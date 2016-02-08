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Google bu yıl içinde kendi VR kaskını duyurabilir

Sanal gerçeklik pazarındaki en uygun fiyatlı seçenek CardBoard'ın öncüsü olan Google, bu yıl içerisinde daha kapsamlı bir VR kaskı ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Google bu yıl içinde kendi VR kaskını duyurabilir
 
Sanal gerçeklik pazarında artık hazırlıklar sona yaklaşıyor. Oculus Rift, HTC Vive ve Playstation VR şimdilik sektördeki en büyük oyuncular olacak gibi görünüyordu ancak Financial Times'da yer alan habere göre Google'da bu rekabete ortak olacak.

Bazı kullanıcılar Google ve VR kelimelerini yan yana gördüklerinde akıllarına hemen uygun CardBoard'lar gelebilir. Haberde ise yeni ürünün uygun fiyatlı karton CardBoard'lardan ziyade daha profesyonel ve kapsamlı bir sanal gerçeklik gözlüğü olacağı belirtilmiş.

Google'ın sektöre girişini önemli kılan detaylardan birisi ise kaskın özelleştirilmiş bir Android sürümüyle gelebilecek olması. Bu noktada Google VR kaskına içerik üretmek de daha kolay olacak, hatta Youtube'un 360 derece videoları ile içeriğin önemli bir kısmı şimdiden hazır bile diyebiliriz. Geliştirici desteğinin yanı sıra Google'ın ürününde kendi yazılımını kullanmasıyla gecikme ve baş döndürme gibi problemleri de daha kolay aşabileceği düşünülüyor.

Sanal gerçeklik kaskının bu yıl içerisinde piyasada kendini göstermesi bekleniyor. Google gibi büyük bir oyuncu sektördeki dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip.
http://www.engadget.com/2016/02/07/google-vr-headset-leak/ Yorum Yaz
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