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Google fotoğraflara profesyonel dokunuşlar yapan yapay zeka geliştirdi

Google ve MIT işbirliğinde geliştirilen yapay zeka, akıllı telefonların çektiği fotoğrafları gerçek zamanlı olarak düzenleyerek onlara profesyonel bir görünüm sağlıyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Akıllı telefonların kameraları, donanım açısından rekabet içinde olsa da ortaya çıkan fotoğrafın daha başarılı olması için telefon üreticileri yazılımsal yenilikler de getirmeye çalışıyor. Google da MIT'deki araştırmacılar ile ortak yürüttüğü bir çalışma ile çekilen fotoğrafları daha önce hiç olmadığı kadar profesyonel göstermek ve gerçek zamanlı düzenlemeler yapabilmeyi amaçlıyor. Fotoğrafların görünümlerini iyileştirmek için algoritmalar ve makine öğrenme kullanan ekip fotoğrafın en iyi görünüme sahip olmasını sağlayan bir yapay zeka geliştirdi. 
 
Adobe ve MIT tarafından eğitilen yapay zekanın eğitilmesi için beş bin fotoğraf kullanılırken bu fotoğrafların her biri 5 farklı fotoğrafçı tarafından yeniden düzenlendi. Böylece yapay zeka hem fotoğrafların hem ilk halini hem de düzenlenmiş halini gördü ve bu iki farklı durum arasında ilişki kurmayı öğrendi. Bununla birlikte MIT ve Google yapay zekanın, fotoğraflarda; doygunluk, keskinlik ve parlaklık gibi unsurlara ne zaman müdahale edeceğini ayarlayan algoritmalar hazırladı. 

Kullanıcılar Kendi Filtrelerini Oluşturabilecek

Aslında daha önce de fotoğrafları düzenlemek için makine öğrenmeden faydalanılmıştı ancak Google'ın geliştirdiği yeni yapay zeka yazılımının en büyük avantajı ise boyutunun oldukça küçük olması. Bir fotoğraf boyutu kadar düşük boyuta sahip olduğu söylenen yazılım böylece telefonlardan herhangi bir donma ya da kasmaya neden olmadan kullanılabilecek. Ayrıca MIT'nin açılmasına göre yazılım çeşitli stillerde görüntü işlemek için kullanılabilecek. Yani kullanıcılar herhangi bir sanatçının eserlerini taklit edecek filtreler geliştirerek yazılımı yeni görüntü yöntemleri üzerinde eğitebilecek. 
Tabi geliştirilen yazılımın ilk olarak hangi telefonda kullanılacağı henüz bilinmiyor ancak Google'ın HDR+ algoritmalarını Nexus serisi telefonlarda kullandığını düşünürsek bu yeni yazılımı da Google Pixel'in bir sonraki modelinde görebiliriz.

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BlindGuardianNN 1 yıl
akıllı telefonların kameraları, donanım açısından rekabet içinde olsa da ortaya çıkan fotoğrafın daha başarılı olması için telefon üreticileri yazılımsal yenilikler de getirmeye çalışıyor. Google da MIT'deki araştırmacılar ile ortak yürüttüğü bir çalışma ile çekilen fotoğrafları daha önce hiç olmadığı kadar profesyonel göstermek ve gerçek zamanlı düzenlemeler yapabilmeyi amaçlıyor. Fotoğrafların görünümlerini iyileştirmek için algoritmalar ve makine öğrenme kullanan ekip fotoğrafın en iyi görünüme sahip olmasını sağlayan bir yapay zeka geliştirdi.
iş görür
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SEO-Uzmanı 1 yıl
bu kapak resmindeki görüntüyü ne edecek diye merak ediyorum şimdi !?
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