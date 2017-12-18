Google, ARCore Developer Preview 2'yi yayınlandı

artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi oluşturmak için kullanabilecekleri ARCore Developer Preview 2'yi yayınladı. Yeni sürümTango desteğini sonlandıracağını duyurdu. Google, geliştiricilerin Android platformundadeneyimi oluşturmak için kullanabilecekleri'yi yayınladı. Yeni sürüm developers.google.com/ar adresinden indirilebiliyor. Ayrıca şirket geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak 1 Mart 2018 itibariyle ilk AR platformu olansonlandıracağını duyurdu.

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ARCore, ek sensör veya donanım gerektirmeden mevcut ve gelecekteki Android telefonlara arttırılmış gerçeklik deneyimi getiren bir Android yazılım geliştirme kiti (SDK) olarak tanımlanıyor. İlk önizlemesi Ağustos ayında Google Pixel, Google Pixel XL, Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ desteği ile yayınlanmıştı. Android 7.0 Nougat veya daha yeni sürüm gerektirdiğini belirtelim.

ARCore'un 100 milyon cihazda çalışması hedefleniyor

Google, ARCore'un önümüzdeki aylarda yayınlanması planlanan 1.0 sürümü ile birlikte 100 milyon cihaza ulaşmayı umuyor. Arama devi ayrıca Play Store'da birçok artırılmış gerçeklik deneyiminin sunulacağına dair söz verdi. Developer Preview 2 sürümünde ise aşağıda listelenen iyileştirmeler mevcut:

Android NDK ile birlikte mevcut Java, Unity ve Unreal SDK'larını tamamlayan yeni bir C API'si

AR uygulamalarının AR oturumlarını duraklatmasına ve devam ettirmesine olanak veren işlevsellik. Bu sayede bir kullanıcının telefon görüşmesi yaptıktan sonra AR uygulamasına geri dönmesi sağlanabilecek

Bazı API'lerdeki doğruluk ve çalışma verimliliğinin arttırılması

https://www.blog.google/products/google-vr/arcore-developer-preview-2/