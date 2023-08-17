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    Instagram engelleyenleri görme yolları (ücretsiz & programsız)

    Instagram'dan beni engelleyenler kim, nasıl görürüm? diye merak edenler buraya. Tıklayın, İnstagram engelleyenleri görme & kaldırma ücretsiz yolunu öğrenin!     
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    Instagram’da birinin sizi engellediğinden mi şüpheleniyorsunuz? Instagram, engellenenler listesini görmenize izin verir ancak sizi engelleyen hesapları gösteren bir liste sunmaz ve engellendiğinizde anlık bildirim göndermez. Neyse ki, Instagram engelleyenleri görme yolları var. Buradaki ipuçlarıyla ücretsiz ve programsız olarak Instagram’da sizi engelleyenleri anında bulabilirsiniz.

    Instagram beni engelleyenleri görme yolları 💯

    instagram engelleyenleri görme ücretsiz ve programsız Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda kişilerinizden birinin gönderilerini Instagram akışınızda görmemeye başladıysanız, ya bir süredir paylaşım yapmamıştır ya da sizi engellemiştir. Instagram, engellendiğiniz zaman bildirimde bulunmaz. Dolayısıyla bir kişinin sizi engelleyip engellemediğini anında öğrenemezsiniz. Bu bağlamda, İnstagram’da beni engelleyenleri nasıl görürüm? sorusunun cevabını merak ediyor olabilirsiniz. İşte Instagram’da engelli olduğumu nasıl anlarım? diyenler için ipuçları 👇🏻

    Sizi engellemiş olabilecek hesabı aratın 🔎

    Instagram engelleyeni görme en kolay yolu; arama çubuğuna kişinin kullanıcı adını yazmaktır. Hesap gizliyse ve bulamıyorsanız muhtemelen engellenmişsinizdir. Hesap herkese açıksa ve girdiğinizde profil resmini, gönderi sayısını, takipçi sayısını veya takip ettiklerinin sayısını göremiyorsanız ve fotoğrafların sıralandığı alanda “Henüz gönderi yok” yazıyorsa, engellenmişsiniz demektir. Bu aramayı web tarayıcıdan da gerçekleştirebilirsiniz. Adres satırına Instagram.com/kullanıcıadı yazın. Açılan sayfada “Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor” yazısıyla karşılaşırsanız muhtemelen hesap sizi engellemiştir.

    Ancak, birinin profiline baktığınızda gönderilerini görememeniz veya akışınızda paylaşımlarını görememeniz engellendiğiniz anlamına gelmez. Kişi sizi takipçilerinden çıkardıysa gönderilerini göremezsiniz. Sessize alındıysanız paylaştıklarını ana sayfanızda göremezsiniz.

    Gönderilerinize yorum yapıp yapmadığına bakın 💬

    instagram kullanıcı bulunamadı engelleme Tam Boyutta Gör
    Instagram engellendiğini anlama yollarından birisi de; yorumlara bakmak. Kişi, gönderilerinizden herhangi birine yorum yapmışsa profilini görüntülemek için kullanıcı adına dokunun. Profili açılır ancak herhangi bir detay göremezseniz veya “Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor” yazan bir sayfa görürseniz yüksek ihtimal engellenmişsinizdir. Kişinin gönderilerine yorum yapamıyorsanız bu, engellendiğiniz anlamına gelmez. Gönderi için yorumları devre dışı bırakmış olabilir.

    Kişiyle mesajlarınızı kontrol edin ✏️

    Instagram engel yedim nasıl anlarım? Bunu öğrenmenin bir yolu da direkt mesajlara girmek. Instagram’da engellendiğinizde kişiyle daha önce yaptığınız konuşmalar silinmez. Karşı tarafa ulaşmayacak olsa da sizi engelleyen birine mesaj gönderebilirsiniz. DM sayfasında profil resminin yanında kullanıcı adına dokunun. Profil sayfasında herhangi bir paylaşım göremiyorsanız ve “Kullanıcı bulunamadı” mesajıyla karşılaştıysanız, muhtemelen engellenmişsinizdir. Düşük ihtimal, kişi hesabını silmiş te olabilir.

