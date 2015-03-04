Google kişiler servisi yenilendi





Geçtiğimiz günlerde Google+ platformunu fotoğraflar ve akımlar olarak ayıran Google bu kez Kişiler servisini yeniliyor. Yalnızca 2014 yılı içinde 1 Milyar 300 milyon civarında Android cihaz satıldığı düşünülürse aslında bir çok kişi farkında olmasa da bu servisten faydalanıyor.





Google Kişiler servisinin yeni arayüzüne ulaşmak için Ayrıca servisin test edilen yeni arayüzünde gmail ile en çok konuştuğunuz kişiler, son konuşmalar da görüntülenebiliyor. Kolay erişim içni tüm kişilerin tek bir havuzda toplanmasının yanında birden fazla kez eklenen kişiler otomatik olarak birleştirilerek tek bir kişi kartında toplanıyor.Google Kişiler servisinin yeni arayüzüne ulaşmak için https://contacts.google.com/preview/all adresini ziyaret edebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Mobil cihazlar dışında her yerden rehberinize ulaşmanıza imkan veren Google Kişiler servisi yenilenmiş hali ile test ediliyor. Yeni arayüz Google+ ve Gmail arayüzleri ile harmanlanmış gözüküyor. Yeni kişi kartlarında telefon numaralarının veya kaydedilen bilgilerin yanı sıra Google+ hesapları ve gmailleri de bulunuyor.