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Google kişiler servisi yenilendi

4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Google kişiler servisi yenilendi

Geçtiğimiz günlerde Google+ platformunu fotoğraflar ve akımlar olarak ayıran Google bu kez Kişiler servisini yeniliyor. Yalnızca 2014 yılı içinde 1 Milyar 300 milyon civarında Android cihaz satıldığı düşünülürse aslında bir çok kişi farkında olmasa da bu servisten faydalanıyor. 

Mobil cihazlar dışında her yerden rehberinize ulaşmanıza imkan veren Google Kişiler servisi yenilenmiş hali ile test ediliyor. Yeni arayüz Google+ ve Gmail arayüzleri ile harmanlanmış gözüküyor. Yeni kişi kartlarında  telefon numaralarının veya kaydedilen bilgilerin yanı sıra Google+ hesapları ve gmailleri de bulunuyor.

Ayrıca servisin test edilen yeni arayüzünde gmail ile en çok konuştuğunuz kişiler, son konuşmalar da görüntülenebiliyor. Kolay erişim içni tüm kişilerin tek bir havuzda toplanmasının yanında birden fazla kez eklenen kişiler otomatik olarak birleştirilerek tek bir kişi kartında toplanıyor.

Google Kişiler servisinin yeni arayüzüne ulaşmak için https://contacts.google.com/preview/all adresini ziyaret edebilirsiniz.
Google kişiler servisi yenilendi

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ulabuneya 4 yıl
Gogıl firmasına güvenmem , bu firmanın asıl amacı insanları fişleyip üzerinden para kazanmak
Bu firmanın ürünlerini kullanıyorsanız olabildiğince az kişisel bilginizi verin. Yarın birgün karşınıza kötü durumlar çıkmasın.
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doctor_bey 4 yıl
Alt seviye cihazları da düşünseler ya, ben kasım kasım kasılıyorum açıkçası, yeter.
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TeamAnimus 4 yıl
Aşırı yavaş çalışıyorlar ya, Calendar'ın, Gmail'in ve bu servislerin web sürümünün yenilenmesini taa yazdan beri bekliyorum
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9unkarekoku 4 yıl
Çok güzel olmuş, yenilik değişiklik şart
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Fiyaka1903 4 yıl
Google kişiler ilk Android telefonumu alip degistirdigim zaman fark ettigim ve havalara uctugum bi servis. Nokia zamanlarında rehberi tasimak falan iskenceydi hey gidi gunlerr zamani icin devrimdir bu teknoloji gözümde :)
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BurNIng 4 yıl
Aynen yenilese ne olacak her hafta bi güncelleme
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Her tarafını yenilese ne olur. Neyin ne olduğu belli olmayan servisleri var.
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