Google Wing, teslimat drone’unu Avrupa’da kullanmaya başlıyor

Geçtimiz Temmuz ayında firma halini alan Wing projesi, Avrupa üzerinde kullanılmaya başlıyor. Proje Google’un çatı firması Alphabet tarafından geliştiriliyor ve dronelar yardımıyla paket teslimatı yapılması sağlanıyor. 2014 yılından bu yana geliştirilen proje için ciddi adımlar atılmaya başlandı.

10 kilometre menzil, 1,5 kilogram paket

Bugün yapılan tanıtımla Finlandiya’nın Helsinki şehri pilot bölge olarak belirlendi. 2019 yılında ilk uçuşlar başlayacak. Geliştirilen drone, 10 kilometre uzaklıkta istenilen yere, 1,5 kilogram ağırlığındaki paketleri taşıyabiliyor. Erken test aşamasına dahil olmak isteyenler için bir başvuru formu da Wing projesinin resmi sitesi üzerine eklenmiş. Test eden kullanıcılardan teslimat ücreti alınmayacak.

Daha öncesinde Avustralya’da 55,000 teslimattan oluşan denemeler yapılmıştı. Ancak Avrupa pazarı gibi önemli bir bölgede sistem ilk defa test ediliyor. Avustralya testlerinde ilaç ve kahve gibi paketler taşınmıştı. Finlandiya üzerinde de mobil uygulama yardımıyla benzeri ürünler satın alınabilecek ve dronelar ile otomatik olarak teslimatı yapılacak.

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Amazon da Prime Air adında benzeri bir drone ile teslimat sistemi geliştirmekte. Hem Google hem de Amazon oldukça uzun süredir, bu projeleri ürün haline getirmek amacıyla sıkı çalışıyorlar. Google, Avrupa hamlesiyle kendisinin de bu projeyi oldukça önemsediğini gösterdi. Google'un balonla WiFi hizmeti vermeyi amaçlayan Loon ve haberimizdeki Wing projesinin geliştirme aşamalarının kısa bir özetini aşağıdaki video üzerinden izleyebilirsiniz.

https://techcrunch.com/2018/12/04/wing-takes-flight-in-finland/