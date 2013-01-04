Google günlük 500 bin korsan yazılım linkini imha ediyor





Korsan yazılım bulma amaçlı yapılan aramalarda sonuçlara müdahale etmemekle suçlanan Google, son dönemlerde arama motorunda yaptığı değişikliklerle bunun önüne geçmeye çalışıyor.





TorrentFreak tarafından verilen bilgilere göre Google, 2012 yılında toplam 51.3 milyon linki arama sonuçlarından çıkardı. Bu günde 500 000 korsan linki arama sonuçlarından çıkardığı anlamına geliyor. Bir önceki yıla göre ise silinen linklerin artış oranı 10 kat olarak gerçekleşti.





Arama talepleri ise dikkat çekici. Google'ın verdiği bilgilere göre sadece Aralık ayında 43 000 farklı alan adına giden 13 milyon URL tespit edildi. Google, bu nedenle 1200 farklı organizasyon ve 2000 fikri hak sahibi ile iletişim kurdu. En çok iletişim kurulan fikri hak sahipleri ABD müzik endüstisi hak sahipleri, İngiliz müzik endüstrisi hak sahipleri, yetişkin filmleri hak sahipleri, Fox ve Microsoft oldu. Fikri hak sahiplerinin taleplerine göre linkler arama sonuçlarından kaldırıldı.





En çok hak ihlali yapan alan adları ise filestube.com, bittorrent.com, sumotorrent.com, filetram.com ve torrentz.eu olarak gerçekleşti.





Kaldırılan linklerin sayısının artması, fikri hak sahiplerinin Google'a hak ihlallerini daha sık bildirmeye başladığını gösteriyor. Korsan içerik bulmakla görevli Degban firması son 17 ayda 12 milyon talep ile ilk sırada yer alıyor. Firma haftalık olarak ortalama 45 bin URL içeren 632 kaldırma talebinde bulundu.





Korsan içeriğe giden yolda en büyük araçlardan birisi şüphesiz arama motorları. Bu bakımdan Google dahil tüm popüler arama motorlarının gerekli tedbirleri alması, korsan yazılım indirme sayılarına mutlaka etki edecektir.

http://www.tomshardware.com/news/google-copyright-piracy-illegal-links,20095.html#xtor=RSS-980