Google+ üyelerinin %83'ü aktif kullanıcı değil

Google'ın öneml bir yatırım ile hayata geçirdiği sosyal ağ Google+ için gün geçmiyor ki yeni bir araştırma yayınlanmasın. Kısa sürede 25 milyon kullanıcı barajını aşan ve bu açıdan en hızlı üye kazanan internet siteleri listesinin zirvesinde kendine yer bulan servisle ilgili yeni çalışma kullanım popülaritesini masaya yatırıyor.

Yapılan araştırmaya göre Google+ üyelerinin %83'ü aktif değil yani bu orandan yola çıkarak sadece 2.5 milyon üyenin Google+ hizmetini düzenli olarak kullandığı söylenebilir. Google'ın diğer servislerine entegre olan ve pek çok noktada üyelerin karşısına çıkan Google+, buna rağmen, kullanım tarafındaki sıkıntıların üstesinden gelebilmiş değil. Google+ kullanıcılarının genel profiline bakıldığında meslelik bazda kullanıcı dağılımında ise ağırlık öğrenci ve mühendislerden yana seyrederken, kadın kullanıcı oranının artış gösterdiği ve %28'lerden %30 düzeyine ulaştığı ifade ediliyor.

Bakalım Google, sosyal paylaşım sitesini daha popüler hale getirmek ve aktif kullanım oranını arttırmak için ne gibi yenilikler sunacak, bunu bekleyip hep birlikte göreceğiz.

http://bimeanalytics.com/blog/google-user-statistics-part-ii/