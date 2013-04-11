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Google ilk Nexus 10 kılıflarını satışa sundu

6 yıl
1,4b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google ilk Nexus 10 kılıflarını satışa sundu
Nexus markalı ilk üst düzey tablet bilgisayarını Kasım 2012'de piyasaya süren Google, Samsung ile birlikte geliştirdiği cihaz için beş ay gibi uzun bir süre herhangi bir aksesuar satışı gerçekleştirmedi. Önceki ürünlerinde de müşterilerine benzer deneyimler yaşatan internet devi, nihayet kısa süre önce ilk Nexus 10 kılıflarını Google Play Store çevrimiçi mağazası üzerinde tüketicilerin beğenisine sundu. Tablet bilgisayarın ekranını bir kitap kapağı gibi örterek dış etkenlerden koruyan kılıf açıldığında cihazın kendiliğinden uyanması ve kapandığında uyku moduna geçiş yapmasını sağlıyor. Oldukça ince tasarlanan 68 gram ağırlığındaki mat bir yüzeye sahip aksesuar, aygıtın arka kısmına tutturuluyor.
Nexus 10'un arkasında yer alan plastik bölüm çıkarıldıktan sonra yerleştirilen kılıf, böylece tabletin bir parçası haline geliyor. Koyu gri ve kızıl renk seçenekleri mevcut olan ürünün ABD'deki satış fiyatı 30$. İlk Nexus 10 aksesuarının Google Play Store'un ürün satışı yaptığı İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Hindistan gibi ülkelerde de önümüzdeki günlerde satılmaya başlayacağı tahmin ediliyor.
Google ilk Nexus 10 kılıflarını satışa sundu

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Pulstar 6 yıl
Türkiye'ye gelse ne olacak.
Vergi sistemimizle ve perakendecilerimizin açgözlülüğü ile neredeyse muadili iPad modelinden pahalı bir fiyata satılacak. Kaçınız alabileceksiniz?
Kaldı ki Android sistemi bana göre telefonda iOS'i katlasa da tablet konusunda iOS'in yanına yaklaşamaz.
Muadili iPad modeli Türkiye'de 100 TL'ye satılıyorsa bunun "en fazla" 75 TL olması lazım ki satın alınabilsin; tıpkı Nexus 7 gibi.
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Ginga Bishounen 6 yıl
Bu tablet PC ne zaman gelecek Türkiye'ye?
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BeYaBaN. 6 yıl
Yakın bir zamanda güncellenecek değil mi ?
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markus91 6 yıl
yeni nexus gelmeden gelmez bu
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wolf silver 6 yıl
Canim sen kilif cikarmissin ama bi daha senin mereti görmedik. . ..
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DraGonS 6 yıl
yc#1
DraGonS kusura bakmayın ama 5 ay olmuş nexus 10 çıkalı daha memlekette esamesini göremedik kılıfını ne yapalım.
Yakında operatörlerimizden biri getirir. 24 ay taksitli fahiş kampanyalarla :D

işte hocam o fiyata gelincede almanın bir manası kalmıyor. Ultrabook fiyatına tableti ben ne yapayım.
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yc#1 6 yıl
DraGonS
kusura bakmayın ama 5 ay olmuş nexus 10 çıkalı daha memlekette esamesini göremedik kılıfını ne yapalım.

Yakında operatörlerimizden biri getirir. 24 ay taksitli fahiş kampanyalarla :D
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Dexstz 6 yıl
Güzel olmuş sevdim
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smart1978 6 yıl
Güzel kılıf.
Yakın zamanda alacağım.
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DraGonS 6 yıl
kusura bakmayın ama 5 ay olmuş nexus 10 çıkalı daha memlekette esamesini göremedik kılıfını ne yapalım.
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Jül Sezar 6 yıl
Şık olmuş
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