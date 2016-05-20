Google Play’in en iyileri belli oldu

Yıllardır iOS tarafında gördüğümüz en iyi uygulamaların ödüllendirilmesi geleneği, artık Google Play tarafında da başladı. Google I/O 2016 konferansı ile birlikte, Android tarafının en iyi uygulama ve oyunları ödüllendirildi.

Google Play Awards adındaki etkinlik, son 12 ayda mağazaya çıkmış, büyük bir güncelleme almış, yenilik getirmiş ve kalite sunabilmiş uygulamaların mücadelesine sahne oldu. Adayların değerlendirmesini, uzman Google Play ekibi yaptı ve toplamda 10 kategoride 5’er aday belirlendi. Kazanan uygulamalar şöyle sıralanıyor: