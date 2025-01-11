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    DH mobil uygulaması ile Sıcak Fırsatları takip etmek artık çok daha kolay!

    DH mobil uygulaması güncellendi. Güncelleme ile birlikte mobil uygulamamıza DH Sıcak Fırsatlar adında yepyeni bir arayüz eklendi. İndirimleri takip etmek ve indirim paylaşmak kolaylaştı.
    DH mobil uygulamasına Sıcak Fırsatlar görünümü eklendi Tam Boyutta Gör
    Gelişmiş DonanımHaber deneyimi sunan DH mobil uygulamamız güncellendi. Güncellemeyle birlikte Sıcak Fırsatları takip etmek çok daha kolay hale geldi.

    DH Android ve DH iOS mobil uygulamasına ilk kez giriş yaptığınızda “DH Sıcak Fırsatlar” ve “Teknoloji Haberleri & DH Forum” olarak iki ayrı seçenek göreceksiniz. DH Sıcak Fırsatlar sayfamızda Sıcak Fırsatlar’a özel olarak hazırladığımız yepyeni arayüz ile sizleri selamlıyoruz.

    DH mobil uygulamasına Sıcak Fırsatlar görünümü eklendi Tam Boyutta Gör
    Yeni eklenen Sıcak Fırsatlar sayfası, indirimli ürünleri takip eden kullanıcılarımızın talepleri doğrultusunda tasarlandı. Forum arayüzünden tamamen farklı bir tasarıma sahip olan Sıcak Fıratlar'da konular ve yorumlardan yerine sadece indirimli ürünleri listeliyoruz.

    Tek ekranda tüm indirimli ürünleri görebilir, bu ürünlerin linklerine, fiyat grafiğine ve son günlerdeki en düşük fiyatına ulaşabilirsiniz. “Genişlet” butonu ile daha fazla bilgiye erişebilir ve DH Forumdaki ilgili paylaşıma gidebilirsiniz. Artık Sıcak Fırsatlar'daki indirimleri yakalamak için konu konu gezmenize ve dakikalarınızı harcamanıza gerek kalmayacak!

    DH mobil uygulamasına Sıcak Fırsatlar görünümü eklendi Tam Boyutta Gör

    Fırsat paylaşmak için ürünün linkini yapıştırmanız yeter

    DH mobil uygulamasına Sıcak Fırsatlar görünümü eklendi Tam Boyutta Gör

    DH Sıcak Fırsatlar’da fırsat paylaşımını kolaylaştırdık. Artık indirimli ürünü DH üyeleriyle paylaşmak için “Ekle” sayfasındaki ilgili alana ürünün linkini yapıştırmanız yeterli. Yapay zeka tarafından ürünün adı, fiyatı, görseli ve diğer bilgiler otomatik olarak ekleniyor.

    Satın almayı planladığınız ürünler indirime girdiğinde size bildirim gönderiyoruz. Bildirim almak için Sıcak Fırsatlar’daki dilediğiniz ürünü favorilerinize ekleyebilir veya zil ikonuna basarak bildirimi etkinleştirebilirsiniz.

    DH Sıcak Fırsatlar’a eklenen özellikler neler?

    • İndirimleri takip etmeyi kolaylaştıran yepyeni arayüz.
    • Tüm indirimli ürünler tek sayfada.
    • İndirimli ürünün adı, görseli, fiyat grafiği, son günlerdeki en düşük fiyatı gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
    • Popüler Fırsatlar sekmesinde son günlerin en çok tıklanan fırsatlarını görüntüleyebilirsiniz.
    •  “Seçtiğimiz fırsatlar” sekmesinde editörlerimizin seçtiği fırsatları görebilirsiniz.
    • “Fırsat Haberleri” sekmesinde indirim haberleri ve videolarına erişebilirsiniz.
    • Eklenen bir fırsatı “Satın aldım” olarak işaretleyebilirsiniz.
    • Eklenen bir fırsatı favorilerinize ekleyerek fiyat düşüşlerinde bildirim alabilirsiniz.
    • Fırsat paylaşan üyeleri takip edebilir ve bu kişiler fırsat paylaştığında bildirim alabilirsiniz.
    • Başka bir kullanıcı tarafından paylaşılan bir fırsatı tek tuşla sizi takip eden kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

    DH Sıcak Fırsatları kullanmak için DH mobil uygulamamızı App Store, Google Play ve Huawei App Gallery’den indirebilirsiniz. Alışık olduğunuz DH görünümüne dönmek isterseniz sağ alt köşedeki “DH’ye Dön” butonuna dokunmanız yeterli.

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