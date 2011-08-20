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Google+ üyelerinin %83'ü aktif kullanıcı değil

7 yıl
17,5b
1
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Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google+ üyelerinin %83'ü aktif kullanıcı değil
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Google'ın öneml bir yatırım ile hayata geçirdiği sosyal ağ Google+ için gün geçmiyor ki yeni bir araştırma yayınlanmasın. Kısa sürede 25 milyon kullanıcı barajını aşan ve bu açıdan en hızlı üye kazanan internet siteleri listesinin zirvesinde kendine yer bulan servisle ilgili yeni çalışma kullanım popülaritesini masaya yatırıyor.
Yapılan araştırmaya göre Google+ üyelerinin %83'ü aktif değil yani bu orandan yola çıkarak sadece 2.5 milyon üyenin Google+ hizmetini düzenli olarak kullandığı söylenebilir. Google'ın diğer servislerine entegre olan ve pek çok noktada üyelerin karşısına çıkan Google+, buna rağmen, kullanım tarafındaki sıkıntıların üstesinden gelebilmiş değil.  Google+ kullanıcılarının genel profiline bakıldığında meslelik bazda kullanıcı dağılımında ise ağırlık öğrenci ve mühendislerden yana seyrederken, kadın kullanıcı oranının artış gösterdiği ve %28'lerden %30 düzeyine ulaştığı ifade ediliyor. 
Bakalım Google, sosyal paylaşım sitesini daha popüler hale getirmek ve aktif kullanım oranını arttırmak için ne gibi yenilikler sunacak, bunu bekleyip hep birlikte göreceğiz.  
Google+ üyelerinin %83'ü aktif kullanıcı değil
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http://bimeanalytics.com/blog/google-user-statistics-part-ii/ Yorum Yaz
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yekilord 7 yıl en beğenilen
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Google+ gayet aktif bence bunu az önce gördüm.
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Moruk Ve Ötesi 7 yıl
google bir şey bulmalı. öyle birşey bulmalı ki facebook'un alışkanlığını bitirmeli insanların üzerinden.
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Klasör.:X:. 7 yıl
google bu sefer baltayı taşa vurdu
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HAAltuntas 7 yıl
Ben de ara sıra giriyorum. Zaten arkadaşlarım burdan.
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General Escobar 7 yıl
geçenlerde bir film izlemiştim en az 6 yıllık filmdi adı aklımda değil şuan orada FBI gibi araştırma yapılırken çocuğun facebook hesabına bakıyorlar bambaşka bir facebook vardı
ama keşke ö zaman ki face kalsaydı şimdi bence mide bulandırıcı olmuş hele ki o mesaj arşivleme yok mu mesaj silmekten bıktım

adamı çıldırtıyor
google+ çok doğru bir proje bence tutucak bir süre sonra en mutlu eden şeyde insanlar biraz olsa faceden sıkılıp sosyal yaşantısına bakıcak ve en önemlisi de apaçilere davetiye verilmiyeceği

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Hyperkin 7 yıl
tek basina olunca pek bir mantigi olmuyor dogru, insanlar az biraz facebook'u birakip g+'a gecseler aktif uye orani da artis hizi artarak artar
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Batuist 7 yıl
sanki facebook kurulduğu gün hemen bu kadar meşhur oldu... google az dursun bakalım dün bir bugün iki.. facebook kurulalı 8-9 sene oluyor.. sen şurada daha kaç aylıksın... böyle bir durumda sana prematüre derler...
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JeiCeei 7 yıl
ne bekliyorlardı ki ?
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JeiCeei 7 yıl

Batuist

sanki facebook kurulduğu gün hemen bu kadar meşhur oldu... google az dursun bakalım dün bir bugün iki.. facebook kurulalı 8-9 sene oluyor.. sen şurada daha kaç aylıksın... böyle bir durumda sana prematüre derler...


hoca ne yaptın ne 8-9 senesi
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speedman 7 yıl
bende aldım bi hesap.aldıgım gibi duruyor.ilk günkü gibi
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General Escobar 7 yıl
kullanıma açıldı mı ki

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CeFawkes 7 yıl
ANTEN GOOGLE+ bir an önce betanı bitir yoksa btean bitmeden popülerliğin biter... herkes kullanmasına bir an önce başlamalı!
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ayanozer 7 yıl
Önce şu betadan kurtulup sayfayı düzenlemeleri lazım. Üye alımını açsınlar, biraz da reklam. Facebook un tahtını rahatlıkla sallar.
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sadtneverdie 7 yıl
Léo
G+ için reklam tabi ki yapılmadı.Google Chromea yatırılan reklam sermayesiyle G+ için yatırılan reklam sermayesini kıyasla bakalım.Googleın bu hizmetten de fazla beklentisi yoktu sanki.

Sen kıyaslada biz görelim. Elinde bu bilgiler varsa bizimle de paylaş öğrenelim.
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caglet 7 yıl
Tek sebep var davatiye sistemi ... cok uyuz oluyor ark.ları davet etmek ve pek e-postasına bakanda yok ki artık kimsenin msn'İ alınmıyorki facebook var.. facebook arkadaslarımızı secıp otomatık davetıye yollansa olurdu..
Profilde 1 tane arkadas olunca ne yapıyım googleyı üyelik alımı acılsın o zmn süper olcak bnce... benim 4 arkadaşım var.. daha doğrusu 17 mi ne ama 4 tanesi arada bir giriyor diğerleri sadece üye..
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CON VAYNE 7 yıl
Kullanmasam bile facebook artık oturmuş bir sistem ve sürekli bir yenilenme hali içindeler, hal böyleyken fb kullanıcısı kimsenin tutup da başka bir sisteme geçeceğini sanmam. Bir diğeri de google zaten var olan uygulamaları kendisine de uyarlamaya kalktığında genelde başarısız olmuştur bu sebepten g+ da elde patlama yüzdesi fazla olan bir sistem.
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sadtneverdie 7 yıl
Léo
Google+ için yeterince reklam yapılmadı zaten.Google Chrome için bile dünyanın reklamını hazırladılar,her yere yaydılar.Google+ sadece dilden dile yaygınlaşıyor ve amaçları kesin bile değil.Ne yani amaç,üyeler oraya ne için girmeli? Neden girmeli? Ayrıca,yeni bir site olduğu için bir takım avantajları olmalı ki o avantajları neler?

Hangi dünyadasın bilemedim. G+ için reklam yapılmadıysa dünyada hiçbir ürünün reklamı yapılmıyor demektir.
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YGA 7 yıl
G+ için reklam tabi ki yapılmadı.Google Chrome'a yatırılan reklam sermayesiyle G+ için yatırılan reklam sermayesini kıyasla bakalım.Google'ın bu hizmetten de fazla beklentisi yoktu sanki.
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abrenax 7 yıl
ilk başta herkes merakından dolayı üye oldu ama altyapısı olmadığı için pek tutulmadı. çünkü facebook un bir geçmişi var ve yeni üye olan bir kullanıcı hiç arkadaş eklemese bile sayfalara üye olarak da sitede gezinti yapabilir ancak google için bu durum geçerli değil. kullanıcıların paylaşım yapması ya da sayfa açması lazım ki canlansın fakat onu da yapacak pek fazla kişi çıkmayacaktır.
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