    Takip etmeye çalışın 🤔

    Web tarayıcı üzerinden Instagram’a girin ve kişinin profil sayfasını açın. Mavi takip butonuna tıklayarak sizi engelleyip engellemediğini kontrol edin. Sizi engellediyse butona tıklamanız bir sonuç vermeyecektir. Ne kadar tıklarsanız tıklayın, “Takip et” yazısı değişmeyecektir. Instagram, “Tıkladığın bağlantı bozuk olabilir veya sayfa kaldırılmış olabilir” gibi bir uyarı mesajı da gösterebilir.

    instagram beni engelleyenleri görme uygulaması Tam Boyutta Gör
    Peki, Instagram’da engelleyenleri görme uygulaması veya sitesi var mı? “Instagram’da sizi engelleyenleri görün” ifadesiyle dikkat çekmeye çalışan çok sayıda mobil uygulama mevcut. Bu tür uygulamalar genelde Instagram takipçi analizi olarak geçiyor ve ücretsiz indirebiliyorsunuz. iOS tarafında Apple, bu uygulamaları kullanıcı güvenliği için kısa bir süre sonra mağazadan kaldırıyor. Bu noktada, Insta engelleyeni görme uygulamalarını telefonunuza indirmemeli ve Instagram giriş bilgilerinizi kesinlikle girmemelisiniz.

    Gördüğünüz üzere, Instagram engelleyen hesapları görme programsız ve ücretsiz mümkün. Instagram beni engelleyenleri görme yolları neler?sorusuyla bağlantılı sıkça merak edilen bir başka husus; “Instagram’da beni engelleyen kişinin profilini görebilir miyim, nasıl görebilirim?” Instagram’da engelleyen kişinin profilini görmek için gizli hesaplara bakma yollarını bilmeniz gerekir. Aksi halde sizi engelleyen kişinin profilini görmeniz mümkün değildir.

    Instagram’da engellendiğimi nasıl anlarım? özetleyecek olursak; Karşılıklı profil görememe, aktiflik ve son görülme zamanını görememe, profil resminin çıkmaması, arama bölümünde çıkmama, mesajın gitmemesi, profil sayfasının boş çıkması, takip et butonunun çalışmaması gibi durumlar oluştuğunda, Instagram’da birinin sizi engellediğini anlayabilirsiniz.

    Instagram engelleyeni engelleme 🔴

    instagram engelleme nasıl yapılır Tam Boyutta Gör
    Instagram’da beni engelleyeni ben nasıl engellerim? Engelleyeni engellemek doğru mu bir yana, bazı kişiler engellendiklerini gördükleri anda anında o kişiyi engellemek istiyor. Genelde yakınları tarafından “Seni engelleyeni engelle” önerisi veriliyor. İşte adım adım Instagram engelleme:
    1. Instagram’ı açın.
    2. Profil sayfanıza gelin.
    3. Sağ üstte üç çizgiye dokunun.
    4. Ayarlar ve gizlilik’e girin.
    5. Engellenen hesaplara dokunun.
    6. Artı simgesine basın.
    7. Engellemek istediğiniz kişiyi aratın.
    8. Engelle butonuna basın.

    Instagram engellenenler listesi nerede ❌

    instagram engellenenleri görme Tam Boyutta Gör
    Instagram engellediklerimi görme konusuna gelince, “Bilgisayardan Instagram’da engellediğim kişileri nasıl görebilirim?” sorususıkça soruluyor. Instagram engellenenler listesi PC’de bulunmuyor. Engellediğim kişileri nereden bulabilirim diyenler için adımlar çok basit. Engellenenleri görmek ve silmek için, Instagram uygulamasını açın, ardından profil sayfanıza gelin. Ayarlar ve Gizlilik’e dokunun. Engellenenler’e dokunun. Engellenen hesaplar listesi karşınıza çıkacaktır.

    Instagram engelleyenleri kaldırma nasıl yapılır? ✅

    instagram engeli kaldırma Tam Boyutta Gör
    Instagram’da beni engelleyen kişinin engelini kaldırmak istiyorum, nasıl yapabilirim? Engeli nasıl kaldırabilirim diyenler için, adım adım Instagram engel kaldırma:
    1. Instagram uygulamasını açın.
    2. Ara simgesine (büyüteç) dokunun.
    3. Engelini kaldırmak istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazın.
    4. Profil sayfasına gidin.
    5. Engellemeyi Kaldır’a dokunun.

    Her sosyal ağ platformunda olduğu gibi Instagram’da da “Beni engelleyenleri nasıl görürüm?” konusu çok merak ediliyor. Instagram’da birinin sizi engelleyip engellemediğini anlamanın ücretsiz ve de programsız yollarını arıyorsanız, Instagram engelleyenleri görme rehberindeki adımları izleyebilirsiniz. Sizi engelleyenleri engellemek ya da engelini kaldırmak için yapmanız gerekenleri de burada bulabilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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