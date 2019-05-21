Google Takvim karanlık mod özelliği ile güncellendi

Google, son zamanlarda mobil uygulamaları için karanlık modu benimsemiş durumda. Şirket bu koyu temayı Mesajlar, Hesap Makinesi, Rehber ve Keep gibi uygulamalara zaten getirmişti. Şimdi ise Google Takvim yeni bir güncelleme ile karanlık mod seçeneğine sahip oldu.

Sistem genelinde karanlık mod yolda

Google Takvim uygulaması mevcut tüm işlevselliğini koruyor ve bu nedenle güncellemedeki konuşmaya değer tek değişiklik karanlık mod diyebiliriz. Özellikle OLED ekranlı cihazlarda pil verimliliğine de katkıda bulunan bu özellikle, göz sağlığımız için de önem taşıyor. Bu temayla bilrikte uygulamanın görsel olarak da oldukça güzel göründüğünü de söylemek mümkün.

https://gsuiteupdates.googleblog.com/2019/05/dark-mode-calendar-keep.html

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Yapılan butüm kullanıcılara ulaşmasının biraz zaman alacağını da belirtelim. Şirket ayrıcaiçinbir karanlık mod desteği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Android işletim sistemi güncellemesi bu yıl başlayacak ve uyumlu tümcihazlara sistem genelinde bir karanlık tema getirecek.