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'Google+' android platformu için güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,4b
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Google’ın sosyal ağ hizmeti olan ‘Google+’ Android platformu için güncellenerek yeni özellikleriyle kullanıcılara sunuldu.

Yeni bir arayüzle gelen Google+’ın android uygulamasında artık resim ve videolar daha büyük formatlarda listeleniyor ve seçeneklere daha az yer verilerek kullanım kolaylaştırılıyor. Videolu sohbet imkanı sunan uygulamada, istediğiniz kişiyi davet ederek ya da herkese açık bir şekilde canlı yayın yapabiliyorsunuz. Paylaşımlarınız üzerinde düzenleme yapabildiğiniz uygulamada görüntülemekte olduğunuz bir resmi cihazınıza kayıt edebiliyorsunuz. Kişi önerilerini görebilme ve video sohbet uyarı sesi düzenleme gibi ufak ayrıntılara da yer verilen uygulamanın yeni arayüzü şu an için sadece telefonlarda destekleniyor.

Aldığı güncelleme ile basit bir arayüze, videolu arama ve kullanımı kolaylaştıran birçok yeni özelliğe sahip olan Google+’a Google Play üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.  


 

http://googleblog.blogspot.com/2012/05/google-for-android-polish-and.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BeYaBaN. 7 yıl
son güncellemeyle ok değişik ve güzel bir hal aldı
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anxie48 7 yıl
google+! up it .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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