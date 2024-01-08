Yenilikçi giyilebilir teknoloji Palmplug One tanıtıldı

Hem VR hem de sağlık için
Palmplug, sanal gerçeklikte kullanıcı etkileşimini artırmak için tasarlanmış benzersiz özellik kombinasyonuyla öne çıkıyor. Eldivenin her parmağı, kullanıcıların sanal nesnelerle daha doğal ve sürükleyici bir şekilde etkileşime girmesine olanak tanıyan hassas el takibi sağlayan sensörlerle donatılmış durumda. Eldiven ayrıca, dokunma hissini simüle eden dokunsal geri bildirim teknolojisini de içeriyor. Buna ek olarak Palmplug, LED ışıklarını tasarımına entegre ederek VR deneyimini daha da zenginleştiren görsel ipuçları sunuyor.
Eş zamanlı olarak sistem, sağlık uzmanlarına hastanın ilerlemesini takip eden değerli ölçümler sağlıyor. Bu ölçümler, terapinin etkinliği hakkında önemli bilgiler sunarak gerektiğinde ayarlamalar yapılmasını mümkün kılıyor.Palmplug One, bugün itibariyle ön siparişe açılmış durumda. Cihazın satış fiyatı ise 399 dolar.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/1/7/24029426/a-wearable-gaming-glove-for-stroke-patients https://www.palmplug.com/reserve/p/palmplug Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.