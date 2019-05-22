Google'ın yeni geliştirdiği Bluetooth destekli bir cihaz FCC'de listelendi

Kablosuz olarak iletişim kuran herhangi bir cihazın, piyasaya çıkmadan önce ABD Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) onayını alması gerekir. Akabinde FCC web sitesinde, onayı alınan ürünle ilgili çok detaylı olmasa da bazı bilgilere yer verilir ve bunun son örneği ise Google'ın gizemli bir cihazı.

Sadece Bluetooth bağlantısını destekliyor

Geçtiğimiz gün FCC web sitesinde Google'ın geliştirdiği ve sadece Bluetooth bağlantısı içeren bir cihaz listelendi. Bu cihazın, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, tablet veya benzeri herhangi bir cihaz olmadığı açık bir durum. Büyük olasılıkla akıllı bir ev aleti veya tek bağlantı seçeneği Bluetooth olan bir başka cihaz olabilir. FCC dosyasında bu Google cihazının G022A ürün kodunu taşıdı da belirtilmiş.

https://fccid.io/A4RG022A

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Bunun yeni bir akıllı saat olabileceğini, bu tür giyilebilir bir cihazdaözelliği de bulunma olasılığı yüksek ve sadece Bluetooth destekli olması düşük bir ihtimal. Bu nedenle muhtemel şüpheliler,gibi akıllı bir cihaz için yeni bir kulaklık seti veya belki de uzaktan kumanda. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağını söylemek için henüz erken ancakgeçtiği göz önüne alındığında, çok da uzak bir tarih olmayacağı kesin.