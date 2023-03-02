Reddit video indirme nasıl yapılır?

Reddit’ten büyük çok az web sitesi var. Sosyal ağ platformunda her gün binlerce yeni video paylaşılıyor ve aranılan videoyu bulmak uzun sürmüyor. Ancak çoğu sosyal medya sitesi gibi Reddit de video indirmeye izin vermiyor; yalnızca videoyu mp4 olarak kaydedebiliyorsunuz. Videoyu cihazınıza indirip Twitter, Instagram ve diğer sosyal ağ platformlarında paylaşmak istiyorsanız, Reddit sesli video indirme yöntemlerini bilmeniz gerekiyor. Bu rehber yazıda Redditten video indirme yollarına değiniyoruz.

Reddit video indirme yapılışı 🚀 Tam Boyutta Gör Redditten video indirme yaptığını iddia eden çok sayıda web sitesi var ancak en güvenilir olanı RedditSave. RapidSave ile Reddit videoları telefona ve bilgisayara nasıl indirilir? adım adım görelim: Reddit videosunun altında Paylaş seçeneğine tıklayın. Bağlantıyı kopyala veya Kopyala’yı seçin. RedditSave’i açın. Kutucuğa kopyaladığınız linki yapıştırın. Download HD video linkine tıklayın. Reddit videosu .mp4 olarak cihazınıza inmeye başlayacak.

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Bot ile Reddit video nasıl indirilir 🤖 Tam Boyutta Gör Telegram’da olduğu gibi Reddit’te de botlar var. Botlarla yapabildiğiniz şeylerden birisi de video indirme. Reddit video downloader bot SaveVideo ile Redditten video nasıl indirilir adım adım görelim: Videonun olduğu gönderiyi açın. Yorum bölümüne “u/savevideo” yazın. Yorumunuzun hemen altında View link çıkacak. Download HD video butonuna tıklayın.

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Reddit video downloader nasıl kullanılır ⬇️ Tam Boyutta Gör Downloader, Reddit videolarını veya yalnızca sesi cihazına (ister telefona ister bilgisayara) kolayca indirmenizi sağlar. RedV Video Downloader, en basit Reddit video indiricilerden biri. Hızlı indirme adımları ile basit arayüz sunuyor. Reddit downloader’ın iki versiyonu var. Yalnızca sesi indirmek istiyorsanız site yeterli ancak videoyla sesi birlikte indirmek istiyorsanız RedV video downloader uygulamasını bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. RedV Video Downloader ile Redditten video indirme adımları: Reddit videosunun linkini kutucuğa yapıştırın. Turuncu butona tıklayın. “Download” butonuna tıklayın. Videoya sağ tıklayıp “Video olarak kaydet”e tıklayın.

Reddit videoları bir süredir sosyal medya platformlarının trendi. Birçok kullanıcı, farklı platformlarda paylaşmak için MP4 formatındaki Reddit videolarını indirmek istiyor. Biz de Redditten video indirmenin en basit yollarını bu rehber yazımızda anlattık.

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