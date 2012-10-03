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Google, kullanıcıların Gmail içinde eklenti araması yapabilmesi için yeni bir özelliği devreye soktu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Yazılım
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, Gmail kullanıcılarına daha iyi bir hizmet verebilmek için yeni bir özelliği kullanıma sunarak, eklentiler içinde arama yapabilmeyi mümkün kıldı.

Kullanıcıların Gmail'de eklentiler içinde arama yapabilmeleri için ''has:attachment'' kalıbını arama yapacakları terimin başına yazmaları gerekiyor. Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar artık belgelerine, sunumlarına ve PDF dosyalarına daha çabuk ulaşabilecekler. Kullanıcılar aramayı ''has:attachment filename:extension'' kalıbı ile dosya tipi üzerinden de yapabilecekler. 

Google'ın sunmuş olduğu bu yeni özellik şimdilik sadece Google'ın sunucularında dizinlenmiş dosyalar üzerinde kullanılabildiği için eski sonuçlara ulaşılmasında bazı sıkıntılar yaşanabilmekte. Ancak, bu yeni özellik güncel eklentiler üzerinde oldukça verimli bir şekilde çalışabilmekte.

http://googlesystem.blogspot.nl/2012/10/search-inside-gmail-attachments.html Yorum Yaz
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Amedra 7 yıl
Gmail'de bir saçmalık mı desem yoksa filtrelerin azizliğine mi uğradım desem bilemiyorum ama kota satın aldığım güzelim mail hesabımda bir filtre yapayim derken tüm gelen kutumdaki mailler okundu olup başka bir klasöre taşındı. Yetkililere bile bu olayı taşıyıp telefon ile görüşmeye çalıştım ama nafile. Yardım diye yarattıkları bir ortam var forumdan daha beter, bilir kişiler gelmiş orada hünerlerini sergiliyor tek bir ilgili kişi bile "hemen ben sizin mailinizi kontrol ediyorum" edasıyla yaklaşmıyor. Gmail'den bir tokat yiyeceğim hiç aklımın ucundan bile geçmezdi, artık adwords hesabım için kullanıyorum ve memnunum lakin bundan sonraki yazışmalarımı daha güvenli bir çatı altında premium hesabımla birlikte mail.com'a taşımış bulunmaktayım. En azından burada telefon ile ulaşabileceğim kişiler mevcut ve Google servisinin yapamadığı rollback muhabbetini burada harfiyen uygulayan, sizi kaybetmek istemeyen saygıdeğer kişiler mevcut.

İçimi döktüm, size önerim; çok fazla benim gibi filtre/attachment muhabbetine değinmeyin. Bir anlık yanlışınızda sizi kendi başınıza bırakacak bir mail servis yetkilileri mevcut, yetkililer var mı orası bile muamma diyebilirim. Eklemeden yapamayacağım; bu kadar kötüledim filan ama dünyada bir numara olan bir mail hesabı gerçekten, Adwords olayı yüzünden de söylemiyorum, tartışmasız rakiplerini böyle bir şekilde egale eden en iyi firma benim gözümde Google olsa gerek, sadece bundan sonra filtreleme/attachment olaylarında mail.com üzerinden devam edeceğim, denemelerimde 2 mail hesabı çakıştığından dolayı hepsini google okundu olarak görmüş ancak mail.com en azından bu konuda az çok bilgili çıktı.
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