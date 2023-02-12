Google Fotoğraflar artık gizli klasördeki fotoğrafları da yedekleyecek

Google Fotoğraflar 6.23 sürümünde kilitli klasördeki fotoğrafların ve videoların buluta yedeklenmesi için bir ayar eklendiği ortaya çıkarıldı. Bu özellik, uygulamanın son sürümünde mevcut değil ancak keşfedilen ayarlar sayfası özelliğin çıkacak yeni sürümde olacağını gösteriyor.
Google'ın mevcut açıklaması şu yönde: "Telefona kaydedilen kilitli klasördeki öğeler, kablo veya bulut veri aktarımları sırasında diğer cihazlara taşınmaz. Fotoğraflar uygulamasını kaldırır veya verilerini silerseniz, kilitli klasörünüzdeki tüm öğeleri kaybedersiniz. Bu öğeleri kaydetmek için, değişiklik yapmadan önce Kilitli Klasör'den kaldırın."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah