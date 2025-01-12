WhatsApp'a yapay zeka sekmesi geliyor

Sohbet botlarına kolay erişim sağlanıyor
WABetaInfo tarafından keşfedilen güncelleme, WhatsApp'ın dört sekmesinden birini yapay zekaya ayırıyor. Bu sekme içerisinde "Popüler AI Karakterleri" isimli bir bölüm yer alıyor. Ayrıca konu bazlı düzenlenmiş sohbet botları da bu sekme içerisinde yer alıyor. WhatsApp'taki diğer AI destekli özellikler arasında yapay zeka tarafından oluşturulan resimler ve çıkartmalar ile Meta AI kullanan bir arama aracı yer alıyor.
Yeni AI sekmesi, mevcut Topluluklar sekmesinin yerini alıyor, ancak Topluluklar işlevi kaldırılmıyor. Daha önceki beta sürümünde, Topluluk oluşturma işlemi uygulamanın Sohbetler sekmesi içinde sadeleştirilmiş bir şekilde yeniden tasarlanmıştı.
WhatsApp beta sürümü Google Play üzerinden kullanılabiliyor ancak sınırlı sayıda test kullanıcısı tarafından erişilebiliyor. AI sekmesinin genel kullanıma ne zaman sunulacağı şu an için bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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