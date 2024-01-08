Yenilikçi giyilebilir teknoloji Palmplug One tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Fiziksel ve dijital dünya arasındaki çizgilerin giderek bulanıklaştığı günümüzde, CES 2024 kapsamında kullanıcı etkileşimini yeniden tanımlayan yenilikçi giyilebilir bir teknoloji tanıtıldı. Bu anlatının kahramanı, başta sanal gerçeklik (VR) ve sağlık teknolojisi olmak üzere çok sayıda sektörde kullanıcı deneyimlerini geliştirmeye yönelik gelişmiş teknolojiyle dolu giyilebilir eldiven olan Palmplug One.

Hem VR hem de sağlık için

Palmplug, sanal gerçeklikte kullanıcı etkileşimini artırmak için tasarlanmış benzersiz özellik kombinasyonuyla öne çıkıyor. Eldivenin her parmağı, kullanıcıların sanal nesnelerle daha doğal ve sürükleyici bir şekilde etkileşime girmesine olanak tanıyan hassas el takibi sağlayan sensörlerle donatılmış durumda. Eldiven ayrıca, dokunma hissini simüle eden dokunsal geri bildirim teknolojisini de içeriyor. Buna ek olarak Palmplug, LED ışıklarını tasarımına entegre ederek VR deneyimini daha da zenginleştiren görsel ipuçları sunuyor.

Tam Boyutta Gör Palmplug One, sanal gerçeklik alanındaki uygulamalarda öne çıksa da en ilgi çekici kullanım örneği, felçli hastaların iyileşmelerine yardımcı olmak için eldivenin el izleme teknolojisinden yararlanan bir sağlık teknolojisi girişimi olan TheraPlay. TheraPlay, Palmplug'ın el takibini, felçli hastaların hareket kabiliyetlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olan bir sağlık teknolojisi oyunuyla eşleştiriyor. Oyun, hastaların rehabilitasyon süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olan egzersizleri gerçekleştirdikleri eğlenceli bir platform sunuyor.

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Eş zamanlı olarak sistem, sağlık uzmanlarına hastanın ilerlemesini takip eden değerli ölçümler sağlıyor. Bu ölçümler, terapinin etkinliği hakkında önemli bilgiler sunarak gerektiğinde ayarlamalar yapılmasını mümkün kılıyor.Palmplug One, bugün itibariyle ön siparişe açılmış durumda. Cihazın satış fiyatı ise 399 dolar.

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