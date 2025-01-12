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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'a yapay zeka sekmesi geliyor

    WhatsApp, yapay zeka sohbet botlarına erişim sağlayan yeni bir tasarımı test ediyor. Şu anda beta sürümünde yer alan tasarım, uygulamanın ana ekranına yapay zeka için yeni bir sekme ekliyor.
    WhatsApp'a yapay zeka sekmesi geliyor Tam Boyutta Gör
    Meta'nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yapay zeka sohbet botlarına erişim sağlayan yeni bir tasarımı test ediyor. Şu anda yalnızca uygulamanın Android beta sürümü aracılığıyla erişilebilen tasarım, uygulamanın ana ekranına yapay zeka için yeni bir sekme ekliyor.

    Sohbet botlarına kolay erişim sağlanıyor

    WABetaInfo tarafından keşfedilen güncelleme, WhatsApp'ın dört sekmesinden birini yapay zekaya ayırıyor. Bu sekme içerisinde "Popüler AI Karakterleri" isimli bir bölüm yer alıyor. Ayrıca konu bazlı düzenlenmiş sohbet botları da bu sekme içerisinde yer alıyor. WhatsApp'taki diğer AI destekli özellikler arasında yapay zeka tarafından oluşturulan resimler ve çıkartmalar ile Meta AI kullanan bir arama aracı yer alıyor.

    WhatsApp'a yapay zeka sekmesi geliyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka tabanlı bu araçlar WhatsApp için yeni değil. Ancak şu anda yalnızca ABD ve bazı diğer ülkelerde sınırlı sayıda dilde mevcut durumda ve Sohbetler sekmesinden erişilebiliyor. Yeni güncellemeyle yapay zeka özellikleri daha erişilebilir hale getiriliyor.

    Yeni AI sekmesi, mevcut Topluluklar sekmesinin yerini alıyor, ancak Topluluklar işlevi kaldırılmıyor. Daha önceki beta sürümünde, Topluluk oluşturma işlemi uygulamanın Sohbetler sekmesi içinde sadeleştirilmiş bir şekilde yeniden tasarlanmıştı.

    WhatsApp beta sürümü Google Play üzerinden kullanılabiliyor ancak sınırlı sayıda test kullanıcısı tarafından erişilebiliyor. AI sekmesinin genel kullanıma ne zaman sunulacağı şu an için bilinmiyor.

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