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Google, siyah araç çubuğunu yeniden dizayn ediyor

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın, yeni sosyal ağı Google+'ı yayınlama sürecinde tüm hizmetlerini bir başlık altında toplamak için tasarladığı üst siyah çubuk yeniden elden geçiriliyor.

Haziran ayından bu yana kullanımda olan çubuk görünümü nedeniyle eleştiriliyordu. Google resmi blogunda yayınladığı bir yazıda siyah çubuğu değiştirdiğini duyurdu. Bundan sonra Google logosu üzerine fare ile gelindiğinde açılır bir menü tüm Google hizmetlerini barındırıyor olacak. 

Menü siyah ve gri temalı olacak. Daha Fazla seçeneğinin üzerine gelindiğinde ise diğer Google hizmetleri sağ tarafa doğru açılacak. 

Google teknik ekip şefi Eddie Kessler yapılan değişikliği firmanın yeniden tasarım sürecinin sonraki aşaması olduğunu belirtiyor. 

Google Haziran ayından bu yana tüm hizmetlerinin tasarımında pek çok farklı düzenlemeler deniyor. Kessler'ın açıklamasına göre yeniden tasarım sürecinin ikinci aşamasına girilmiş durumda. Picasa, Blogger gibi hizmetlerin Google+ ile entegrasyonu süreci bu aşamada ortaya çıkabilir.

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Dark Shade 7 yıl
ben beğeniyordum google ın o uzun ince çubugunu fakat bu yeni yapıcakları tasarım da güzel aslında...
yapsın ama gene de her zaman daha iyisini yapana kadar en iyisi son yaptığı google un :D
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E_Aydin35 7 yıl
İYİ bir çalışma :)Dünyanın en iyi arama mot orunun her gecengün değişip Byümesi güzel özellikle kuLlanıcılar İÇİN:)
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xpugur 7 yıl
benim anlamadığım google ın yabancı sitesinde "maps" sekmesi varken, neden google TR sitesinde "haritalar" sekmesi gözükmüyor -giriş yapmış olduğum halde-
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cagataykoroglu 7 yıl
Gerçekten donanım dünyasını kökten değiştirecek bir haber olmuş. Uzun süredir bu konuyu merak ediyordum. Benim gibi milyonlarca insan olduğuna eminim.
Google+ reklamcılığında her gün kendinizi geliştiriyorsunuz.
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neXXen 7 yıl

cagataykoroglu
Gerçekten donanım dünyasını kökten değiştirecek bir haber olmuş. Uzun süredir bu konuyu merak ediyordum. Benim gibi milyonlarca insan olduğuna eminim.
Google+ reklamcılığında her gün kendinizi geliştiriyorsunuz.

Adamlar ne haber yapsa yaranamıyorlar size.

Senin ilgini çekmemiş olabilir fakat ilgisini ceken birileri vardır.
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H.sD 7 yıl
Keşke google arayüz çalışmalarına yıllar öncesinde başlamış olsaydı.
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