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    Anlık Bildirim

    Yeni AB düzenlemesi: Google, siyasi reklam yayınlamayı durduruyor

    Ekim 2025'te yeni bir AB düzenlemesi yürürlüğe girecek. Google, o tarihe kadar Avrupa Birliği'nde siyasi reklam yayınlamayı durduracak. Bu değişiklik YouTube'u da kapsıyor.
    google ab siyasi reklam yasak Tam Boyutta Gör
    Google, gelecek yıl Avrupa Birliği'ndeki (AB) kullanıcılara artık siyasi reklamlar göstermeyeceğini duyurdu. Şirket bunun nedeni olarak AB'nin yeni şeffaflık düzenlemelerini gösteriyor.

    YouTube'da da siyasi reklamlar yasaklanacak!

    Google, Ekim 2025'te yürürlüğe girmesi planlanan TTPA’daki (siyasi reklamlarda şeffaflık ve hedefleme) siyasi reklamcılık tanımının çok geniş olduğunu ve farklı AB bölgelerinde hangi içeriğin büyük ölçekte kısıtlanması gerektiğini güvenilir bir şekilde belirlemeyi zorlaştırdığını söylüyor. Arama devi, TTPA yürürlüğe girmeden önce siyasi reklamları yayınlamayı durdurmayı planlıyor ve kararını değerlendirmeye devam edeceğini, önümüzdeki yıl zamanlamaysa ilişkin daha fazla bilgi paylaşacağını söylüyor.

    Google daha önce yerel düzenlemelere uyma konusunda benzer sorunlar nedeniyle Fransa, Kanada ve Brezilya'daki siyasi reklam hizmetini durdurmuştu. Google duyurusunda, “Yasama süreci boyunca TTPA'nın potansiyel etkisi ve bazı gerekliliklerinin getirdiği zorluklar konusunda endişelerimizi paylaştık ancak düzenleme nihayetinde gerekliliklerine uymamızı sağlayacak gerekli netliği ve özgüllüğü sağlamada başarısız oldu" dedi.

    Yaklaşan TTPA kuralları, çevrimiçi siyasi reklamların bir reklamla hedeflenip hedeflenmedikleri, reklamlar için kimin ödeme yaptığı, ne kadar ödeme yapıldığı ve hangi seçim veya referandumla bağlantılı olduğu konusunda insanları bilgilendirmeye yardımcı olmak için açıkça etiketlenmesini gerektirecek. Reklam sağlayıcıları ayrıca kullanıcılara hedefli siyasi reklamlar sunmak için onlardan açık izin almak zorunda ve belli yaşın altındaki kişilerin verilerini ve kişisel bilgilerini kullanamayacaklar.

    Değişiklik ayrıca AB şeffaflık kuralları uyarınca siyasi reklam olarak nitelendirilen YouTube'daki ücretli siyasi tanıtımları da yasaklayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 5 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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