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Google günlük 500 bin korsan yazılım linkini imha ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Korsan yazılım bulma amaçlı yapılan aramalarda sonuçlara müdahale etmemekle suçlanan Google, son dönemlerde arama motorunda yaptığı değişikliklerle bunun önüne geçmeye çalışıyor.

TorrentFreak tarafından verilen bilgilere göre Google, 2012 yılında toplam 51.3 milyon linki arama sonuçlarından çıkardı. Bu günde 500 000 korsan linki arama sonuçlarından çıkardığı anlamına geliyor. Bir önceki yıla göre ise silinen linklerin artış oranı 10 kat olarak gerçekleşti.

Arama talepleri ise dikkat çekici. Google'ın verdiği bilgilere göre sadece Aralık ayında 43 000 farklı alan adına giden 13 milyon URL tespit edildi. Google, bu nedenle 1200 farklı organizasyon ve 2000 fikri hak sahibi ile iletişim kurdu. En çok iletişim kurulan fikri hak sahipleri ABD müzik endüstisi hak sahipleri, İngiliz müzik endüstrisi hak sahipleri, yetişkin filmleri hak sahipleri, Fox ve Microsoft oldu. Fikri hak sahiplerinin taleplerine göre linkler arama sonuçlarından kaldırıldı.

En çok hak ihlali yapan alan adları ise filestube.com, bittorrent.com, sumotorrent.com, filetram.com ve torrentz.eu olarak gerçekleşti. 

Kaldırılan linklerin sayısının artması, fikri hak sahiplerinin Google'a hak ihlallerini daha sık bildirmeye başladığını gösteriyor. Korsan içerik bulmakla görevli Degban firması son 17 ayda 12 milyon talep ile ilk sırada yer alıyor. Firma haftalık olarak ortalama 45 bin URL içeren 632 kaldırma talebinde bulundu.

Korsan içeriğe giden yolda en büyük araçlardan birisi şüphesiz arama motorları. Bu bakımdan Google dahil tüm popüler arama motorlarının gerekli tedbirleri alması, korsan yazılım indirme sayılarına mutlaka etki edecektir. 

http://www.tomshardware.com/news/google-copyright-piracy-illegal-links,20095.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
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csms 6 yıl en beğenilen Erchank
Erchank
En iyisi gercekten. Bir aralar korsan yazilim kullanirdim, su aralar sadece orjinallerini kullaniyorum. Cunku korsan kullanmak icin harcadigim vakite yazik bir saat iki saat onunla ugrasicagima hem orjinalini alirim ugrasmamis olurum hemde yapimcilar emeklerinin karsiligini almis olur.
Hemde insan emeginin karsiligini almak ister emeginin karsiligini alincada bizler icin daha iyilerini yapmaya cabalarlar.
Boyle oluncada hem ben hemde onlar mutlu olur gül gibi gecinir gideriz.

onlar emeklerinin karsiligini fahis bir sekikde aliyorlar zaten yasasin korsan icerik
ErchankEn iyisi gercekten. Bir aralar korsan yazilim kullanirdim, su aralar sadece orjinallerini kullaniyorum. Cunku korsan kullanmak icin har...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 6 yıl
Bir korsan olarak zor durumda olduğumuzu kabul ediyorum! Bir BBC belgesi indirmek ,pentagon askeri kaynaklarına erişmek kadar zor.
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DH Misafiri 6 yıl

İki veya üç tane torrent sitesine üye olun gerisini onlara bırakın
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mamilan 6 yıl
sherlock66
Bende diyorum niye torrentz.eu ya girilmiyo :D

bnce dns ayarını kontrol et sen :D
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carter 6 yıl
Korsan bitmez, her gün yeni şeyler türüyor bulmak için illa Google'a ihtiyacınız yok.
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serter33 6 yıl
Peki şimdi herkes orjinal windows-office kullanirsa sizce bu yazilimlarin fiyati duser mi? Ya da ne kadar duser?
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V4LKyR 6 yıl
İnsan üzülmüyor değil. :(
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llywelyn 6 yıl
Şahsi fikrim, kar amaçlı kullanıcılar haricinde programların tekmili ücretsiz olmalı.Para kazanmadığım herhangi bir şey için niçin para yatırayım mantığı yani :) Programcılar bu ücretsiz programlardan kar etmek istiyorlarsa programların içine sitelerdeki yada android uygulamalarındaki gibi reklam gömmeli.Kar amaçlı kullanıcılardan da fahiş olmayan ücretler alarak bu korsan olayı bitebilir.
Okuduğunuz için teşekkürler
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alito 6 yıl
korsanın en azından durulması için, Türkiye gibi ülkelerde fahiş oranlı vergilerin kalkması ve aracı şirketlerin daha esnek fiyat stratejileri izlemesi gerekir.
bunlar ne zaman mı olur? mmmmmmmm....
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DaRKFoRCeS 6 yıl
google play store da böyle olsa hiç fena olmaz.geçenlerde resmen +18 bir uygulama vardı.şikayet ettim kalkması için sonuçta play store u kullanan ve bu tip uygulamaları görmek istemeyen insanlarda var.iphone pahalı olmasa kişiselleştirmeden vazgeçerim sırf bu tip uygulamalar yüzünden.
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Firaristt 6 yıl DaRKFoRCeS
masculine
google play store da böyle olsa hiç fena olmaz.geçenlerde resmen +18 bir uygulama vardı.şikayet ettim kalkması için sonuçta play store u kullanan ve bu tip uygulamaları görmek istemeyen insanlarda var.iphone pahalı olmasa kişiselleştirmeden vazgeçerim sırf bu tip uygulamalar yüzünden.

O uygulamalarınkkaldırılması en azından tamamen temizlenmesi neredeyse imkansız. Milyonlarca indirilme sayısına sahipler. Bu kadar Coşkun olunca normal.

Korsanı desteklemiyorum ama fahiş fiyatları da desteklemiyorum. Ücretsiz yazılım, uygulama kullanmaya mümkün olduğunca çalışıyorum.
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Erchank 6 yıl
En iyisi gercekten. Bir aralar korsan yazilim kullanirdim, su aralar sadece orjinallerini kullaniyorum. Cunku korsan kullanmak icin harcadigim vakite yazik bir saat iki saat onunla ugrasicagima hem orjinalini alirim ugrasmamis olurum hemde yapimcilar emeklerinin karsiligini almis olur.
Hemde insan emeginin karsiligini almak ister emeginin karsiligini alincada bizler icin daha iyilerini yapmaya cabalarlar.
Boyle oluncada hem ben hemde onlar mutlu olur gül gibi gecinir gideriz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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csms 6 yıl Erchank
Erchank
En iyisi gercekten. Bir aralar korsan yazilim kullanirdim, su aralar sadece orjinallerini kullaniyorum. Cunku korsan kullanmak icin harcadigim vakite yazik bir saat iki saat onunla ugrasicagima hem orjinalini alirim ugrasmamis olurum hemde yapimcilar emeklerinin karsiligini almis olur.
Hemde insan emeginin karsiligini almak ister emeginin karsiligini alincada bizler icin daha iyilerini yapmaya cabalarlar.
Boyle oluncada hem ben hemde onlar mutlu olur gül gibi gecinir gideriz.

onlar emeklerinin karsiligini fahis bir sekikde aliyorlar zaten yasasin korsan icerik
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RAN7843 6 yıl
Ilginc bence dunyada bitmez korsan olayi
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