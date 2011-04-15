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Google ilk çeyrekte 2.3 milyar dolar net kar elde etti

8 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Larry Page'in yeniden tepe yöneticisi olmasıyla birlikte araştırma-geliştirme çalışmalarına her zamankinden daha fazla yatırım yapacağı konuşulan Google cephesinde, 2011 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçları açıklandı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerini %27 oranında arttırarak 6.77 milyar dolar seviyesinden 8.58 milyar dolar seviyesine çıkartan Google'da, net kar da yine bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 artış gösterek 2.30 milyar dolar olarak rapor edildi.

Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrek sonuçlarına göre, bu dönemdeki faaliyet giderleri 2.84 milyar dolar olarak kaydedilen Google'da özellikle pazarlama çalışmalarının arttığı görülüyor. Yeni tepe yöneticisiyle birlikte başta mobil servisler olmak üzere sosyal ağlara yönelik daha fazla çalışma yapması beklenen Google'daki çalışan sayısı 2010 son çeyreğinde 24,400 iken, geride bıraktığımız ilk çeyrekte 26,316 tam zamanlı çalışan olarak açıklandı yani firma istihdam çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İlk çeyrek bilançosuyla analistlerin beklentilerini karşılamakta sıkıntılar yaşayan Google'da yeni tepe yöneticisi Larry Page yönetiminde ikinci çeyreğin nasıl sonuçlanacağı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.


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BehramX 8 yıl en beğenilen
artı eksi veren vatandaşa sesleniyorum o eksi 1 verirken neye göre verdin cahilliğinemi yoksa yağcılığına göremim verdin? tabi doğruları yazdık zoruna da gitmiş olabilir.
artı eksi veren vatandaşa sesleniyorum o eksi 1 verirken neye göre verdin cahilliğinemi yoksa yağcılığına göremim verdin? tabi doğruları yazdık zoruna da gitmi...
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LanxtiN 8 yıl
Adamlar onemlı bır ıhtıyacı kapatıyor demekkı ve ıslerının hakkınıda verıyorlar kı halen tarayıcı alternatıflerınden hıcbırıne elımızı bıle surmedık. Bu sekılde boyle kazanc saglamaları normal, varsa yapabılen rakıp olabılecej bırı buyursun. Eskıden kalıtelı olan seyler sureklı gerılıyor yahoo olsun msn olsun adamlar gooogle facebook gelısmeye sureklı devam. Sahsen ben artık msn ı acmıyorum kamera gerekmedıkce facebook kullanıyorum.
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BLUE MAnN 8 yıl
Bunda bizim ayımız azımsanacak kadar değil çünkü youtube olsun diğer hizmetler olsun en çok kulanan ülkeyiz yanlış bilmiyorsam.
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alpa07 8 yıl
of
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Capt. Awesome 8 yıl
Nasıl bir net kar bu ya 2.3 Milyar dolar.

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Virinom 8 yıl
Google'ın bu günlere gelmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesine sektörünün tekeli gibi bir şey olmasıdır.Sadece arama motoru olmasa da o alanda bile değerlendirdiğimizde rakibi yok gibi bir şey.Bing vs. Google' ın yanına bile yaklaşamaz adamlar çok başarılı bir şekilde kendilerine rakip olabilecek şirketleri bir şeklide yarış dışı bırakıyorlar ve kendi dalgalarına devam ediyorlar.
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kımyasal 8 yıl
google bir amerikan sıtketı her turlu parayı kaldırıyorlar 3 kagıtcılar
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PoliceOfficer 8 yıl
çok büyük paralar çok..
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BehramX 8 yıl en beğenilen
artı eksi veren vatandaşa sesleniyorum o eksi 1 verirken neye göre verdin cahilliğinemi yoksa yağcılığına göremim verdin? tabi doğruları yazdık zoruna da gitmiş olabilir.
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BehramX 8 yıl
vergi vermese olaçağı bu adam türkiye gibi ülkelere alışveriş yapıyor vergi ödemiyor ve sonuç olarak vergi vermiyor kar ediyor olay bu.
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sabe 8 yıl
Heralde kar eder.Adwords reklamları ve benzerleri için vergi vermiyor, buraya yaptığınız ödemeleri şirkete gider olarak gösteremiyorsunuz.
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