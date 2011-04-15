Google ilk çeyrekte 2.3 milyar dolar net kar elde etti

Larry Page'in yeniden tepe yöneticisi olmasıyla birlikte araştırma-geliştirme çalışmalarına her zamankinden daha fazla yatırım yapacağı konuşulan Google cephesinde, 2011 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçları açıklandı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerini %27 oranında arttırarak 6.77 milyar dolar seviyesinden 8.58 milyar dolar seviyesine çıkartan Google'da, net kar da yine bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 artış gösterek 2.30 milyar dolar olarak rapor edildi.

Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrek sonuçlarına göre, bu dönemdeki faaliyet giderleri 2.84 milyar dolar olarak kaydedilen Google'da özellikle pazarlama çalışmalarının arttığı görülüyor. Yeni tepe yöneticisiyle birlikte başta mobil servisler olmak üzere sosyal ağlara yönelik daha fazla çalışma yapması beklenen Google'daki çalışan sayısı 2010 son çeyreğinde 24,400 iken, geride bıraktığımız ilk çeyrekte 26,316 tam zamanlı çalışan olarak açıklandı yani firma istihdam çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İlk çeyrek bilançosuyla analistlerin beklentilerini karşılamakta sıkıntılar yaşayan Google'da yeni tepe yöneticisi Larry Page yönetiminde ikinci çeyreğin nasıl sonuçlanacağı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.