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Google, çevrimdışı Slides desteğini yayınladı

6 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, çevrimdışı Slides desteğini yayınladı

 Google'ın çevrimiçi olarak kullanıcılarına sunduğu döküman düzenleme uygulamaları Docs, Sheets ve Slides, çevrimdışı desteği kazanmaya başlamıştı. 

Geçtiğimiz yaz Docs uygulamasını çevrimdışı düzenlenecek hale getiren Google, bu haftadan itibaren aynı desteği Slides için de sunmaya başladı. Bundan böyle sunumlarınızı çevrimdışı olarak düzenleyebilir, çevrimiçi olduğunuzda da hesabınızla senkronize edebilirsiniz. 

Eğer Docs için çevrimdışı desteğiniz varsa, otomatikman Slides için de bu özellik aktif olacak. Eğer değilse Slides ve dolayısıyla Docs için bu özelliği aktif hale getirmeniz gerekiyor. Özellik sadece Chrome ve Chrome OS için geçerli.

Çevrimdışı düzenleme desteği bugün itibariyle tüm kullanıcılara dağıtılmış olacak. Google, Sheets için de aynı desteği sunmak için çalışmalarına devam ettiğini vurguluyor.

http://googledrive.blogspot.com/2013/01/create-edit-and-present-with-google.html Yorum Yaz
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