Google Play’in en iyileri belli oldu

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Yıllardır iOS tarafında gördüğümüz en iyi uygulamaların ödüllendirilmesi geleneği, artık Google Play tarafında da başladı. Google I/O 2016 konferansı ile birlikte, Android tarafının en iyi uygulama ve oyunları ödüllendirildi.
Google Play Awards adındaki etkinlik, son 12 ayda mağazaya çıkmış, büyük bir güncelleme almış, yenilik getirmiş ve kalite sunabilmiş uygulamaların mücadelesine sahne oldu. Adayların değerlendirmesini, uzman Google Play ekibi yaptı ve toplamda 10 kategoride 5’er aday belirlendi. Kazanan uygulamalar şöyle sıralanıyor:
Benzersiz bir tecrübe sunan ve yüksek indirme sayılarına ulaşan yeni uygulamalar - Standout Startup
Kalite, tasarım ve yeniliğe odaklanan bağımsız oyunlar - Standout Indie
En iyi aile uygulamaları veya oyunlar
Material Design dilini en iyi kullananlar
Google Play Game servisini en iyi kullananlar
Belirli bir teknolojiye veya tecrübeye ilk kez yer verenler - Early Adopter
Birden çok bölgede en iyi yerelleşen ve kültürleşen oyun veya uygulamalar - Go Global
En Yenilikçi
En iyi uygulama
En iyi oyun
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Epic war td2 de gayet iyi bir oyun.
Xcom enemy within ve Shadowrun oyunları da turn base oyunlarının en iyilerinden.
6600 da N-gage oyunlari oynardim,Red Faction,Tomb Raider vs
O doneme gore cok iyilerdi
Aynen ngage vardı ne günlerdi be şimdiki oyunlar yanında halt etmiş.
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