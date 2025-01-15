WhatsApp için 2025'in ilk güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

WhatsApp 2025 güncellemesi yenilikler
- Fotoğraf ve videolar için kamera efektleri
- Selfie çıkartmaları (iOS'a yakında gelecek)
- Çıkarma paketi paylaşma
- Mesaja çift dokunarak ifade bırakma
Öne çıkan özelliklerden biri, sohbetlerde paylaşılan fotoğraflar ve videolar için kamera efektlerinin eklenmesi. Kullanıcılar artık sohbetlerde 30 farklı filtre, arka plan ve görsel efektle fotoğraf veya videolarını dikkat çekici hale getirebilecek. WhatsApp, geçen yıl görüntülü aramalar için kullanıma sunduğu araçları daha fazla seçenekle sohbetlere getiriyor.
WhatsApp’a gelecek diğer yeni özellik ise; selfie çıkartmaları. Adından da anlaşılacağı gibi, artık selfielerinizi sohbetlerinizde paylaşmak için çıkartmalara dönüştürebileceksiniz. Tek yapmanız gereken; çıkartma oluştur simgesine dokunup selfie’nizi çekmek olacak. Şu anda bu özellik Android'de mevcut, iPhone kullanıcılarına da yakında sunulması bekleniyor.
WhatsApp ayrıca çıkartma paketlerini paylaşmayı da kolaylaştırıyor. Bir arkadaşınızın hoşuna gideceğini düşündüğünüz çıkartma paketiyle karşılaşırsanız, artık bunu doğrudan sohbetlerinizde paylaşabileceksiniz. Çıkarmaları seven kullanıcılara yönelik ufak ama kullanışlı bir eklenti.
Güncelleme ayrıca mesaj tepkilerine kullanışlı bir iyileştirme getiriyor. Kullanıcılar artık bir mesaja iki kez dokunarak tepki verebilecek. Tepki seçmek için mesajı basılı tutmak gerekmeyecek. Kullanıcıların en çok kullandığı emojileri içeren kayan açılır menü de geliyor. Bu menüyle sık kullanılan tepkilere daha hızlı erişim sağlanabilecek. Tüm emojilere + simgesine dokunarak şu anda da erişilebiliyor ancak yeni düzen kolaylaştırmayı amaçlıyor.
WhatsApp, bu değişikliklerin 2025 için bir başlangıç olduğunu söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil