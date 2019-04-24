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Google, drone ile teslimat için ABD’de gerekli onayları aldı

Google Wing, drone ile teslimat yapmak için ABD’de FAA tarafından onay aldı. Uzun zamandır farklı bölgelerde testlerini gerçekleştiren firma, yıl sonuna kadar müşterilere ulaşmak istiyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google, drone ile teslimat için ABD’de gerekli onayları aldı
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Birçok firmanın drone ile kargo teslimatı üzerine çalışmalar yaptığını biliyoruz. Ancak bu konuda en iddialı firma hiç şüphesiz Google Wing. 2014 yılında proje olarak başlayan Google Wing son birkaç yılı çeşitli bölgelerde yaptığı testlerle geçirdi. Örneğin geçtiğimiz senenin sonunda Avrupa testlerinin başladığını sizlere aktarmıştık. Bugün ise firmanın ABD’de teslimat yapmak için Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) onay aldığı paylaşıldı.

Onaylı ilk drone teslimatı projesi

FAA’nin “İnsansız Hava Aracı Sistem Entegrasyon Pilot Programı” (UAS IPP) onayını alan firma önündeki büyük bir engeli kaldırmış oldu. Virginia’nın Blacksburg ve Christiansburg şehirlerinde yerel üreticileriyle projenin yeni bir test aşamasına geçmesinin de çok yakında gerçekleşeceği biliniyor. Google Wing’in dronelarını test etmesi için ilk izin 2016 yılında verilmişti. Bugün verilen yeni izin sayesinde ABD'de geniş çaplı kullanımın önü açıldı.

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İlk testlerine Avustralya’da başlayan Google Wing 70,000 üzerinde test uçuşu gerçekleştirdi. Avrupa’da yapılan testler bu rakama dahil değil. Yıl sonuna kadar ABD'deki müşterilere ulaşmak isteyen firmanın son hazırlıkları yapmaya başladığını söyleyebiliriz.

Google, drone ile teslimat için ABD’de gerekli onayları aldı
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Drone ile teslimat yapmak oldukça ilgi çekici gözüküyor. Firmaların temel önceliği evlerin birbirinden uzak, dağınık yer aldığı bölgeler olacaktır. Taşınabilecek şeyler 1.5 kilogramdan hafif yiyecek, ilaç, basit ev gereçler şeklinde açıklanmıştı. 10 KM menzili olan proje zamanla bu değerleri ve taşıyabileceği eşya çeşidini geliştirecektir. Google Wing, tam anlamıyla bir drone teslimat şirketi olmaya gün geçtikçe daha çok yaklaşıyor.


https://www.engadget.com/2019/04/23/faa-wing-drone-delivery-air-carrier-certification/ Yorum Yaz
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The souls migration 3 hf.
itiraf edin, motorlu kurye daha iyi beyler.

yeri gelmişken sürücüsüz araç uygulamaları da keza aynı şekilde. kış mevsiminde inegöl-bilecik arası kara yolunda şahsen düşünemiyorum. bunlar çok güzel hareketler ama teknolojiye tam anlamı ile teslim olmak teknoloji sahibi için oyun, müşteri için de kaza açısından risk almak demektir.
kısaca her yerde uygulanabilirliği olmayacaktır. 50 senede oturduğumuz yere kablonet' in ya da fiber optik hizmetin gelmemesi gibi. bir yüz sene daha geçse yine gelmez sanırım.

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IceRulez 3 hf.
Bizim ülkemizde kayıtlı dronelar için 6 ayda bir muayeneye götürme zorunluluğu gelir. TÜVTÜRK'den alırız randevuyu gideriz 290 tl olmasada 90-100 tl bayılırız
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Bay Robot 3 hf.
Bizim ülkede olamaz çünkü drone bakım maliyeti ve saire asgari ücreti geçecek ayrıca insan kadar kullanışlı olmayacaktır ha bir de kesin çalarlar yada vururlar bunu cehaleti unutmuşum daha oradan kaybediyoruz...
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