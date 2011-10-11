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Google web uygulamaları geliştirmeye yönelik yeni yazılım dili Dart'ı duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Arama motoru devi Google, bünyesinde barındırdığı sayısız hizmet ile firmaların teknolojilerine bağımlı olmak yerine kendi teknolojisini üreterek pazarlamaya ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Bu hizmetlerin yanına Google şimdi de yeni bir programlama dili ekledi.

Google'ın yeni bir programlama dili üzerinde çalışıyor olabileceği dedikoduları DartLang, DartLanguage, Dart-Lang ve GoogleDart gibi alan adlarının satın alınmasıyla iyice artmıştı. Google dün yeni programlama dilini resmi olarak duyurdu.

Dart adlı yeni programlama dili benzer dil yapıları ile güçlü özelliklerini birleştirerek basitlik, verimlilik ve ölçeklenebilirlik temeline dayanan web uygulamaları geliştirmek amacıyla kullanılacak. 

Google yeni programlama dilinin web uygulamaları için esnek bir yapı geliştirmelerine yardımcı olacağını, Dart'ın geliştiriciler için öğrenmesi kolay ve oldukça basit olduğunu ve sunuculardan cep telefonlarına kadar geniş bir yelpazede yer alan cihazlarda ve tüm web tarayıcılarında yüksek performans sağlayacağını belirtiyor.

Google Dart'ı ve geliştirme araçlarını açık kaynak platformu dartlang.org üzerinde kullanıma sundu. Platformda Dart'ın tek kişilik ekiplerden başlayarak geniş çaplı projeler için nasıl uygun bir dil olduğu, yerleşik sanal makineler ile Dart'ı JavaScript diline çevrildiği detaylarıyla anlatılıyor.

Dart sanal makinesi ise daha sonra Chrome tarayıcısına da entegre edilecek. Google yeni programlama dilinin gelecek aylarda çok daha fazla popüler olmasını umut ediyor.

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Macky 8 yıl
Go diye bir dil daha duyurmuştu Google ama pek tutmadı heralde.
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fsh77 8 yıl
Arkada javascript var ama bu dili javascript yetmiyor artık diye cıkarmışlar ?! Sanırım javascripti daha kullanıcı dostu hale getirdiler framework kurup nesne yönelimli yaptılar.Tutacağı şüpheli zira css ve java script ile artık sayfalara takla attırılıyor 3 boyut bile mumkun Parallax bir örnegi bunun keza adobede flashda pes edip css ve javascritp ile tabi html5 de arkasına alıp sıfırdan yeni bir interaktif programlama yoluna girdi (Edge).
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SiR MaNiaC 8 yıl
bence sıkıntı var. chrome için optimize edilmiş bir dil, tekele gider. tehlikeli olur ve yakışmaz açık kaynak kod olayına.
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Volkanbaba 8 yıl
Google arkasında durarsa tutulur.Google işlevselliği ve basitliği.
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ressambdrm 8 yıl
Sanırım uzun zamandan bu yana beni bu kadar heycanlandıran bir haber olmamıştı. Web tarafında kullanabileceğimiz çözümler sınırlı. Umarım başarılı bir geliştirme dilidir.
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