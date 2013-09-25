Google menü çubuğu tasarımını yeniden düzenliyor

Bugüne kadar özellikle sosyal ağı Google+ için anasayfa ve menü çubuğunda farklı tasarımlar deneyen Google, yeni bir tasarımı dağıtmaya başladı.





Bazı kullanıcılar tarafından tecrübe edilmeye başlayan tasarım menü çubuğunu siyah renkten beyaz renge dönüştürüyor. Böylece daha sade bir tasarım ortaya çıkmış. Ayrıca profil avatarının sol yanına bir uygulama menüsü yerleştirilmiş.





Tıklandığında Google uygulamaları bir tepsi halinde karşınıza geliyor. Google bunu uygulamalara erişimi daha kolay hale getirmek için yaptığını belirtiyor. Daha önce ortaya çıkan sade tasarımlı logo da artık anasayfada yer almaya başlayacak.





http://insidesearch.blogspot.com/2013/09/updating-google-bar-many-products.html