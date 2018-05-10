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Google bu sonbaharda Pixel markalı bir akıllı saat çıkarabilir

Güvenilir sızıntılarıyla tanıdığımız Evan Blass, Google'ın Ekim etkinliğinde Pixel markalı bir akıllı saat tanıtabileceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Qualcomm da bu konuda bir ipucu vermişti.
1 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google'ın Pixel 3 akıllı telefonunu bu yıl Ekim etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Son birkaç yıldır Google, Pixel akıllı telefonları da dahil olmak üzere yeni ürünlerini tanıtmak için Ekim ayında bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirketin bu yıl Pixel 3 ile birlikte Pixel markalı bir akıllı saat çıkaracağını öne süren bazı yeni detaylar ortaya çıktı.
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Bilgiler bu konularda güvenilir bir kaynak olan Evan Blass'tan (@evleaks) geliyor. Sızıntılarıyla ünlü isim, Google'ın, Ekim etkinliğinde Pixel 3, Pixel 3 XL ve ikinci nesil Pixel Buds'ın yanı sıra Pixel markalı yeni bir akıllı saat lanse edeceğini söyledi.

Qualcomm da bir anlamda doğrulamıştı

Google’ın bu yıl Pixel markalı bir akıllı saat çıkarma olasılığını ilk kez duyuyoruz ancak kesinlikle şaşırtıcı değil. Piyasadaki mevcut Wear OS (Android Wear) akıllı saatlere güç veren işlemcinin üreticisi Qualcomm, bu sonbaharda Wear OS cihazlar için yeni bir işlemci sunacağını ve iş ortaklarının yıl sonunda yeni ürünler çıkaracağını doğrulamıştı. Önümüzdeki günlerde Pixel akıllı saatle ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://twitter.com/evleaks/status/994585799235600384 Yorum Yaz
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Necmi Ayar ATVIC 1 yıl MrScorpion
Ben kullaniyorum ve sarjida 2.5 3 gun gidiyor
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MrScorpion 1 yıl
akıllı saatler çok pahalı ve şarj süresi hiç kullanışlı olmayan ürünler. Şahsi fikrim bu ürünler geliştirilene kadar uzak durmak.
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