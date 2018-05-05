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Google Gazetelik uygulaması yenileniyor

Google'ın, birçok haber kaynağını bir arada bulmanızı sağlayan Google Gazetelik uygulaması yeni bir tasarıma gidiyor. Artık uygulama, içerisinde videolarında bulunduğu haberlere destek verebilecek.
1 yıl
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1
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Google Gazetelik uygulaması yenileniyor
8 Mayıs günü başlayacak olan Google I/O etkinliğinde tanıtımı gerçekleşmesi beklenen yeni tasarıma sahip Google Gazetelik uygulaması hakkında bilgiler aktarıldı. Yeni tasarımın amacı tüm Google servislerinin tek bir çatı altında toplanması olacak. Google'ın, servislerini tek bir çatı altında toplamasıyla ilgili olarak yayıncılarla görüşmeler gerçekleştirdiği de gelen bilgiler arasında. Hatta durumla alakalı bir yayın yöneticisi, "Haberleri takip ettiğiniz pek çok Google hizmeti var ve şirketin yapmaya çalıştıkları şey her şeyi tek bir markanın altında toplamak" şeklinde açıklama yaptı.
Google Gazetelik uygulaması yeni tasarımında, YouTube Haberler sekmesini kullanarak içeriklerde videoları da desteklemeyi hedefliyor. Ayrıca şirket, uygulamanın akıcılığı bakımından AMP (hızlandırılmış mobil sayfalar) özelliğini ekleyerek, uygulamanın performansını da arttırmayı sağlayacak. Konuyla ilgili olarak The Wall Street’e konuşan Google CEO'su Philipp Schindler, haber yayıncıları için dijital yayıncılığa geçmenin zor olduğunun gerçekten farkında olduklarını, aynı zamanda yayıncı şirketlerin başarılı olamaması durumunda kendilerinin de başarılı olamayacağını ifade ederek, uygulamada ortak çalıştıklarını aktardı.

http://adage.com/article/digital/google-walking-publishers-a-revamped-google-news/313385/ Yorum Yaz
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Dünya'nın en çok gazeteci tutuklayan ülkesinde ne videosu yayınlayacaklar ki? Anında çeker fişini engellerler Türkiye'de.
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Dünya'nın en çok gazeteci tutuklayan ülkesinde ne videosu yayınlayacaklar ki? