınlamayı durdurmayı planlıyor ve kararını değerlendirmeye devam edeceğini, önümüzdeki yıl zamanlamaysa ilişkin daha fazla bilgi paylaşacağını söylüyor.

Google daha önce yerel düzenlemelere uyma konusunda benzer sorunlar nedeniyle Fransa, Kanada ve Brezilya'daki siyasi reklam hizmetini durdurmuştu. Google duyurusunda, “Yasama süreci boyunca TTPA'nın potansiyel etkisi ve bazı gerekliliklerinin getirdiği zorluklar konusunda endişelerimizi paylaştık ancak düzenleme nihayetinde gerekliliklerine uymamızı sağlayacak gerekli netliği ve özgüllüğü sağlamada başarısız oldu" dedi.

Yaklaşan TTPA kuralları, çevrimiçi siyasi reklamların bir reklamla hedeflenip hedeflenmedikleri, reklamlar için kimin ödeme yaptığı, ne kadar ödeme yapıldığı ve hangi seçim veya referandumla bağlantılı olduğu konusunda insanları bilgilendirmeye yardımcı olmak için açıkça etiketlenmesini gerektirecek. Reklam sağlayıcıları ayrıca kullanıcılara hedefli siyasi reklamlar sunmak için onlardan açık izin almak zorunda ve belli yaşın altındaki kişilerin verilerini ve kişisel bilgilerini kullanamayacaklar.

Değişiklik ayrıca AB şeffaflık kuralları uyarınca siyasi reklam olarak nitelendirilen YouTube'daki ücretli siyasi tanıtımları da yasaklayacak.

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