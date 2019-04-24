Google, drone ile teslimat için ABD’de gerekli onayları aldı

Onaylı ilk drone teslimatı projesi
FAA’nin “İnsansız Hava Aracı Sistem Entegrasyon Pilot Programı” (UAS IPP) onayını alan firma önündeki büyük bir engeli kaldırmış oldu. Virginia’nın Blacksburg ve Christiansburg şehirlerinde yerel üreticileriyle projenin yeni bir test aşamasına geçmesinin de çok yakında gerçekleşeceği biliniyor. Google Wing’in dronelarını test etmesi için ilk izin 2016 yılında verilmişti. Bugün verilen yeni izin sayesinde ABD'de geniş çaplı kullanımın önü açıldı.Ayrıca Bkz. "Birleşik Arap Emirlikleri'nin “Umut” adlı uzay aracı neredeyse göreve hazır"
İlk testlerine Avustralya’da başlayan Google Wing 70,000 üzerinde test uçuşu gerçekleştirdi. Avrupa’da yapılan testler bu rakama dahil değil. Yıl sonuna kadar ABD'deki müşterilere ulaşmak isteyen firmanın son hazırlıkları yapmaya başladığını söyleyebiliriz.
Drone ile teslimat yapmak oldukça ilgi çekici gözüküyor. Firmaların temel önceliği evlerin birbirinden uzak, dağınık yer aldığı bölgeler olacaktır. Taşınabilecek şeyler 1.5 kilogramdan hafif yiyecek, ilaç, basit ev gereçler şeklinde açıklanmıştı. 10 KM menzili olan proje zamanla bu değerleri ve taşıyabileceği eşya çeşidini geliştirecektir. Google Wing, tam anlamıyla bir drone teslimat şirketi olmaya gün geçtikçe daha çok yaklaşıyor.
https://www.engadget.com/2019/04/23/faa-wing-drone-delivery-air-carrier-certification/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yeri gelmişken sürücüsüz araç uygulamaları da keza aynı şekilde. kış mevsiminde inegöl-bilecik arası kara yolunda şahsen düşünemiyorum. bunlar çok güzel hareketler ama teknolojiye tam anlamı ile teslim olmak teknoloji sahibi için oyun, müşteri için de kaza açısından risk almak demektir.
kısaca her yerde uygulanabilirliği olmayacaktır. 50 senede oturduğumuz yere kablonet' in ya da fiber optik hizmetin gelmemesi gibi. bir yüz sene daha geçse yine gelmez sanırım.