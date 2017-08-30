Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, seyahatiniz için ucuz uçak bileti seçenekleri sunacak

Google Uçuş Arama ile kullanıcıların uçak bileti bulmasına ve rezervasyon yapmasına olanak sağlayan Google, şimdi ise seyahat konusunda esnek olan kullanıcılara daha ucuz seçenekler sunacak.
1 yıl
1,6b
1
8
Diğer
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Uzun bir süredir Uçuş Arama penceresiyle kullanıcıların uçak bileti satın almalarına olanak sağlayan Google, seyahatlerinde esnek olan kullanıcıların daha ucuza bilet bulmasını sağlayacak yeni özelliklerini duyurdu. Seyahati daha ucuza getirmek isteyenler için birtakım ipuçları sunacak olan Google, aslında Kayak ve Orbitz gibi seyahat üzerine kurulu platformlardakine benzer şekilde; yakın tarihli diğer günlerdeki bilet fiyatları, yakınlardaki havalimanları için olan fiyatların ve fiyatların zaman içinde nasıl değiştiğini gösterecek. 


Kapsamlı Sonuçlar Yer Alacak 

Şu an için sadece akıllı telefonlarda kullanılabilen bu yeni özellikler ile planladığınız seyahat tarihlerini 1-2 gün değiştirerek ne kadar kâr elde edebileceğinizi görebileceksiniz. Kullanıcılar ayrıca belirli bir zaman aralığındaki en iyi fiyatları görmek için haftalık veya aylık bazda fiyat grafikleri de oluşturabilecek. Bununla birlikte Google'ın ipuçlarında en dikkat çeken noktalardan birisi de geniş kapsamlı karşılaştırma olanağı. Kullanıcılara seyahat etmek istedikleri havalimanlarına yakın diğer havalimanlarını da gösterirken (fiyat karşılaştırması yapılması için) varış noktası ve havalimanları arasındaki tahmini mesafeyi de gösterip kullanıcıların, daha düşük olan fiyatın gerçekten işe yarayıp yaramayacağına karar vermelerine yardım edecek. 


Yeni özelliklerin kısa bir süre içinde tüm dünyada kullanıma sunulmasını bekleniyor. Google, masaüstü desteğinin ise bu yıl bitmeden geleceğini açıkladı.


https://www.theverge.com/2017/8/29/16222274/google-flights-hotels-price-comparison-map-calendar-graph-view Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 1 yıl
beleş mezar bulsanız içine girersiniz be ! :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Bu çok hayat kurtarıcı olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
Kombolarıda gösterse fena olmaz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TnesQuare 1 yıl
Ucuz uçak bileti denilince hemen onun adı gelir : Ryanair
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 yıl
Bu alanda biraz geç kaldı sanki ama uygun fiyatların detaylarını günlere göre hangisi ucuz olacak şekilde gösterirse tutar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl LG V30 Tanıtıldı: Snapdragon 835, 6 inç P-OLED Ekran, Hi-Fi Quad DAC 1 yıl Tamamen elektrikli Mini konseptinin tasarımı gün ışığına çıktı 1 yıl PlayStation Plus Eylül 2017 oyunları belli oldu 1 yıl Toshiba'nın bellek bölümüne Apple da talip: 18 milyar dolarlık teklif 1 yıl Google kendi zengin gerçeklik girişimini kurdu 1 yıl Anker’den Google Assistant destekli akıllı hoparlör 1 yıl Hackerlar Game of Thrones sızıntılarını kullanarak malware yayıyor 1 yıl Amazon ve Microsoft dijital asistan konusunda işbirliği yapıyor 1 yıl Samsung'un teknoloji ve ürün deneyim merkezi 837'yi gezdik 1 yıl Samsung Gear Fit 2 Pro ön inceleme 1 yıl Intel Xeon W işlemcilerini duyurdu 1 yıl Samsung Gear Sport akıllı saat ön inceleme videosu 1 yıl Acer şimdiye kadarki en ince hepsi bir arada bilgisayarını duyurdu 1 yıl Samsung Gear Fit 2 Pro artık resmi 1 yıl Microsoft Mixed Reality Steam desteği ile geliyor 1 yıl Skype'a gerçek zamanlı kod editörü geldi 1 yıl Google Play Protect, logo haline geliyor 1 yıl Yapay zeka ''Buz ve Ateşin Şarkısı'' serisinin yeni kitabını yazdı 1 yıl Acer Switch 7 Black Edition: Dünyanın ilk entegre grafikli fansız notebooku 1 yıl AMD Radeon RX Vega 64 ve 56 kutudan çıkıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google, seyahatiniz için ucuz uçak bileti seçenekleri sunacak Sonraki İlk suya dayanıklı BlackBerry klavyesiz olarak geliyor 1 yıl Apple, 4K Apple TV için her bir filme 30 dolar isteyebilir 1 yıl Logitech düşük gecikmeli kablosuz klavye ve faresini tanıttı 1 yıl Taylor Swift'in yeni klibi YouTube rekorlarını alt üst etti 1 yıl PES 2018'in Demosu Yayınlandı 1 yıl Llano davası AMD’ye 30 milyon dolara mal oldu 1 yıl Uber, Hindistan'daki sürücülere ücretsiz sigorta sağlayacak 1 yıl Windows telefonlara son darbe Flipboard'dan geldi 1 yıl Game of Thrones 7. sezon finali ile yeni bir rekora imza attı 1 yıl YouTube logosu yıllar sonra yenilendi 1 yıl Apple ile patent kavgası Qualcomm başkanını koltuğundan etti 1 yıl Google, Play Store'dan 300 Android uygulamasını güvenlik gerekçesiyle kaldırdı 1 yıl Makyajlanan BMW i3, performans odaklı yeni modelle geldi 1 yıl PCIe 4.0 bu yıl geliyor, 5.0 ise 2019’da bizlerle olacak 1 yıl Instagram albümlerine yatay ve dikey format desteği geldi 1 yıl Intel’in 6 çekirdekli mobil işlemcisi benchmark testinde ortaya çıktı 1 yıl Domino's Pizza, siparişleri otonom otomobil ile teslim edecek 1 yıl Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için Edge Aydınlatması özelliği güncellendi 1 yıl Çift kameralı Samsung Galaxy J7+ videoyla sızdı 1 yıl Google'ın hatası Japonya'nın yarısını internetsiz bıraktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim