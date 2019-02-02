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Google, düştüğünüzü algılayan akıllı ayakkabı geliştiriyor

Alphabet çatısı altında bulunan Verily, ortaya çıkan sızıntılara göre düşme algılama özelliğine sahip akıllı ayakkabı geliştiriyor. Ayrıca ağırlığınızı ve günlük hareketlerinizi de ölçebilecek.
3 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google, düştüğünüzü algılayan akıllı ayakkabı geliştiriyor
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Google’ın çatı firması olan Alphabet farklı ürünlere ve proje ekiplerine ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri olan Verily, sağlık üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. Eski adı Google Life Science olan Verily tarafından düşme algılama özelliğine sahip akıllı ayakkabı geliştirildiği öğrenildi.

Ağırlığınız ve adımlarınız da ölçülecek

Apple Watch 4 akıllı saatinde düşme algılama özelliği hali hazırda bulunuyor. Bu özellik sayesinde cihaz, düştüğünüzü anlayıp acil servisle iletişime geçerek yardım çağırabiliyor. Google da ayakkabı içerisine bu özelliği ekliyor. Ancak sağlık özellikleriyle donatılacak bu yeni ayakkabı düşme algılamadan çok daha fazlasını yapacak. Örneğin ağırlığınızı ve attığınız adımları (mesafeyi) takip edebileceksiniz. Ayakkabıya dahil edilen sensör yardımıyla ani kilo alımı ile fark edilen sağlık sorunları için uyarılar verilebilir.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk, insanlığı Mars'a götürecek roket motorunu tanıttı"

Öğrenilen bilgiler Verily firmasının ayakkabıyı üretime geçirmek için bir ortak arayışında olduğunu gösteriyor. Ayakkabıya ait prototip tasarım toplantılar sırasında gösterilmeye başlanmış. Bu partner ayakkabının üretiminden sorumlu olacak. Sahip olduğu teknolojiler ise Verily tarafından geliştirilecek. Sağlık alanına yönelen bu akıllı ayakkabı hakkında elimizdeki bilgiler şu an için oldukça kısıtlı. Yakında daha detaylı sızıntılar ortaya çıkacaktır.


https://www.engadget.com/2019/02/01/alphabet-verily-smart-shoes-leak/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
selahattın ısık 3 ay
google ın
gözüm üstünde -si
ayakkabım altında -ya
dönüşecek desenize
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veteriner69 3 ay
Düşene bir tekme de kendisi vuracak. :)
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Schrödinger Kedisi 3 ay
Yakında öldüğümüzü anlayacak itemler çıkacak heralde
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DarthLuca 3 ay
Özellikle düştüğümü algılaması çok önemli keza ben düşünce fark etmiyorum !!!
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OverClocK1ng 3 ay
Keşke burada düşmeseydin, yer çamurdu...
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sis651 3 ay
Hikaye özellikler. Kilo ölçecekmiş. Yeni bir mont aldım ve giymeye başladım, kışlık kalınca biraz ağır bir mont. Kilo aldınız tıkınmayı biraz azaltınız mı diyecek, mont giyiyorum diye. Ayakkabıyla kilo ölçümü falan olmamz. Sabah kalkarsın gidersin tuvalete, içini boşaltırsın. Çıkar tartının üstüne tartılır, kilona bakarsın. Tabi aman aman giyinmeden, her gün aynı ya da benzer kıyafetle tartılırsın. Yoksa giyindikten sonra, ya da yemek yedikten sonra tartılmanın bir anlamı yok. Yemekten sonra iki kilo aldığım oluyor.

Düşme algılama da biraz garip bir şey ama...
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Askaparta 3 ay
Düşünce değil düşmeden söylesin.
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Bay Robot 3 ay
Apple watch bu işi yapıyor.
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LGatakan 3 ay Bay Robot
Apple Watch'u yanıltmak kolay. Hatta bir çok insan o özelliği devre dışı bırakmış durumda. Ancak ayakkabıyı yanıltmak zor. Bu yüzden ayakkabıya böyle bir chip entegre edilmesi bence mantıklı
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MaSSive 3 ay
Baktılar akıllı telefon da ki Jiroskop vb sensörleri daha fazla evirip ,çevirip yeni özelliği vb olmayan model çıkarmak yetmiyor.Giyilebilir teknolojilere yöneliyorlar.
Samsung un akıllı tşörtünü,Xiaomi nin akıllı saatini,google ın ayakkabısını alır sırtımız yere gelmez.
İşin daha kötüsü,bu tür saat vb giyilebilir ,teknolojiler, kullananları kişileri hastalık hastası yapabiliyor.
Bir tanıdığım var,herif her gün nabız ölçüyor,yüksek çıkıyor morali hep bozuk adamın
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yimmasabi 3 ay
Nereye gittiğini ne kadar ilgilendiğini algılayıp, reklam olarak sana geri verecek teknoloji :) Yeter Google !
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The Balance 3 ay yimmasabi
Sanki bunu telefonlarla yapmıyor. GPS kapalı da olsa gittiğim yerleri biliyorlar.
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google, Alphabet ve
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