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Google I/O 2012 açılış konuşmaları ve onlarca oturumuyla internetten canlı yayınlanacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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2008 yılından bu yana her yıl San Francisco'da düzenlenen Google'ın geliştirici konferansı yaklaşıyor. Önceki etkinliklerin aksine bu yıl üç gün boyunca Moscone Center'da devam edecek olan Google I/O, gerek donanım gerekse yazılım konusunda çok sayıda önemli duyuruya sahne olacak.
Kısa sürede tükenen konferans biletlerinden birine sahip değilseniz, bu önemli etkinliği takip edebilmek için başvurabileceğiniz birçok yöntem mevcut. I/O Live sayfasından onlarca oturumu, 27 Haziran'da Türkiye saati ile 19:30'da, 28 Haziran'da 20:00'da başlayacak açılış konuşmalarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Eğer etkinliği yalnız izlemek istemiyorsanız dünyanın dört bir yanındaki I/O Extended uygulaması kapsamında geliştiricilerin sağladığı konumlara yönelebilirsiniz. 
Etkinliği canlı izlemek için developers.google.com/io adresine girmek zorunda değilsiniz. Android işletim sistemli akıllı telefonu ya da tablet bilgisayarınızdan resmi Google IO 2012 uygulamasını çalıştırarak canlı yayına ulaşmanız mümkün. 
Android, Chrome ve Google+ ile alakalı 40'tan fazla oturumun hepsi canlı yayınlanacak ve yine aynı site üzerinden bütün yayınlara video olarak ulaşılabilecek.
Google IO 2012 konferansını canlı takip edebileceğiniz eklentiye aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu sayfayı kaydedip 27 Haziran 19:30'da tekrar ziyaret etmeyi unutmayın.

http://googleblog.blogspot.com/2012/06/tune-in-to-io-live-at-930-am-pdt-on.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Makaroncu 7 yıl
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wheelocklr 7 yıl
27 Haziran 19:30'da tekrar hatırlatırsınız artık..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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-Ege 7 yıl
YouTube uygulamasından da izlenebiliyor.
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|M|N|Ç| 7 yıl
27 Haziran 19:30'da tekrar hatırlatırsınız artık..
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simaros 7 yıl
reserved
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