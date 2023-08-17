Instagram engelleyenleri görme yolları (ücretsiz & programsız)

- Instagram beni engelleyenleri görme yolları 💯
- Sizi engellemiş olabilecek hesabı aratın 🔎
- Gönderilerinize yorum yapıp yapmadığına bakın 💬
- Kişiyle mesajlarınızı kontrol edin ✏️
- Takip etmeye çalışın 🤔
- Instagram engelleyeni engelleme 🔴
- Instagram engellenenler listesi nerede ❌
- Instagram engelleyenleri kaldırma nasıl yapılır? ✅
- Yorumlar
Instagram’da birinin sizi engellediğinden mi şüpheleniyorsunuz? Instagram, engellenenler listesini görmenize izin verir ancak sizi engelleyen hesapları gösteren bir liste sunmaz ve engellendiğinizde anlık bildirim göndermez. Neyse ki, Instagram engelleyenleri görme yolları var. Buradaki ipuçlarıyla ücretsiz ve programsız olarak Instagram’da sizi engelleyenleri anında bulabilirsiniz.
Instagram beni engelleyenleri görme yolları 💯
Sizi engellemiş olabilecek hesabı aratın 🔎
Instagram engelleyeni görme en kolay yolu; arama çubuğuna kişinin kullanıcı adını yazmaktır. Hesap gizliyse ve bulamıyorsanız muhtemelen engellenmişsinizdir. Hesap herkese açıksa ve girdiğinizde profil resmini, gönderi sayısını, takipçi sayısını veya takip ettiklerinin sayısını göremiyorsanız ve fotoğrafların sıralandığı alanda “Henüz gönderi yok” yazıyorsa, engellenmişsiniz demektir. Bu aramayı web tarayıcıdan da gerçekleştirebilirsiniz. Adres satırına Instagram.com/kullanıcıadı yazın. Açılan sayfada “Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor” yazısıyla karşılaşırsanız muhtemelen hesap sizi engellemiştir.
Ancak, birinin profiline baktığınızda gönderilerini görememeniz veya akışınızda paylaşımlarını görememeniz engellendiğiniz anlamına gelmez. Kişi sizi takipçilerinden çıkardıysa gönderilerini göremezsiniz. Sessize alındıysanız paylaştıklarını ana sayfanızda göremezsiniz.
Gönderilerinize yorum yapıp yapmadığına bakın 💬
Kişiyle mesajlarınızı kontrol edin ✏️
Instagram engel yedim nasıl anlarım? Bunu öğrenmenin bir yolu da direkt mesajlara girmek. Instagram’da engellendiğinizde kişiyle daha önce yaptığınız konuşmalar silinmez. Karşı tarafa ulaşmayacak olsa da sizi engelleyen birine mesaj gönderebilirsiniz. DM sayfasında profil resminin yanında kullanıcı adına dokunun. Profil sayfasında herhangi bir paylaşım göremiyorsanız ve “Kullanıcı bulunamadı” mesajıyla karşılaştıysanız, muhtemelen engellenmişsinizdir. Düşük ihtimal, kişi hesabını silmiş te olabilir.
Takip etmeye çalışın 🤔
Web tarayıcı üzerinden Instagram’a girin ve kişinin profil sayfasını açın. Mavi takip butonuna tıklayarak sizi engelleyip engellemediğini kontrol edin. Sizi engellediyse butona tıklamanız bir sonuç vermeyecektir. Ne kadar tıklarsanız tıklayın, “Takip et” yazısı değişmeyecektir. Instagram, “Tıkladığın bağlantı bozuk olabilir veya sayfa kaldırılmış olabilir” gibi bir uyarı mesajı da gösterebilir.
Gördüğünüz üzere, Instagram engelleyen hesapları görme programsız ve ücretsiz mümkün. Instagram beni engelleyenleri görme yolları neler?sorusuyla bağlantılı sıkça merak edilen bir başka husus; “Instagram’da beni engelleyen kişinin profilini görebilir miyim, nasıl görebilirim?” Instagram’da engelleyen kişinin profilini görmek için gizli hesaplara bakma yollarını bilmeniz gerekir. Aksi halde sizi engelleyen kişinin profilini görmeniz mümkün değildir.
Instagram’da engellendiğimi nasıl anlarım? özetleyecek olursak; Karşılıklı profil görememe, aktiflik ve son görülme zamanını görememe, profil resminin çıkmaması, arama bölümünde çıkmama, mesajın gitmemesi, profil sayfasının boş çıkması, takip et butonunun çalışmaması gibi durumlar oluştuğunda, Instagram’da birinin sizi engellediğini anlayabilirsiniz.
Instagram engelleyeni engelleme 🔴
- Instagram’ı açın.
- Profil sayfanıza gelin.
- Sağ üstte üç çizgiye dokunun.
- Ayarlar ve gizlilik’e girin.
- Engellenen hesaplara dokunun.
- Artı simgesine basın.
- Engellemek istediğiniz kişiyi aratın.
- Engelle butonuna basın.
Instagram engellenenler listesi nerede ❌
Instagram engelleyenleri kaldırma nasıl yapılır? ✅
- Instagram uygulamasını açın.
- Ara simgesine (büyüteç) dokunun.
- Engelini kaldırmak istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazın.
- Profil sayfasına gidin.
- Engellemeyi Kaldır’a dokunun.
Her sosyal ağ platformunda olduğu gibi Instagram’da da “Beni engelleyenleri nasıl görürüm?” konusu çok merak ediliyor. Instagram’da birinin sizi engelleyip engellemediğini anlamanın ücretsiz ve de programsız yollarını arıyorsanız, Instagram engelleyenleri görme rehberindeki adımları izleyebilirsiniz. Sizi engelleyenleri engellemek ya da engelini kaldırmak için yapmanız gerekenleri de burada bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.