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Google Play’in en iyileri belli oldu

Artık Google Play mağazasında da en iyi uygulamalar ve oyunlar ödüllendirilmeye başlanıyor. Google I/O 2016 konferansında, 10 farklı kategoride en iyiler belirlenmiş durumda.
3 yıl
9,2b
1
18
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır iOS tarafında gördüğümüz en iyi uygulamaların ödüllendirilmesi geleneği, artık Google Play tarafında da başladı. Google I/O 2016 konferansı ile birlikte, Android tarafının en iyi uygulama ve oyunları ödüllendirildi.

Google Play Awards adındaki etkinlik, son 12 ayda mağazaya çıkmış, büyük bir güncelleme almış, yenilik getirmiş ve kalite sunabilmiş uygulamaların mücadelesine sahne oldu. Adayların değerlendirmesini, uzman Google Play ekibi yaptı ve toplamda 10 kategoride 5’er aday belirlendi. Kazanan uygulamalar şöyle sıralanıyor: 

Benzersiz bir tecrübe sunan ve yüksek indirme sayılarına ulaşan yeni uygulamalar - Standout Startup

 

Google Play’in en iyileri belli oldu

Kalite, tasarım ve yeniliğe odaklanan bağımsız oyunlar - Standout Indie

 

Google Play’in en iyileri belli oldu

En iyi aile uygulamaları veya oyunlar

 

Google Play’in en iyileri belli oldu

Material Design dilini en iyi kullananlar

 

Google Play’in en iyileri belli oldu

Google Play Game servisini en iyi kullananlar

Belirli bir teknolojiye veya tecrübeye ilk kez yer verenler - Early Adopter

 

Google Play’in en iyileri belli oldu

Birden çok bölgede en iyi yerelleşen ve kültürleşen oyun veya uygulamalar - Go Global

Google Play’in en iyileri belli oldu
 

En Yenilikçi

 

Google Play’in en iyileri belli oldu

En iyi uygulama

Houzz

Google Play’in en iyileri belli oldu
 

En iyi oyun
Google Play’in en iyileri belli oldu
 



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Ersin ÇAKI 3 yıl en beğenilen
Symbian dönemindeki oyunlar bile şu oyunlara bin basar. Bu nedir arkadaş. ağız tadıyla mobil oyun oynayamayacakmıyız.
2 Yanıt Yanıtla +15
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xLmNt13 2 yıl
Tower defans sevenler Kingdom rush ın 3 oyunu da birbirinden güzel.
Epic war td2 de gayet iyi bir oyun.
Xcom enemy within ve Shadowrun oyunları da turn base oyunlarının en iyilerinden.
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mu5tafa 2 yıl
Ppsspp kurup psp oyunları oynayın arkadaşlar. Google oyunları çöp.

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Public_Enemy 3 yıl
bi tanesi bile ilgimi çekmedi
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Ömürcan 3 yıl
Clash Royale harici çöp
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Barni Moloztaş 3 yıl
eskiden oyunlar iyiydi şimdi hep aynı şeyler.
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zehirlimadde 3 yıl
favorim table tenis touch
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SEO-Uzmanı 3 yıl
neden para istemeyen 1 tane bile düzgün bir uygulama yok bu listede !?
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Tensi 3 yıl
Mantik olarak guzel de indirme sayisi ve yildizlar para ile satin alinabiliyorken nasil saglikli secim yapacaklar? Uygulama yazan parayi bastirip Cin'den download sayisi ve rating alabiliyor. Senin uygulaman 10.000+ lerde seyrederken bir bakmissin rakip uygulama 500.000 leri bulmus. Bu bilinen bir sey.
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Ersin ÇAKI 3 yıl en beğenilen
Symbian dönemindeki oyunlar bile şu oyunlara bin basar. Bu nedir arkadaş. ağız tadıyla mobil oyun oynayamayacakmıyız.
2 Yanıt Yanıtla +15
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***Leopard*** 3 yıl Ersin ÇAKI
Ersin ÇAKI
Symbian dönemindeki oyunlar bile şu oyunlara bin basar. Bu nedir arkadaş. ağız tadıyla mobil oyun oynayamayacakmıyız.

6600 da N-gage oyunlari oynardim,Red Faction,Tomb Raider vs

O doneme gore cok iyilerdi
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ne diyorum 3 yıl Ersin ÇAKI
Ersin ÇAKI
Symbian dönemindeki oyunlar bile şu oyunlara bin basar. Bu nedir arkadaş. ağız tadıyla mobil oyun oynayamayacakmıyız.

Aynen
ngage vardı ne günlerdi be şimdiki oyunlar yanında halt etmiş.
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burakcoskunofficial 3 yıl
Table tenis touch niye Google play servislerini en iyi kullanan uygulama anlamadım.
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Celaleddin Rooney 3 yıl burakcoskunofficial
Hocam Play Oyunlar uygulamasından ister arkadaşınla ister herhangi biriyle karşılıklı oynayabiliyorsunuz. İndirin anlarsınız.
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Fenomenon 3 yıl
Reklam kokan hareketler bunlar
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