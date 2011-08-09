Google+ uygulaması artık iPad ve iPod Touch modellerini de destekliyor





Google’ın iddialı sosyal ağı halen daha kapalı davetiye usulü ile hizmet vermesine rağmen 25 milyon kullanıcı sayısını aştı. Android ve iOS platformları için mobil uygulaması yayınlandı ve pek yakında platform üzerinde sosyal oyunları oynayabilmek mümkün olacak.

Google+ uygulaması iOS için ilk yayınlandığında iTunes’daki en iyi ücretsiz yazılımlar listesinde bir numaraya yükseldi. Ancak uygulama iPad ve iPod tocuh cihazları için destek vermiyordu. Sadece iPhone üzerine kurulabiliyordu.





Google yayınladığı yeni bir güncellemeyle Google+ uygulamasını iPad ve iPod touch cihazları için de uygun hale getirdi. Ancak iPad arayüzü henüz optimize edilmemiş. Sadece piksel sayısı artırılarak çözünürlük yükseltilmiş.





iOS için Google+ uygulamasında videolu görüşme odaları Hangouts bulunmuyordu ve grup sohbeti Huddle’ın bazı eksiklikleri vardı. Güncelleme ile Huddle artık bir grup sohbetini saklayabiliyor veya sesini kapatabiliyor. Kişiyi tamamen bloke etmek yerine sadece gelen huddle’ları reddetmek de mümkün hale geldi.





Ek olarak bildirimler tipine göre gruplanabiliyor. Böylece daire ekleme, +1 veya yorumlar ayrı görünmek yerine sadece ait olduğu grupta toplanıyor.