Google ve Samsung, sekiz çekirdekli ARM Mali-T678 grafik birimine sahip yeni bir Nexus tablet üzerinde çalışıyor olabilir





Kendi markasını taşıyan ilk üst düzey tablet bilgisayar olan Nexus 10'dan bir hayli memnun kaldığını başta Matias Duarte olmak üzere birçok yöneticisi aracılığıyla resmen dile getiren Google, Samsung'un 2560 x 1600 piksellik çözünürlüğüyle 299ppi yoğunluğuna ulaşan 10.1 inç büyüklüğündeki Super PLS ekranı ve 1.7GHz hızında çift çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemci ile dört çekirdekli Mali-T604 grafik birimine sahip Exynos 5 Dual çipsetinin gerek iş ortakları gerekse ürünün kullanıcılarını oldukça etkilediğini itiraf etmişti. Fiyat-performans anlamında piyasadaki en iyi tablet bilgisayar olarak nitelendirilebilecek P8110 model numaralı Nexus 10, tüketicilerden tahminlerin çok üstünde bir talep görüyor. Bunun neticesinde Play Store'da yok satan başarılı aygıtın ikinci nesilde nasıl bir donanım ve kullanım deneyimini beraberinde getireceği şimdiden konuşulmaya başladı.

Gün içerisinde Sammobile aracılığıyla edinilen Samsung'un yeni tabletlerine dair detaylar, Roma kod adlı ve P8200 modelli üst düzey bir tabletin 2013'ün ilk yarısında piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı. Bu iddiayı kuvvetlendiren deliller ise; Bright Side of News tarafından paylaşıldı. CES 2013 sırasında Nexus 10 kasasına sahip yeni nesil bir tableti inceleme şansı bulduklarını belirten site, dört çekirdekli işlemci, sekiz çekirdekli ARM Mali-T678 GPGPU ve 2GB sistem belleğine sahip bu ürünün çalıştırılan test araçlarında birinci nesil Nexus 10'dan çok daha yüksek sonuçlar elde ettiğini ifade ederken, yeni Nexus 10'un Şubat ayında Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi 2013 kapsamında Google ve Samsung tarafından tanıtılabileceği ihtimaline değindi. Ayrıca henüz cihazın son tasarımı eline ulaşmamış olan Google'ın, beğenilen orijinal tasarımda büyük bir değişikliğe gidilmeden ikinci nesil üst düzey tablet bilgisayarını satışa sunmayı umduğu belirtildi.

Midgard kod adlı ilk birleşik tarayıcı mimarisiyle geliştirdiği Mali-T600 serisini iki farklı gruba ayıran ARM, T658 ve T678'de GPU hesaplama, T604, T624 ve T628'de grafik performansına odaklandığını bildirmişti. İngiliz teknoloji şirketinin yaz aylarında duyurduğu ikinci nesil T600 GPU'larından biri olan T678, sekiz çekirdeğe kadar ölçeklendirilebiliyor ve firmanın en yüksek performanslı çözümü olarak biliniyor. Tablet bilgisayarlarda kullanılmak üzere piyasaya sürülecek olan grafik biriminin Exynos 5 Octa çipset modellerinden biriyle birlikte yeni üst düzey Nexus tablete güç verme ihtimali oldukça yüksek. big.LITTLE teknolojisini ve Mali GPU'ları ürünlerinde kullanan ilk üretici olan Samsung, ARM ile olan uzun süreli işbirliğinin meyvelerini geçtiğimiz yılın ikinci yarısından beri topluyor. 2013'te stratejik birlikteliğinden Exynos 5 Octa ve yeni nesil Mali T600 GPU'lar ile en yüksek faydayı sağlayacak olan Güney Koreli üreticinin Google'a da geliştirdiği Nexus ürünleriyle katkıda bulunacağı aşikar.

Son dönemde Exynos 5 Octa'yı Exynos 5 Dual'a eşlik eden T604'ten daha düşük bir performansa sahip önceki nesil PowerVR SGX544MP3 ile donattığı ileri sürülen Samsung, eski çipsetlerinden iki kat daha fazla grafik performansı sunma vaadiyle duyurduğu dört çekirdekli iki işlem kümesine sahip Exynos 5 yongasında büyük ihtimalle yeni nesil ARM çözümlerine yer verecek. Mali-T628'i akıllı telefonlarda ve bu donanımın tablet bilgisayarlar için geliştirilmiş GPU hesaplama odaklı versiyonu olan T678'i ise P8200 gibi yüksek çözünürlüklü tabletlerinde kullanması beklenen mobil sektörün lider üreticisi, MWC 2013 bazı ürünler tanıtacak. Fakat 2013 ürün yelpazesindeki bu ürünler arasında ikinci nesil Nexus 10'un bulunup bulunmayacağını şimdiden kestirmek güç. Roma kod adlı aygıt, eğer Google ile birlikte geliştirildiyse resmi tanıtımın 15 Mayıs'taki Google I/O 2013 konferansına dahil edilme olasılığı daha yüksek görünüyor.

http://www.brightsideofnews.com/news/2013/1/19/google-to-launch-the-new-nexus-10-tablet-at-mwc-2013-quad-core2c-gpgpu-inside.aspx