Google, düştüğünüzü algılayan akıllı ayakkabı geliştiriyor

Ağırlığınız ve adımlarınız da ölçülecek
Apple Watch 4 akıllı saatinde düşme algılama özelliği hali hazırda bulunuyor. Bu özellik sayesinde cihaz, düştüğünüzü anlayıp acil servisle iletişime geçerek yardım çağırabiliyor. Google da ayakkabı içerisine bu özelliği ekliyor. Ancak sağlık özellikleriyle donatılacak bu yeni ayakkabı düşme algılamadan çok daha fazlasını yapacak. Örneğin ağırlığınızı ve attığınız adımları (mesafeyi) takip edebileceksiniz. Ayakkabıya dahil edilen sensör yardımıyla ani kilo alımı ile fark edilen sağlık sorunları için uyarılar verilebilir.Ayrıca Bkz. "Elon Musk, insanlığı Mars'a götürecek roket motorunu tanıttı"
Öğrenilen bilgiler Verily firmasının ayakkabıyı üretime geçirmek için bir ortak arayışında olduğunu gösteriyor. Ayakkabıya ait prototip tasarım toplantılar sırasında gösterilmeye başlanmış. Bu partner ayakkabının üretiminden sorumlu olacak. Sahip olduğu teknolojiler ise Verily tarafından geliştirilecek. Sağlık alanına yönelen bu akıllı ayakkabı hakkında elimizdeki bilgiler şu an için oldukça kısıtlı. Yakında daha detaylı sızıntılar ortaya çıkacaktır.
https://www.engadget.com/2019/02/01/alphabet-verily-smart-shoes-leak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
gözüm üstünde -si
ayakkabım altında -ya
dönüşecek desenize
Düşme algılama da biraz garip bir şey ama...
Samsung un akıllı tşörtünü,Xiaomi nin akıllı saatini,google ın ayakkabısını alır sırtımız yere gelmez.
İşin daha kötüsü,bu tür saat vb giyilebilir ,teknolojiler, kullananları kişileri hastalık hastası yapabiliyor.
Bir tanıdığım var,herif her gün nabız ölçüyor,yüksek çıkıyor morali hep bozuk adamın