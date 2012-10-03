Google, kullanıcıların Gmail içinde eklenti araması yapabilmesi için yeni bir özelliği devreye soktu

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Google, Gmail kullanıcılarına daha iyi bir hizmet verebilmek için yeni bir özelliği kullanıma sunarak, eklentiler içinde arama yapabilmeyi mümkün kıldı.
Kullanıcıların Gmail'de eklentiler içinde arama yapabilmeleri için ''has:attachment'' kalıbını arama yapacakları terimin başına yazmaları gerekiyor. Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar artık belgelerine, sunumlarına ve PDF dosyalarına daha çabuk ulaşabilecekler. Kullanıcılar aramayı ''has:attachment filename:extension'' kalıbı ile dosya tipi üzerinden de yapabilecekler.
Google'ın sunmuş olduğu bu yeni özellik şimdilik sadece Google'ın sunucularında dizinlenmiş dosyalar üzerinde kullanılabildiği için eski sonuçlara ulaşılmasında bazı sıkıntılar yaşanabilmekte. Ancak, bu yeni özellik güncel eklentiler üzerinde oldukça verimli bir şekilde çalışabilmekte.
http://googlesystem.blogspot.nl/2012/10/search-inside-gmail-attachments.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İçimi döktüm, size önerim; çok fazla benim gibi filtre/attachment muhabbetine değinmeyin. Bir anlık yanlışınızda sizi kendi başınıza bırakacak bir mail servis yetkilileri mevcut, yetkililer var mı orası bile muamma diyebilirim. Eklemeden yapamayacağım; bu kadar kötüledim filan ama dünyada bir numara olan bir mail hesabı gerçekten, Adwords olayı yüzünden de söylemiyorum, tartışmasız rakiplerini böyle bir şekilde egale eden en iyi firma benim gözümde Google olsa gerek, sadece bundan sonra filtreleme/attachment olaylarında mail.com üzerinden devam edeceğim, denemelerimde 2 mail hesabı çakıştığından dolayı hepsini google okundu olarak görmüş ancak mail.com en azından bu konuda az çok bilgili çıktı.