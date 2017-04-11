Google cinsiyet ayrımcılığı iddialarına yanıt verdi

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ABD Çalışma Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Federal Federal Sözleşme Uyum Programları Ofisi, Google'a ait bazı verileri inceleyerek bakanlığa rapor vermiş ve geçtiğimiz hafta Çalışma Bakanlığı; Google'ın, neredeyse bütün pozisyonlarda aynı işi yapan kadın çalışanlara erkeklere kıyasla daha az ücret ve tazminat ödediğini ileri sürmüştü. Google'ın sözcüsü bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve herhangi bir dayanağı olmadığını ifade ederken şirket bugün yeni bir açıklama yaptı.





''Cinsiyet Körü'' Metodu

Google Genel Sekreteri Eileen Naughton, Çalışma Bakanlığı'nın iddialarını çürütmek için ''son derece bilimsel ve sağlam'' olarak nitelendirdiği Google'ın ödeme metodunu paylaştı. Naughton, ''cinsiyet körü'' adını verdiği ödeme metodunda şirketin cinsiyetler veya diğer kişisel nedenlere göre değil de rol, deneyim, mevcut çalışma alanı ve son zamanlardaki performansı temel aldığını belirterek ücret farklılığı iddialarını bir kez daha reddetti.

Naughton bu yöntem sayesinde yüzde 95'e varan doğruluk oranıyla herhangi bir ödeme farklılığının önüne geçtiklerini belirterek yine de erkek ya da kadınların bir grup olarak istatistiksel açıdan daha düşük bir ödeme aldıklarının ortaya çıkması halinde yöneticilerin gerekli düzenlemeleri yapma yetkisine sahip olduğunu belirtti. Bu açıklamalarla birlikte 2016'nın sonunda şirkette yapılan araştırmaya göre 52 büyük iş kategorisinde cinsiyete göre ücret farklılığının tespit edilmediği paylaşıldı.





Bakanlık Geçmiş Yıllara Odaklandı

Çalışma Bakanlığı ise Google'ın 2015 yılına ait ödeme görüntülerinde kadın çalışanların daha az ücret aldığını ve açılan dava ile arama motorunun diğer ücret verilerini de paylaşmak zorunda kalacağını düşünüyor. Özellikle 2015 ve geçmiş yıllara ait ödemelere odaklanan bakanlık, Google çalışanları ile de görüşmeler yaparak iddiasını ispatlamak istiyor.





Google yetkilileri ise analizlerine göre şirkette cinsiyet ayrımcılığının olmadığını ve bakanlığın asıl amacının cinsiyet eşitsizliği araştırması değil de şirkete farklı yönlerden saldırmak olduğunu dile getiriyor.

http://www.theverge.com/2017/4/11/15254582/google-gender-gap-pay-methodology