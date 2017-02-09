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Google, resimleri yapay zeka ile belirginleştirecek

Filmlerde sıkça gördüğümüz çok kalitesiz resimleri tek tıkla net hale getiren bir teknoloji şimdilik mümkün değil ancak ilk adımlar ümit verici olmaya başladı.
2 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Çözünürlüğü çok düşük olan görsellerin anlaşılabilmesi ve seçilebilmesi pek mümkün olmuyor. Bu konuda en büyük yardım yine yapay zekadan gelecek gibi. Google, düşük kalitedeki resimleri belirginleştirecek bir yapay zeka modeli geliştiriyor.

Sonuçlar ümit verici

Yapay zeka konusunda çalışan Google Brain ekibi, farklı yöntemler kullanarak detayları tamamlayan ve resmi belirgin hale getiren yeni bir model geliştirdiğini duyurdu. Pixel Recursive Super Resolution modeli gelecek için ümit vadediyor.

Google Brain, resmi belirginleştirmek için iki yöntem kullanıyor. ResNet tabanlı ilk yöntem düşük çözünürlüklü resmi yüksek çözünürlüklü benzer resimlerle karşılaştırarak görselin nasıl görünmesi gerektiğini anlamaya çalışıyor. Ortaya çıkan analiz detayları bir sonraki adıma yol gösteriyor.

PixelCNN Ağı adındaki ikinci yöntem ise analizleri değerlendirerek çözünürlüğü artan görüntünün boş kalan kısımlarına hangi piksellerin gelebileceğini tahmin ediyor. Eksik kalan detaylar böylece tamamlanıyor ve çözünürlük yükseltiliyor.

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Yapılan deneylerde 8x8 piksel çözünürlüğünde bir resim, detayları tamamlanarak 32x32 piksel çözünürlüğe kadar yükseltilebiliyor. Elbette gerçek resim ile arasında farklar var zira model tahminlere göre boşlukları dolduruyor. Yine de gelecek açısından oldukça önemli.

Bilim-kurgu veya aksiyon filmlerinde gördüğümüz çok kalitesiz resimleri tek tıkla net hale getiren bir teknoloji şimdilik mümkün değil ancak şüpheli veya kurban teşhislerinde bu kadarı bile oldukça yardımcı olacaktır. 

 

http://hexus.net/tech/news/software/102292-google-brain-fills-details-lo-res-images/ Yorum Yaz
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Xeblion 2 yıl en beğenilen
Google bizim Geliyoomuzu gıskanıyo
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yimmasabi 2 yıl
Saçma o kadar pixelden ben size binlerce surat çizerim. Bunlar örneklemelerle tahminde bulunma algoritmaları. 8x8 input daki o görüntüler yüz hatlarını belirlemek için yeterli değil. Haberin yanıltıcı olduğunu düşünüyorum.
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burakdc 2 yıl
fotograf makinelerindeki digital zoom ve eski analog güvenlik kamerlarında çok işe yarayacak ayrıca tv lerdeki upscale ilemleri cok dah kaliteli olacak sayısız nimeti olan bir teknoloji
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kadirirdem 2 yıl
Sadece Sansürlü fotoğraflarda işe yarayacaktır.
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militare 2 yıl
Cine5 döneminde olsaydı bazılarının işine yarayabilirdi. ??
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sniper23 2 yıl
Sansürlü resimler için kullanılabilecek mi ?
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Xeblion 2 yıl en beğenilen
Google bizim Geliyoomuzu gıskanıyo
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Abdülhak Hamit Tarhan 2 yıl
1 ve 3. resimler gerçek halinden daha güzel :)
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