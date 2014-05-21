Google, kurumsal güvenli çalışma ortamı sunan Divide uygulamasının geliştiricisini satın aldı





Hizmetlerini geliştirmek adına irili ufaklı pek çok firmayı satın alan Google'ın listesine son olarak Divide uygulamasının geliştiricisini ekledi.





Android ve iPhone akıllı telefonları için güvenli bir çalışma ortamı oluşturan ve kurum ağlarında güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlayan Divide, en ilginç kurumsal uygulamalardan birisi olarak kabul ediliyor.





Uygulama kişisel ve kurumsal taraf olarak iki farklı ana ekran sunuyor. Bu iki ekran birbirine karışmıyor ve BT yöneticileri kurumsal tarafı kolaylıkla kontrol edebiliyor. Samsung'un KNOX platformu da benzer bir yöntem sunuyor.





Google'ın bu hamle ile sonraki Android sürümlerini kurumlar için iyi bir tercih haline getirmek istediği sanılıyor. Satın alım bedeli ise açıklanmadı.

http://venturebeat.com/2014/05/19/google-buys-divide-an-android-app-which-secures-your-device-for-work-data/