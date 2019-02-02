Google, düştüğünüzü algılayan akıllı ayakkabı geliştiriyor

Google’ın çatı firması olan Alphabet farklı ürünlere ve proje ekiplerine ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri olan Verily, sağlık üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. Eski adı Google Life Science olan Verily tarafından düşme algılama özelliğine sahip akıllı ayakkabı geliştirildiği öğrenildi.

Ağırlığınız ve adımlarınız da ölçülecek

Apple Watch 4 akıllı saatinde düşme algılama özelliği hali hazırda bulunuyor. Bu özellik sayesinde cihaz, düştüğünüzü anlayıp acil servisle iletişime geçerek yardım çağırabiliyor. Google da ayakkabı içerisine bu özelliği ekliyor. Ancak sağlık özellikleriyle donatılacak bu yeni ayakkabı düşme algılamadan çok daha fazlasını yapacak. Örneğin ağırlığınızı ve attığınız adımları (mesafeyi) takip edebileceksiniz. Ayakkabıya dahil edilen sensör yardımıyla ani kilo alımı ile fark edilen sağlık sorunları için uyarılar verilebilir.

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Öğrenilen bilgiler Verily firmasının ayakkabıyı üretime geçirmek için bir ortak arayışında olduğunu gösteriyor. Ayakkabıya ait prototip tasarım toplantılar sırasında gösterilmeye başlanmış. Bu partner ayakkabının üretiminden sorumlu olacak. Sahip olduğu teknolojiler ise Verily tarafından geliştirilecek. Sağlık alanına yönelen bu akıllı ayakkabı hakkında elimizdeki bilgiler şu an için oldukça kısıtlı. Yakında daha detaylı sızıntılar ortaya çıkacaktır.

https://www.engadget.com/2019/02/01/alphabet-verily-smart-shoes-leak/