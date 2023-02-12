Google Fotoğraflar artık gizli klasördeki fotoğrafları da yedekleyecek

Tam Boyutta Gör Google, kullanıcıların ana sayfada görünmesini istemediği fotoğrafları gizlemesine imkan tanıyan kilit klasör özelliğini iki yıl önce Fotoğraflar uygulamasına eklemişti. Kilitli klasöre aktarılan fotoğrafları görebilmek için kimlik doğrulamadan geçmek gerekiyor. Özel fotoğrafları gizli tutmak için harika bir özellik ancak şöyle bir sorun var; Kilitli klasördeki fotoğraflar buluta yedeklenmiyor.

Google Fotoğraflar 6.23 sürümünde kilitli klasördeki fotoğrafların ve videoların buluta yedeklenmesi için bir ayar eklendiği ortaya çıkarıldı. Bu özellik, uygulamanın son sürümünde mevcut değil ancak keşfedilen ayarlar sayfası özelliğin çıkacak yeni sürümde olacağını gösteriyor.

Google'ın mevcut açıklaması şu yönde: "Telefona kaydedilen kilitli klasördeki öğeler, kablo veya bulut veri aktarımları sırasında diğer cihazlara taşınmaz. Fotoğraflar uygulamasını kaldırır veya verilerini silerseniz, kilitli klasörünüzdeki tüm öğeleri kaybedersiniz. Bu öğeleri kaydetmek için, değişiklik yapmadan önce Kilitli Klasör'den kaldırın."

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