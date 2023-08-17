Instagram engelleyenleri görme yolları (ücretsiz & programsız)

Instagram’da birinin sizi engellediğinden mi şüpheleniyorsunuz? Instagram, engellenenler listesini görmenize izin verir ancak sizi engelleyen hesapları gösteren bir liste sunmaz ve engellendiğinizde anlık bildirim göndermez. Neyse ki, Instagram engelleyenleri görme yolları var. Buradaki ipuçlarıyla ücretsiz ve programsız olarak Instagram’da sizi engelleyenleri anında bulabilirsiniz.

Instagram beni engelleyenleri görme yolları 💯

Tam Boyutta Gör Yakın zamanda kişilerinizden birinin gönderilerini Instagram akışınızda görmemeye başladıysanız, ya bir süredir paylaşım yapmamıştır ya da sizi engellemiştir. Instagram, engellendiğiniz zaman bildirimde bulunmaz. Dolayısıyla bir kişinin sizi engelleyip engellemediğini anında öğrenemezsiniz. Bu bağlamda, İnstagram’da beni engelleyenleri nasıl görürüm? sorusunun cevabını merak ediyor olabilirsiniz. İşte Instagram’da engelli olduğumu nasıl anlarım? diyenler için ipuçları 👇🏻

Sizi engellemiş olabilecek hesabı aratın 🔎 Instagram engelleyeni görme en kolay yolu; arama çubuğuna kişinin kullanıcı adını yazmaktır. Hesap gizliyse ve bulamıyorsanız muhtemelen engellenmişsinizdir. Hesap herkese açıksa ve girdiğinizde profil resmini, gönderi sayısını, takipçi sayısını veya takip ettiklerinin sayısını göremiyorsanız ve fotoğrafların sıralandığı alanda “Henüz gönderi yok” yazıyorsa, engellenmişsiniz demektir. Bu aramayı web tarayıcıdan da gerçekleştirebilirsiniz. Adres satırına Instagram.com/kullanıcıadı yazın. Açılan sayfada “Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor” yazısıyla karşılaşırsanız muhtemelen hesap sizi engellemiştir. Ancak, birinin profiline baktığınızda gönderilerini görememeniz veya akışınızda paylaşımlarını görememeniz engellendiğiniz anlamına gelmez. Kişi sizi takipçilerinden çıkardıysa gönderilerini göremezsiniz. Sessize alındıysanız paylaştıklarını ana sayfanızda göremezsiniz.

Gönderilerinize yorum yapıp yapmadığına bakın 💬 Tam Boyutta Gör Instagram engellendiğini anlama yollarından birisi de; yorumlara bakmak. Kişi, gönderilerinizden herhangi birine yorum yapmışsa profilini görüntülemek için kullanıcı adına dokunun. Profili açılır ancak herhangi bir detay göremezseniz veya “Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor” yazan bir sayfa görürseniz yüksek ihtimal engellenmişsinizdir. Kişinin gönderilerine yorum yapamıyorsanız bu, engellendiğiniz anlamına gelmez. Gönderi için yorumları devre dışı bırakmış olabilir.

Kişiyle mesajlarınızı kontrol edin ✏️ Instagram engel yedim nasıl anlarım? Bunu öğrenmenin bir yolu da direkt mesajlara girmek. Instagram’da engellendiğinizde kişiyle daha önce yaptığınız konuşmalar silinmez. Karşı tarafa ulaşmayacak olsa da sizi engelleyen birine mesaj gönderebilirsiniz. DM sayfasında profil resminin yanında kullanıcı adına dokunun. Profil sayfasında herhangi bir paylaşım göremiyorsanız ve “Kullanıcı bulunamadı” mesajıyla karşılaştıysanız, muhtemelen engellenmişsinizdir. Düşük ihtimal, kişi hesabını silmiş te olabilir.