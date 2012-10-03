Google, kullanıcıların Gmail içinde eklenti araması yapabilmesi için yeni bir özelliği devreye soktu

Google, Gmail kullanıcılarına daha iyi bir hizmet verebilmek için yeni bir özelliği kullanıma sunarak, eklentiler içinde arama yapabilmeyi mümkün kıldı.





Kullanıcıların Gmail'de eklentiler içinde arama yapabilmeleri için ''has:attachment'' kalıbını arama yapacakları terimin başına yazmaları gerekiyor. Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar artık belgelerine, sunumlarına ve PDF dosyalarına daha çabuk ulaşabilecekler. Kullanıcılar aramayı ''has:attachment filename:extension'' kalıbı ile dosya tipi üzerinden de yapabilecekler.





Google'ın sunmuş olduğu bu yeni özellik şimdilik sadece Google'ın sunucularında dizinlenmiş dosyalar üzerinde kullanılabildiği için eski sonuçlara ulaşılmasında bazı sıkıntılar yaşanabilmekte. Ancak, bu yeni özellik güncel eklentiler üzerinde oldukça verimli bir şekilde çalışabilmekte.

http://googlesystem.blogspot.nl/2012/10/search-inside-gmail-attachments.html