Google, seyahatiniz için ucuz uçak bileti seçenekleri sunacak

Kapsamlı Sonuçlar Yer Alacak
Şu an için sadece akıllı telefonlarda kullanılabilen bu yeni özellikler ile planladığınız seyahat tarihlerini 1-2 gün değiştirerek ne kadar kâr elde edebileceğinizi görebileceksiniz. Kullanıcılar ayrıca belirli bir zaman aralığındaki en iyi fiyatları görmek için haftalık veya aylık bazda fiyat grafikleri de oluşturabilecek. Bununla birlikte Google'ın ipuçlarında en dikkat çeken noktalardan birisi de geniş kapsamlı karşılaştırma olanağı. Kullanıcılara seyahat etmek istedikleri havalimanlarına yakın diğer havalimanlarını da gösterirken (fiyat karşılaştırması yapılması için) varış noktası ve havalimanları arasındaki tahmini mesafeyi de gösterip kullanıcıların, daha düşük olan fiyatın gerçekten işe yarayıp yaramayacağına karar vermelerine yardım edecek.
Yeni özelliklerin kısa bir süre içinde tüm dünyada kullanıma sunulmasını bekleniyor. Google, masaüstü desteğinin ise bu yıl bitmeden geleceğini açıkladı.
https://www.theverge.com/2017/8/29/16222274/google-flights-hotels-price-comparison-map-calendar-graph-view Yorum Yaz Paylaş Tweetle