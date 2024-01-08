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    Anlık Bildirim

    Yenilikçi giyilebilir teknoloji Palmplug One tanıtıldı

    Felçli hastalar için giyilebilir bir oyun eldiveni… CES 2024 kapsamında her parmakta el takibi için sensörler bulunan, dokunsal ve görsel geri bildirim sunan Palmplug One tanıtıldı.
    Yenilikçi giyilebilir teknoloji Palmplug One tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Fiziksel ve dijital dünya arasındaki çizgilerin giderek bulanıklaştığı günümüzde, CES 2024 kapsamında kullanıcı etkileşimini yeniden tanımlayan yenilikçi giyilebilir bir teknoloji tanıtıldı. Bu anlatının kahramanı, başta sanal gerçeklik (VR) ve sağlık teknolojisi olmak üzere çok sayıda sektörde kullanıcı deneyimlerini geliştirmeye yönelik gelişmiş teknolojiyle dolu giyilebilir eldiven olan Palmplug One.

    Hem VR hem de sağlık için

    Palmplug, sanal gerçeklikte kullanıcı etkileşimini artırmak için tasarlanmış benzersiz özellik kombinasyonuyla öne çıkıyor. Eldivenin her parmağı, kullanıcıların sanal nesnelerle daha doğal ve sürükleyici bir şekilde etkileşime girmesine olanak tanıyan hassas el takibi sağlayan sensörlerle donatılmış durumda. Eldiven ayrıca, dokunma hissini simüle eden dokunsal geri bildirim teknolojisini de içeriyor. Buna ek olarak Palmplug, LED ışıklarını tasarımına entegre ederek VR deneyimini daha da zenginleştiren görsel ipuçları sunuyor.

    Yenilikçi giyilebilir teknoloji Palmplug One tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Palmplug One, sanal gerçeklik alanındaki uygulamalarda öne çıksa da en ilgi çekici kullanım örneği, felçli hastaların iyileşmelerine yardımcı olmak için eldivenin el izleme teknolojisinden yararlanan bir sağlık teknolojisi girişimi olan TheraPlay. TheraPlay, Palmplug'ın el takibini, felçli hastaların hareket kabiliyetlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olan bir sağlık teknolojisi oyunuyla eşleştiriyor. Oyun, hastaların rehabilitasyon süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olan egzersizleri gerçekleştirdikleri eğlenceli bir platform sunuyor.

    Eş zamanlı olarak sistem, sağlık uzmanlarına hastanın ilerlemesini takip eden değerli ölçümler sağlıyor. Bu ölçümler, terapinin etkinliği hakkında önemli bilgiler sunarak gerektiğinde ayarlamalar yapılmasını mümkün kılıyor.Palmplug One, bugün itibariyle ön siparişe açılmış durumda. Cihazın satış fiyatı ise 399 dolar.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/1/7/24029426/a-wearable-gaming-glove-for-stroke-patients https://www.palmplug.com/reserve/p/palmplug
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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