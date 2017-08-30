Google, seyahatiniz için ucuz uçak bileti seçenekleri sunacak

Uzun bir süredir Uçuş Arama penceresiyle kullanıcıların uçak bileti satın almalarına olanak sağlayan Google, seyahatlerinde esnek olan kullanıcıların daha ucuza bilet bulmasını sağlayacak yeni özelliklerini duyurdu. Seyahati daha ucuza getirmek isteyenler için birtakım ipuçları sunacak olan Google, aslında Kayak ve Orbitz gibi seyahat üzerine kurulu platformlardakine benzer şekilde; yakın tarihli diğer günlerdeki bilet fiyatları, yakınlardaki havalimanları için olan fiyatların ve fiyatların zaman içinde nasıl değiştiğini gösterecek.





Kapsamlı Sonuçlar Yer Alacak

Şu an için sadece akıllı telefonlarda kullanılabilen bu yeni özellikler ile planladığınız seyahat tarihlerini 1-2 gün değiştirerek ne kadar kâr elde edebileceğinizi görebileceksiniz. Kullanıcılar ayrıca belirli bir zaman aralığındaki en iyi fiyatları görmek için haftalık veya aylık bazda fiyat grafikleri de oluşturabilecek. Bununla birlikte Google'ın ipuçlarında en dikkat çeken noktalardan birisi de geniş kapsamlı karşılaştırma olanağı. Kullanıcılara seyahat etmek istedikleri havalimanlarına yakın diğer havalimanlarını da gösterirken (fiyat karşılaştırması yapılması için) varış noktası ve havalimanları arasındaki tahmini mesafeyi de gösterip kullanıcıların, daha düşük olan fiyatın gerçekten işe yarayıp yaramayacağına karar vermelerine yardım edecek.





Yeni özelliklerin kısa bir süre içinde tüm dünyada kullanıma sunulmasını bekleniyor. Google, masaüstü desteğinin ise bu yıl bitmeden geleceğini açıkladı.

https://www.theverge.com/2017/8/29/16222274/google-flights-hotels-price-comparison-map-calendar-graph-view