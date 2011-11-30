Google, siyah araç çubuğunu yeniden dizayn ediyor

Google'ın, yeni sosyal ağı Google+'ı yayınlama sürecinde tüm hizmetlerini bir başlık altında toplamak için tasarladığı üst siyah çubuk yeniden elden geçiriliyor.





Haziran ayından bu yana kullanımda olan çubuk görünümü nedeniyle eleştiriliyordu. Google resmi blogunda yayınladığı bir yazıda siyah çubuğu değiştirdiğini duyurdu. Bundan sonra Google logosu üzerine fare ile gelindiğinde açılır bir menü tüm Google hizmetlerini barındırıyor olacak.





Menü siyah ve gri temalı olacak. Daha Fazla seçeneğinin üzerine gelindiğinde ise diğer Google hizmetleri sağ tarafa doğru açılacak.





Google teknik ekip şefi Eddie Kessler yapılan değişikliği firmanın yeniden tasarım sürecinin sonraki aşaması olduğunu belirtiyor.





Google Haziran ayından bu yana tüm hizmetlerinin tasarımında pek çok farklı düzenlemeler deniyor. Kessler'ın açıklamasına göre yeniden tasarım sürecinin ikinci aşamasına girilmiş durumda. Picasa, Blogger gibi hizmetlerin Google+ ile entegrasyonu süreci bu aşamada ortaya çıkabilir.