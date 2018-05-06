Google, yapay zeka tabanlı Emoji Scavenger Hunt isimli oyununu duyurdu

8 Mayıs günü Google I/O geliştiriciler konferansına hazırlanan şirket, konferansın en çok konuşulması beklenene Yapay Zeka çalışmalarının bir örneğini dünyaya sundu. Google'ın Tensorflow.js ile birlikte, tamamen Yapay Zeka tabanıyla çalışan yeni oyunu Emoji Scavenger Hunt'ın çalışma prensibi nesneleri tanımaktan oluşuyor.

Emoji Scavenger Hunt nasıl oynanıyor?

emojileri bulmak. Oyun size çeşitli emojileri bulmanız talimatı veriyor, siz de gerçek anlamda o emojleri bulup kameraya gösteriyorsunuz. Oyun, gösterdiğiniz nesneyi AI tabanı sayesinde tanıyarak size puanlar veriyor. Emoji Scavenger Hunt ne kadar web tabanlı bir oyun olsa da, mobil cihazlarda gayet stabil çalışabiliyor. Oyunu denemek için Adından da anlaşılacağı üzere oyunun asıl amacıOyun size çeşitli emojileri bulmanız talimatı veriyor, siz de gerçek anlamda oOyun, gösterdiğiniz nesneyi AI tabanı sayesinde tanıyarak size puanlar veriyor. Emoji Scavenger Hunt ne kadar web tabanlı bir oyun olsa da, mobil cihazlarda gayet stabil çalışabiliyor. Oyunu denemek için buraya tıklayabilir, oyunun eğlenceli tanıtım videosunu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.