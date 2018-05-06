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Google, yapay zeka tabanlı Emoji Scavenger Hunt isimli oyununu duyurdu

Yapay zeka çalışmalarına son sürat devam eden Google, AI tabanlı çalışan yeni oyununu duyurdu. Emoji Scavenger Hunt, size gösterilen emojilerin gerçeklerini bulup resimlerini çekmenizi istiyor.
1 yıl
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3
Oyunlar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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8 Mayıs günü Google I/O geliştiriciler konferansına hazırlanan şirket, konferansın en çok konuşulması beklenene Yapay Zeka çalışmalarının bir örneğini dünyaya sundu. Google'ın Tensorflow.js ile birlikte, tamamen Yapay Zeka tabanıyla çalışan yeni oyunu Emoji Scavenger Hunt'ın çalışma prensibi nesneleri tanımaktan oluşuyor.

Emoji Scavenger Hunt nasıl oynanıyor?

Adından da anlaşılacağı üzere oyunun asıl amacı emojileri bulmak. Oyun size çeşitli emojileri bulmanız talimatı veriyor, siz de gerçek anlamda o emojleri bulup kameraya gösteriyorsunuz. Oyun, gösterdiğiniz nesneyi AI tabanı sayesinde tanıyarak size puanlar veriyor. Emoji Scavenger Hunt ne kadar web tabanlı bir oyun olsa da, mobil cihazlarda gayet stabil çalışabiliyor. Oyunu denemek için buraya tıklayabilir, oyunun eğlenceli tanıtım videosunu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.
 

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XFalconX 1 yıl
bence ne kadar yapabilirizin denemeleri bu ufak bişe de olsa öyle
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vahsisalata 1 yıl
amaç bence ne oyun, ne de eğlence.
bir ted konuşmasında, kadın yapay zekaya kediyi tanıtmak istemişti.
fakat yatan uyuyan zıplayan derken tanım yapmak neredeyse imkansızlaşınca insanlardan yardım istediler, ve binlerce kedi fotoğrafı toplanarak kedi tanımı yapılmış oldu.
artık nasıl olursa olsun yapay zeka en absürt kedi fotoğrafını bile tanımlayabiliyordu.
sanırım burada da gösterilen simgelerin gerçeklerinin oluşturulduğu bir örneklem kümesi yapmaya çalışıyorlar.
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TürkünSesi 1 yıl
Aslında "araba bulunan bütün fotoğraflara tıkla" yerine kullanılabilir.
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