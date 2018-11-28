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Google personeli şirketin Çin'e özel geliştirdiği arama motorunu protesto ediyor

Arama devi Google'ın yasaklı olduğu çin pazarına girebilmek için, ülke menfaatleri doğrultusunda sansürlü bir arama motoru geliştirmesi şirket çalışanları tarafından protesto edilmeye devam ediyor.
5 ay
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google personeli şirketin Çin'e özel geliştirdiği arama motorunu protesto ediyor
Teknoloji devi Google'ın yasaklı olduğu Çin pazarına girme planları uzun bir süredir haberlerimize konu oluyor. Şirketin resmi olarak kabul etmese de Çin hükümetinin istekleri doğrultusunda Dragonfly adı verilen sansürlü bir arama motoru geliştirdiği biliniyor. Ancak bu duruma Google çalışanlarının isyanı da devam ediyor.

Çalışanlar baskıya karşı

Dragonfly olarak bilinen proje ile ilgili resmi olarak çok az şey paylaşıldı ancak bu arama motorunun Çin hükümeti tarafından sansürlenen içerikleri sonuçlara yansıtmayacak olması büyük tepkiye neden oldu. İlk olarak geçtiğimiz Ağustos ayında 1.400 Google çalışanı bu projeyi yayınladıkları bir bildiriyle protesto etmişlerdi.
Şimdi ise 200'den fazla Google çalışanı, şirketin bu projeyi sonlandırması için bir mektup yayınladılar. Dragonfly'a karşı muhalif olduklarını dile getiren çalışanlar, teknolojinin insanları baskı altına almaması gerektiğini ifade ediyorlar. Google bu gelişmeleri uzaktan izlerken, şirketin önümüzdeki dönemde bu projeyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

https://www.abc.net.au/news/science/2018-11-28/google-china-project-dragonfly-search-engine-staff-protest/10561816 Yorum Yaz
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expressimo 5 ay
Çalışsanlar da az çakal değil, Sovyetlere mcdonalds sokmaya benziyor...
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The Hollow 5 ay
Bu iş tüketicilerin tercihlerine bırakılmalı. Kurumsal alanda Amerika gibi istediğini yasakla, ama bunu genele yaymak kısacası korkaklıktır. Şu vatandaşlarının özgürlüklerini kısıtlayan zihniyete 1 gram saygım yok. Burada olunca yasakçı, Çin'de olunca; ya adamlar haklı Google vs. casusluk yapıyor yasaklasınlar savunmasına geçiliyor hemen. Komik...
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BeAr 5 ay
Kullanıcı verilerini ve bilgilerini abd'ye verirkende görmek isterdik bu hareketleri, İş çin'e rusya'ya ve diğer ülkelere gelince pek duyarlı oluyor bu çalışanlar.
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Frobisher 5 ay
Aynen öyle bunların yaptığı ikiyüzlülüğün alası, protestonun söylediği şey google bilgileri çinde de alsın, alışmısız Dünya'nın geri kalanındaki milletin bilgilerini söğüşlemeye sansürlü olmasın.
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Tugrul_512bit 5 ay
Savaş çıkarmak için interneti trolleyenler: "ifade özgürlüğüme dokunmayın"
Trollerin sansürlenmesine karşı çıkanlar: "teknoloji insanları baskı altına almamalı"
Trollenenler: "sgk'yı çin halk partisi batırdı"
Trollenemeyenler: "ahanda şimdi google da yasaklandı, bari wikipediye girebilsek"
Tıklaması azalan wikipedi:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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