Google web uygulamaları geliştirmeye yönelik yeni yazılım dili Dart'ı duyurdu

Arama motoru devi Google, bünyesinde barındırdığı sayısız hizmet ile firmaların teknolojilerine bağımlı olmak yerine kendi teknolojisini üreterek pazarlamaya ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Bu hizmetlerin yanına Google şimdi de yeni bir programlama dili ekledi.





Google'ın yeni bir programlama dili üzerinde çalışıyor olabileceği dedikoduları DartLang, DartLanguage, Dart-Lang ve GoogleDart gibi alan adlarının satın alınmasıyla iyice artmıştı. Google dün yeni programlama dilini resmi olarak duyurdu.





Dart adlı yeni programlama dili benzer dil yapıları ile güçlü özelliklerini birleştirerek basitlik, verimlilik ve ölçeklenebilirlik temeline dayanan web uygulamaları geliştirmek amacıyla kullanılacak.





Google yeni programlama dilinin web uygulamaları için esnek bir yapı geliştirmelerine yardımcı olacağını, Dart'ın geliştiriciler için öğrenmesi kolay ve oldukça basit olduğunu ve sunuculardan cep telefonlarına kadar geniş bir yelpazede yer alan cihazlarda ve tüm web tarayıcılarında yüksek performans sağlayacağını belirtiyor.





Google Dart'ı ve geliştirme araçlarını açık kaynak platformu dartlang.org üzerinde kullanıma sundu. Platformda Dart'ın tek kişilik ekiplerden başlayarak geniş çaplı projeler için nasıl uygun bir dil olduğu, yerleşik sanal makineler ile Dart'ı JavaScript diline çevrildiği detaylarıyla anlatılıyor.





Dart sanal makinesi ise daha sonra Chrome tarayıcısına da entegre edilecek. Google yeni programlama dilinin gelecek aylarda çok daha fazla popüler olmasını umut ediyor.