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    Google Fotoğraflar artık gizli klasördeki fotoğrafları da yedekleyecek

    Google Fotoğraflar, kullanıcıların özel fotoğraflarını toplayabildiği kilitli klasör adında bir özellik sunuyor. Ancak bu klasördeki resimler buluta yedeklenmiyor. Yeni sürüm bunu değiştirecek. 
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    google fotoğraflar kilit klasör yedekleme Tam Boyutta Gör
    Google, kullanıcıların ana sayfada görünmesini istemediği fotoğrafları gizlemesine imkan tanıyan kilit klasör özelliğini iki yıl önce Fotoğraflar uygulamasına eklemişti. Kilitli klasöre aktarılan fotoğrafları görebilmek için kimlik doğrulamadan geçmek gerekiyor. Özel fotoğrafları gizli tutmak için harika bir özellik ancak şöyle bir sorun var; Kilitli klasördeki fotoğraflar buluta yedeklenmiyor. 

    Google Fotoğraflar 6.23 sürümünde kilitli klasördeki fotoğrafların ve videoların buluta yedeklenmesi için bir ayar eklendiği ortaya çıkarıldı. Bu özellik, uygulamanın son sürümünde mevcut değil ancak keşfedilen ayarlar sayfası özelliğin çıkacak yeni sürümde olacağını gösteriyor.

    Google'ın mevcut açıklaması şu yönde: "Telefona kaydedilen kilitli klasördeki öğeler, kablo veya bulut veri aktarımları sırasında diğer cihazlara taşınmaz. Fotoğraflar uygulamasını kaldırır veya verilerini silerseniz, kilitli klasörünüzdeki tüm öğeleri kaybedersiniz. Bu öğeleri kaydetmek için, değişiklik yapmadan önce Kilitli Klasör'den kaldırın."

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 1 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 1 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 2 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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