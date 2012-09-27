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Google ve ASUS 99$'lık bir Nexus 7 modeli hazırlıyor olabilir

6 yıl
2,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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NVIDIA'nın ucuz mobil çözümler piyasaya sürmek için geliştirdiği Kai platformunu kullanarak ASUS ile birlikte dört çekirdekli Tegra 3 çipsete sahip 199$ fiyat etiketli bir tablet bilgisayar piyasaya süren Google, Amerika, çeşitli Avrupa ülkeleri ile kısa süre önce Japonya ve Güney Kore'ye giriş yaparak bütçe dostu segmentinde liderliği Amazon'dan devralmayı başardı. Yıl sonuna kadar çıkış yapması beklenen Apple'ın küçük boyutlu iPad Mini tabletinin satışlarını etkilemesini istemeyen arama motoru devi, tıpkı Kindle Fire gibi tablet sektörüne yeni bir soluk getirecek Nexus tablet versiyonları üzerinde çalışıyor olabilir.
Digitimes'ın endüstri kaynaklarına göre; Google ile ASUS, 99$ ve 199$'lık iki yeni, daha ince Nexus 7 modelini bu yıl içerisinde satışa sunacak. Tayvanlı HannStar Display'in tedarik ettiği maliyeti diğer ekranlara oranla çok daha düşük olan ve daha az güç tüketimi gerçekleştiren Twisted Nematic LCD panelin mevcut olacağı yeni Nexus 7'ler, böylece istenilen fiyat seviyesinde tutulabilecek. Mevcut tabletin yenilenmiş bir sürümü olan 199$'lık modelden çok 99$'lık cihazın nasıl yarı yarıya fiyat düşüşü yaşadığı merak ediliyor.
8GB'lık Nexus 7'nin donanım parçalarının maliyeti 151$ olarak tespit edilmişti. Bu tutarın 62$'lık kısmını ekran teknolojileri oluşturuyor ve NVIDIA Tegra 3 çipset ise; 21$'lık bir rakama tekabül ediyordu. Ekran hususunda yapılacak bir değişiklik ve Qualcomm Snapdragon gibi daha ucuz çiplerin tercih edilmesiyle 99$'lik bir Nexus tablet oluşturulabilir mi bilinmez, ancak eğer Google böyle bir hamle yapmaya hazırlanıyorsa zarar etmeyi göze alacaktır. Yalnız yazılım şirketinin dijital içerik pazarında oldukça yeni olması, film, müzik gibi medya satışlarından elde edilecek gelirleri kısıtlıyor ve ürünün Amazon ve Nook gibi diğer markaların çözümleri karşısında dezavantajlı olarak çıkış yapmasına sebep oluyor. Bu yüzden 99$'lık bir Nexus tabletin şuan için mantıklı olmayacağı düşünülüyor.
ASUS, yayılan iddiaları gün içerisinde yalanlamıştı. Daha önceki söylentilerde, Nexus 10 ve 3G iletişim teknolojisini destekleyen bir Nexus 7'nin 2012 yılı sonunda satılacağı ileri sürülmüştü. Ancak şuan için ne Google ne de diğer Android üreticilerinden Nexus cihazlarla ilgili resmi bir bildiri gelmediği için söylentileri değerlendirmek bir hayli zor. En geç Ekim ayı sonunda yeni Nexus programıyla alakalı ciddi gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20120926PD232.html Yorum Yaz
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Python 6 yıl
Nexus 7 fiyatları ülkemizde belliydi,bununda fiyatı az çok belli ucuz ürün kullanmak bize haram ucuzda olsa pahallıda olsa illaki pahallı
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alito 6 yıl
Bu Türkiye'de 99 dolar+kdv olsun, bende Barak Obama'yım.
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MxFxOx 6 yıl
99dolar tablet olabilir sonuçta teknoloji gelşiyor eski cpu ve gpu değerlendire bilirler.TR fiyatı illaki yüksek olacak vergiler sayesinden Türkiye'den ithal edilen mala ödenen doviz kadar vergi alınıyor bu ülkede yani notr döviz miktarı değişmiyor eksilmesinden iyi :D
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SEO-Uzmanı 6 yıl
yolunacak kaz piyasasında
artık kaz kalmayınca
haliyle tavuklara da
dadanacaklar ! :)
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Sworn 6 yıl
Türkiyede ki satıcılara yine gün doğacak nasıl olsa 1000 liradan aşağı satmazlar...
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Sworn 6 yıl
Türkiyede ki satıcılara yine gün doğacak nasıl olsa 1000 liradan aşağı satmazlar...
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DH Misafiri 6 yıl
249 dolarlık versiyonu trye gelsinde gerisi boş :d
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kadirgumussoy 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

249 dolarlık versiyonu trye gelsinde gerisi boş :d

kesinlikle

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Barbaroscakir 6 yıl
Buraya geldide 99 doları kaldı
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Puzzles 6 yıl
Eğer burayada o fiyattan gelirse tam bir f/p ürünü olur. Sanmıyorum o fiyata geleceğini o ayrı.
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crashday 6 yıl
99 dolara satılan bir model iyi bir seçenek olur.
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mesona 6 yıl
1 gb da hafıza korlar şimdi buna
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