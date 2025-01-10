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    Disney+, yakında HDR10+ standardını destekleyecek

    Disney+ yayın hizmeti, yakında HDR10+ içeriği destekleyecek. HDR10+, HDR10'a kıyasla daha iyi parlaklık ve kontrast sunuyor ve Dolby Vision'ın aksine lisans ücreti bulunmuyor.
    disney plus hdr10+ desteği Tam Boyutta Gör
    Disney Plus, yakında HDR10+ içerik yayınına başlayacak. Dijital platform, zaten Dolby Vision ve HDR10'u destekliyor ancak artık HDR10+ standardında video akışı sağlayacak.

    HDR10+, kare kare dinamik aralık meta verileri sunduğu için Dolby Vision'a benziyor. Ancak telifsiz ve 20th Century Fox, Amazon, Panasonic ve Samsung tarafından ortaklaşa geliştirilmiş bir standard. Ücretsiz olmasına rağmen Dolby Vision şu anda daha popüler çünkü daha fazla yapım evi, cihaz üreticisi ve akış hizmeti tarafından benimseniyor.

    Amazon'un Prime Video platformu, HDR10+'ı benimseyen ilk video akış hizmetiydi. 2023'te Apple TV+’a Apple orijinal yapımları için HDR10+ desteği geldi. YouTube ve Paramount+ da HDR10+’ı destekliyor ancak bu formatta içerik bulmak çok zor. Yakında Disney+ da bu formatta içerik sunan dijital platformlar arasına katılacak.

    HDR10+, dinamik meta verileri, iyileştirilmiş parlaklık ve kontrast, etkili standartlaşma, uygulama kolaylığı, küresel sertifikasyon ve lisans ücreti olmaması gibi bir dizi avantaj sağlıyor. Duyuruda Disney+’da HDR10+ formatında göreceğimiz dizi ve filmlerin bir listesi paylaşılmadı.

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