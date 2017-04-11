Google cinsiyet ayrımcılığı iddialarına yanıt verdi

''Cinsiyet Körü'' Metodu
Google Genel Sekreteri Eileen Naughton, Çalışma Bakanlığı'nın iddialarını çürütmek için ''son derece bilimsel ve sağlam'' olarak nitelendirdiği Google'ın ödeme metodunu paylaştı. Naughton, ''cinsiyet körü'' adını verdiği ödeme metodunda şirketin cinsiyetler veya diğer kişisel nedenlere göre değil de rol, deneyim, mevcut çalışma alanı ve son zamanlardaki performansı temel aldığını belirterek ücret farklılığı iddialarını bir kez daha reddetti.
Naughton bu yöntem sayesinde yüzde 95'e varan doğruluk oranıyla herhangi bir ödeme farklılığının önüne geçtiklerini belirterek yine de erkek ya da kadınların bir grup olarak istatistiksel açıdan daha düşük bir ödeme aldıklarının ortaya çıkması halinde yöneticilerin gerekli düzenlemeleri yapma yetkisine sahip olduğunu belirtti. Bu açıklamalarla birlikte 2016'nın sonunda şirkette yapılan araştırmaya göre 52 büyük iş kategorisinde cinsiyete göre ücret farklılığının tespit edilmediği paylaşıldı.
Bakanlık Geçmiş Yıllara Odaklandı
http://www.theverge.com/2017/4/11/15254582/google-gender-gap-pay-methodology Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hani cem yılmaz diyor ya.
1 hafta öncesi. 1 hafta kendisi. 1 hafta da sonrası.
Ulan birinin bunlara anlatması lazım ay 4 hafta. : )
Ben de böyle bakayım dedim olaya. : )
Kadinimsi filmler : Tomb Raider ... yeni Star Wars filmleri... Marvel' filmlerinde biraz kadinlasmaya baslamasi. ( özelikle Rangorak) ... Cizgi romanlarin Kadinlasmasi vsvs....