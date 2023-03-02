Reddit video indirme nasıl yapılır?

- Reddit video indirme yapılışı 🚀
- Bot ile Reddit video nasıl indirilir 🤖
- Reddit video downloader nasıl kullanılır ⬇️
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Reddit’ten büyük çok az web sitesi var. Sosyal ağ platformunda her gün binlerce yeni video paylaşılıyor ve aranılan videoyu bulmak uzun sürmüyor. Ancak çoğu sosyal medya sitesi gibi Reddit de video indirmeye izin vermiyor; yalnızca videoyu mp4 olarak kaydedebiliyorsunuz. Videoyu cihazınıza indirip Twitter, Instagram ve diğer sosyal ağ platformlarında paylaşmak istiyorsanız, Reddit sesli video indirme yöntemlerini bilmeniz gerekiyor. Bu rehber yazıda Redditten video indirme yollarına değiniyoruz.
Reddit video indirme yapılışı 🚀
- Reddit videosunun altında Paylaş seçeneğine tıklayın.
- Bağlantıyı kopyala veya Kopyala’yı seçin.
- RedditSave’i açın.
- Kutucuğa kopyaladığınız linki yapıştırın.
- Download HD video linkine tıklayın.
- Reddit videosu .mp4 olarak cihazınıza inmeye başlayacak.
Bot ile Reddit video nasıl indirilir 🤖
- Videonun olduğu gönderiyi açın.
- Yorum bölümüne “u/savevideo” yazın.
- Yorumunuzun hemen altında View link çıkacak.
- Download HD video butonuna tıklayın.
Reddit video downloader nasıl kullanılır ⬇️
Reddit downloader’ın iki versiyonu var. Yalnızca sesi indirmek istiyorsanız site yeterli ancak videoyla sesi birlikte indirmek istiyorsanız RedV video downloader uygulamasını bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. RedV Video Downloader ile Redditten video indirme adımları:
- Reddit videosunun linkini kutucuğa yapıştırın.
- Turuncu butona tıklayın.
- “Download” butonuna tıklayın.
- Videoya sağ tıklayıp “Video olarak kaydet”e tıklayın.
Reddit videoları bir süredir sosyal medya platformlarının trendi. Birçok kullanıcı, farklı platformlarda paylaşmak için MP4 formatındaki Reddit videolarını indirmek istiyor. Biz de Redditten video indirmenin en basit yollarını bu rehber yazımızda anlattık.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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