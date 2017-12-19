Google, mobil aramadaki sıralamayı sitelerin mobil sürümüne göre belirleyecek

Google internette sörf yapmayı mobil cihaz kullanıcıları için daha iyi bir deneyim haline getirecek önemli bir adım atıyor. Arama devi mobil kullanıcıların aradıkları şeye daha kolay ulaşabilmelerini adına artık web sitelerinin mobil sürümünü indeksleyecek. Google Mobile-first indexing yani Mobil öncelikli indekslemeyi bir yıl önce test etmeye başlamıştı. Artık mobil aramalarda devreye girmeye başlayacak.

Google, mobil aramadaki sıralamayı belirlemek için web sitelerinin mobil sürümünü kullanacağını daha önce duyurmuştu. Bir süredir denemeleri yapılan bu değişiklik hayata geçiriliyor. Yani artık masaüstü sürüme odaklanan web site yöneticilerinin mobil aramada da yüksek sırada yer almak için sitelerinin mobil versiyonuna ağırlık vermeleri gerekecek.

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Google şu anda indeksleme, dizine ekleme ve sıralama sistemlerinin web sitelerinin masaüstü sürümüne baktığını, bu sürümün mobilden çok farklı olmasının da mobil arama yapanlar için sorun oluşturduğunu söylüyor.

Mobile-first indexing nedir?

Google kullanıcıları masaüstü veya mobil üzerinden arama yaptıklarında Google'ın şu anki algoritması masaüstü versiyonu dikkate alıyor. Mobil versiyonun masaüstü sürümden farklı olması veya daha az içeriğe ship olması da arama yapan kişilerin istedikleri şeye ulaşmalarını zorlaştırıyor.

Mobile-first indexing yani Mobil öncelikli indeksleme ile web sitelerinin mobil versiyonları dikkate alınarak sıralama sonuçları belirlenecek. Yapılan bu değişiklikle mobil sitelerin tıpkı masaüstü sürümü gibi "yüksek kalitede" içeriğe sahip olması hedefleniyor.

gerekli değişiklikleri yapacak zamana sahip olması için bu yeniliği yavaşça devreye sokacak. Web sitenizi mobil öncelikli indekslemeye hazır hale getirmek için Google'ın Google, web sitesi sahiplerininyapacak zamana sahip olması için bu yeniliği yavaşça devreye sokacak. Web sitenizi mobil öncelikli indekslemeyegetirmek için Google'ın blog sayfasında yazdığı maddelere göz atabilirsiniz.

https://webmasters.googleblog.com/2017/12/getting-your-site-ready-for-mobile.html