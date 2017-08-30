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Uber, Hindistan'daki sürücülere ücretsiz sigorta sağlayacak

Hindistan'daki rakip gezinti uygulamalarıyla mücadele etmek isteyen Uber, Hindistan'daki 450.000 sürücüye ücretsiz sigorta sağlayacağını duyurdu.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Uber, Hindistan'daki sürücülere ücretsiz sigorta sağlayacak
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Geçtiğimiz aylarda şirket CEO'su Travis Kalanick'in görevine son veren Uber, hafta başında bir duyuru yapmış ve daha önce seyahat şirketi Expedia'nın CEO'luğunu yapan Dara Khosrowshahi'nin CEO koltuğuna getirildiğini açıklanmıştı. Şirketteki ilk işi son dönemde yaşanan skandallar nedeniyle yaşanan imaj kaybını düzeltmek olan Khosrowshahi, ilk olarak şirketin Asya pazarındaki konumunu güçlendirmek için önemli kararlar aldı. 


Ücretsiz Sigorta Yaptıracak 

Japon teknoloji devi SoftBank tarafindan desteklenen ve Hindistan'da oldukça rağbet gören yerel gezinti uygulaması Ola ile mücadele eden Uber, ülkedeki 450.000 Uber sürücüsüne ücretsiz sigorta sunulacağını duyurdu. Ölüm, sakatlık ve tedavi halleri sigorta kapsamına alınırken Uber, sürücülere ICICI Lombard General isimli sigorta şirketi aracılığıyla 781$ ile 7814$ arasında ödeme yapacak. Uber, Hindistan'daki sürücülere yönelik teşvikleri son dönemde azaltmış olsa da bu hamleyle sürücülere önemli bir hak tanımış oldu. 


Bununla birlikte şirketin Asya pazarındaki bir diğer önemli hamle ise Filipinler'e yönelik oldu. Şirket, geçtiğimiz günlerde Filipinler'de ehliyetleri el konulan sürücülere yardım ve hükümete ceza kapsamında toplamda 9.6 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.


http://www.reuters.com/article/us-uber-india-insurance-idUSKCN1B91FS?feedType=RSS&feedName=technologyNews Yorum Yaz
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derepaca 1 yıl
Türkiye'de de ücretsiz hoşaf servisi başlaması lazım.. change.org'dan kampanya yapsak mı?
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kımyasal 1 yıl
Yeni CEO ismini söyleyene ödül de veriyorlar,ben söylemeye çalıştım felç geçirdim şu an dileniyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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derepaca 1 yıl kımyasal
kımyasal
Yeni CEO ismini söyleyene ödül de veriyorlar,ben söylemeye çalıştım felç geçirdim şu an dileniyorum.

Ödül hoşaf'mış diyorlar..

Buzzzz gibi Organik Hoşaf..
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