Google, şifrelerin doğruluğuna kendisi karar verecek

Son dönemde kişisel verilerin güvenliği büyük bir önem kazanmış durumda ve hackerların çaldığı ilk kapı da kullanıcı adı-şifre kombinasyonu oluyor. I/O 2016 konferansında, yapay zekaya ne kadar çok önem verdiğini gösteren Google, şifre doğrulama tarafını da es geçmiyor.

Project Abacus adı verilen yeni yöntem, kullanım alışkanlıklarını takip ederek bir algoritma ortaya çıkarıyor. Kullanıcının yazım şekilleri, konumu, konuşma örnekleri, yüz tanıma işlemleri gibi pek çok unsuru sürekli inceleyen çözüm, bir güven puanı belirliyor.

Kullanıcı bir uygulamaya şifre girerken, sistem çevreyi ve kullanıcıyı analiz ediyor. Eğer analiz sonuçları normal çıkarsa şifre istenmiyor ancak sistem şüpheye düşerse şifre girilmesini istiyor. Elbette bu süreç çok hızlı bir şekilde işliyor ve kullanıcıyı bekletmiyor.

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Bir programlama arayüzü şeklinde hazırlandığı için, geliştiriciler örneğin hangi uygulamanın daha yüksek güvenlik istediğini veya hangi uygulamanın daha düşük güvenlik istediğini belirleyebiliyor. Sonra da bunları bireysel uygulamalarına entegre edebiliyor.

Project Abacus, aslında geçen yıl ki I/O konferansında duyurulmuştu. Bu yıl ki konferansta da, arayüzün yıl sonunda geliştiricilere açılacağı bildirildi. Hali hazırda pek çok büyük banka, yeni şifre yöntemini uygulamalarında test etmeye başlamış durumda.

Android N işletim sistemi ile hayatımıza girecek olan yeni çözüm, cihazın belirli sensörlerini kullandığı için elbette bir miktar daha fazla enerji harcayacaktır. Sürekli uygulamalara giriş yapmak, bu senaryoda bataryayı biraz daha hızlı tüketebilir ancak sunduğu avantaj elbette buna değecektir.