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Google otomatik arkadaş sıralayıcı Katango firmasını satın aldı

7 yıl
2,4b
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Büyük firmaların teknoloji geliştiren küçük firmaları satın alması olaylarına son dönemlerde çok sık rastlar olduk. Özellikle yeni dev projeler için teknoloji üreten şirketleri satın almak olmazsa olmazlar arasında. Google+ adlı hizmetiyle sosyal ağlara hızlı bir giriş yapan Google ürününü desteklemek için Katango adlı küçük bir girişimi satın aldığını duyurdu.

Katango otomatik arkadaş sıralama teknolojisi üreten bir girişim. Kurulalı henüz bir yıl bile olmayan Katango buna rağmen dev yatırımcılardan fon almaya hak kazanmıştı. 

Google, Katango ile Eylül ayından bu yana ilgileniyordu. Firma Google+ ekibine dahil oldu ve teknolojisi de Google'ın patentleri arasına katıldı. 

Katango Facebook arkadaş listenizi analiz ederek farklı kategorilerde sıralamanıza imkan tanıyor. Temmuz ayında yayınlanmış bir iPhone uygulaması da mevcut. Ancak Facebook, Eylül ayında benzer bir hizmeti devreye sokarak kendi çözümünü uygulamıştı. 

Katango bundan böyle Google+'ın Çevreler fonksiyonunu düzenlemek için kullanılacak. Arkadaş listelerini barındıran Çevreler, Google'ın pazarlama stratejisinde kullandığı önemli bir argüman. Katango da bu argümana en çok uyan teknoloji durumunda.

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dreamblue35 7 yıl
rakipsiz olmak bu işte, adamlar stratejisini en az 10 yıllık bir plan üzerine oturtuyor
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Carfreak 7 yıl
Google Uçuyor diye bir reklam filmi bekliyorum :)
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