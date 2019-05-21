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Google Takvim karanlık mod özelliği ile güncellendi

Teknoloji devi Google'ın karanlık mode desteği getirdiği uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Google Takvim, gelen yeni bir güncelleme ile karanlık mod desteğine kavuştu.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
2,2b
1
3
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google, son zamanlarda mobil uygulamaları için karanlık modu benimsemiş durumda. Şirket bu koyu temayı Mesajlar, Hesap Makinesi, Rehber ve Keep gibi uygulamalara zaten getirmişti. Şimdi ise Google Takvim yeni bir güncelleme ile karanlık mod seçeneğine sahip oldu.

Sistem genelinde karanlık mod yolda

Google Takvim uygulaması mevcut tüm işlevselliğini koruyor ve bu nedenle güncellemedeki konuşmaya değer tek değişiklik karanlık mod diyebiliriz. Özellikle OLED ekranlı cihazlarda pil verimliliğine de katkıda bulunan bu özellikle, göz sağlığımız için de önem taşıyor. Bu temayla bilrikte uygulamanın görsel olarak da oldukça güzel göründüğünü de söylemek mümkün.
Yapılan bu güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşmasının biraz zaman alacağını da belirtelim. Şirket ayrıca Android Q için sistem çapında bir karanlık mod desteği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Android işletim sistemi güncellemesi bu yıl başlayacak ve uyumlu tüm Android cihazlara sistem genelinde bir karanlık tema getirecek.

https://gsuiteupdates.googleblog.com/2019/05/dark-mode-calendar-keep.html Yorum Yaz
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Sharparrow 2 hf. en beğenilen
Çocuk parkı gibi arayüzü var.. uygulamayı açınca sanki anaokuku duvarlarına bakıyorsunuz.. son derece gayriciddi bir havası var
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Sharparrow 2 hf. en beğenilen
Çocuk parkı gibi arayüzü var.. uygulamayı açınca sanki anaokuku duvarlarına bakıyorsunuz.. son derece gayriciddi bir havası var
1 Yanıt Yanıtla +4
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loreante 2 hf. yeni yorumcu Sharparrow
inşallah modası geçer şu tasarım dilinin bütün işletim sistemleri öyle oldu çocuk parkı gibi iconları falan ios android hepsş
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alighieri 3 hf.
Karanlık günler kapımızdayken zamanlaması güzel olmuş. Teşekkürler Google
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