Google ilk Nexus 10 kılıflarını satışa sundu

Nexus markalı ilk üst düzey tablet bilgisayarını Kasım 2012'de piyasaya süren Google, Samsung ile birlikte geliştirdiği cihaz için beş ay gibi uzun bir süre herhangi bir aksesuar satışı gerçekleştirmedi. Önceki ürünlerinde de müşterilerine benzer deneyimler yaşatan internet devi, nihayet kısa süre önce ilk Nexus 10 kılıflarını Google Play Store çevrimiçi mağazası üzerinde tüketicilerin beğenisine sundu. Tablet bilgisayarın ekranını bir kitap kapağı gibi örterek dış etkenlerden koruyan kılıf açıldığında cihazın kendiliğinden uyanması ve kapandığında uyku moduna geçiş yapmasını sağlıyor. Oldukça ince tasarlanan 68 gram ağırlığındaki mat bir yüzeye sahip aksesuar, aygıtın arka kısmına tutturuluyor.

Nexus 10'un arkasında yer alan plastik bölüm çıkarıldıktan sonra yerleştirilen kılıf, böylece tabletin bir parçası haline geliyor. Koyu gri ve kızıl renk seçenekleri mevcut olan ürünün ABD'deki satış fiyatı 30$. İlk Nexus 10 aksesuarının Google Play Store'un ürün satışı yaptığı İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Hindistan gibi ülkelerde de önümüzdeki günlerde satılmaya başlayacağı tahmin ediliyor.