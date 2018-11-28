Google personeli şirketin Çin'e özel geliştirdiği arama motorunu protesto ediyor

Teknoloji devi Google'ın yasaklı olduğu Çin pazarına girme planları uzun bir süredir haberlerimize konu oluyor. Şirketin resmi olarak kabul etmese de Çin hükümetinin istekleri doğrultusunda Dragonfly adı verilen sansürlü bir arama motoru geliştirdiği biliniyor. Ancak bu duruma Google çalışanlarının isyanı da devam ediyor.

Çalışanlar baskıya karşı

Dragonfly olarak bilinen proje ile ilgili resmi olarak çok az şey paylaşıldı ancak bu arama motorunun Çin hükümeti tarafından sansürlenen içerikleri sonuçlara yansıtmayacak olması büyük tepkiye neden oldu. İlk olarak geçtiğimiz Ağustos ayında 1.400 Google çalışanı bu projeyi yayınladıkları bir bildiriyle protesto etmişlerdi.

https://www.abc.net.au/news/science/2018-11-28/google-china-project-dragonfly-search-engine-staff-protest/10561816

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Şimdi iseGoogle çalışanı, şirketin bu projeyi sonlandırması için biryayınladılar. Dragonfly'a karşı muhalif olduklarını dile getiren çalışanlar, teknolojinin insanlargerektiğini ifade ediyorlar.bu gelişmeleri uzaktan izlerken, şirketin önümüzdeki dönemde bu projeyle ilgili nasıl birise merak konusu.