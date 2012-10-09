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Google ve Samsung yüksek çözünürlüklü Nexus 10 üzerinde çalışıyor olabilir

6 yıl
2,7b
1
15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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İlk olarak yaz aylarında internette vuku bulan Nexus 10 söylentileri, CNET tarafından yeni iddialarla desteklendi. Sitenin bir NPD DisplaySearch analisti Richard Shim aracılığıyla edindiği verilere göre; Google ve Samsung, yüksek çözünürlüklü 10 inç ekrana sahip Nexus 10 modeli üzerinde birlikte geliştirme çalışmaları yürütüyor. Tedarik zincirinden kaynaklara dayandırılan bu söylentinin yanı sıra daha önce Digitimes'ın ortaya attığı 99$'lık Nexus tablet bilgisayarının varlığı da doğrulandı.
İnç başına düşen piksel sayısını 299'a çıkaran WQXGA (2560 x 1600 piksel) çözünürlüklü bir panelin kullanıldığı Nexus 10'un Samsung tarafından geliştirilen, 2012 üçüncü çeyreğinde çıkış yapacak olan ve bu çözünürlüğe destek sunan 1.7/2.0GHz hızında çift ARM Cortex-A15 işlemci ve ARM Mali-T604 GPU'nun eşlik ettiği 32nm'lik Exynos 5 Dual yongadan gücünü alması bekleniyor. Halihazırda böylesine yüksek bir çözünürlüğe destek sunan piyasadaki sayılı çipsetlerden biri olan Exynos 5 Dual, ARM Cortex-A15 işlemciyle donatılan endüstrinin ilk çipi olmaya en yakın çözüm olarak gösteriliyor.
Galaxy S3 ve Galaxy Note II'de yer alacağı tahmin edilen, ancak şimdiye kadar hiçbir üründe kendine yer edinemeyen yeni nesil çipsetin Nexus 10 ile çıkışını gerçekleştirme ihtimali oldukça yüksek. Google'ın Kernel kodları arasında uzun süre önce listelenen Exynos 5250 modelli bu donanımın bir Nexus telefonunda kullanılacağı düşünülmüştü. Ancak internet devi, 2048 x 1536 piksel ile 264PPI değerine ulaşan Apple'ın üçüncü iPad modelini çözünürlük hususunda geride bırakabilmek için bu çipseti Nexus markasını taşıyan ilk 10 inçlik tablet bilgisayarına saklamış gibi görünüyor.
Hakkında başka bir bilgi verilmeyen Google Nexus 10'un yeni LG Nexus ve diğer Nexus sertifikalı mobil cihazlarla birlikte Ekim'in sonuna kadar resmen gün yüzüne çıkacağı tahmin ediliyor. 99$'lık Nexus tablet versiyonunun ise; Aralık'ta üretilmeye başlayıp yıl sonu veyahut 2013 başlarında tüketiciyle buluşması bekleniyor. 

http://news.cnet.com/8301-1035_3-57528352-94/google-to-co-brand-10-inch-nexus-tablet-with-samsung/ Yorum Yaz
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Psydia 6 yıl en beğenilen Secteria
rizeli-alcatraz
Woow 299 ppi mi apple ne yapicak merak ediyorum yuru google

Ekrani uzatir arka kameranin yanina da siperlik koyar pembe parlama olmasin diye
rizeli-alcatrazWoow 299 ppi mi apple ne yapicak merak ediyorum yuru googleEkrani uzatir arka kameranin yanina da siperlik koya...
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3 Yanıt Yanıtla +29
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khaos 6 yıl
Ekran kalitesini algılamamızı sağlayacak uygulamalar olmadan malesef yüksek çözünürlüğün anlamı azalıyor!
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Aseudra 6 yıl
Ucuz olursa düşünebilirim...
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marancı 6 yıl
Muhtesem muhtesem muhtesem.
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Psydia 6 yıl
Apple'in sirket karakteri olarak cok kotu bir huyu var. İlkleri gerceklestiriyor, ama o ilklerde 1 numara olmayi hep ihmal ediyor. Artik Android de 4.surumu itibariyle belli bir seviyeye gelince Apple urunlerinin android'li olanlara karsi tek ustunlugu olan isletim sisteminin onemi iyice azaldi.
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mansurmarsak 6 yıl
Bu çıktıktan sonra İpad de yalan olur...
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aşkacısı 6 yıl mansurmarsak
mansurmarsak

Bu çıktıktan sonra İpad de yalan olur...

hep öyle deniyor zaten.donanımın önemi kadar yazılımda önemli apple bence tablette bir numara .android ise telefonda
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Skylake 6 yıl
Umarım fiyatı da uygun olur.
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erci501 6 yıl
haber inşallah doğrudur.
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sertacarslan 6 yıl
"Microsoft ve Samsung birlikte surface..." şeklinde bir haber de duymak isteriz :)
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Kotaless 6 yıl
Bizim Nexus 7'ler şimdiden eskimeye başladı :)
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Secteria 6 yıl
Woow 299 ppi mi apple ne yapicak merak ediyorum yuru google
1 Yanıt Yanıtla
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Psydia 6 yıl Secteria
rizeli-alcatraz
Woow 299 ppi mi apple ne yapicak merak ediyorum yuru google

Ekrani uzatir arka kameranin yanina da siperlik koyar pembe parlama olmasin diye
3 Yanıt Yanıtla +29
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