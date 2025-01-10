Disney+, yakında HDR10+ standardını destekleyecek

HDR10+, kare kare dinamik aralık meta verileri sunduğu için Dolby Vision'a benziyor. Ancak telifsiz ve 20th Century Fox, Amazon, Panasonic ve Samsung tarafından ortaklaşa geliştirilmiş bir standard. Ücretsiz olmasına rağmen Dolby Vision şu anda daha popüler çünkü daha fazla yapım evi, cihaz üreticisi ve akış hizmeti tarafından benimseniyor.
Amazon'un Prime Video platformu, HDR10+'ı benimseyen ilk video akış hizmetiydi. 2023'te Apple TV+’a Apple orijinal yapımları için HDR10+ desteği geldi. YouTube ve Paramount+ da HDR10+’ı destekliyor ancak bu formatta içerik bulmak çok zor. Yakında Disney+ da bu formatta içerik sunan dijital platformlar arasına katılacak.
HDR10+, dinamik meta verileri, iyileştirilmiş parlaklık ve kontrast, etkili standartlaşma, uygulama kolaylığı, küresel sertifikasyon ve lisans ücreti olmaması gibi bir dizi avantaj sağlıyor. Duyuruda Disney+’da HDR10+ formatında göreceğimiz dizi ve filmlerin bir listesi paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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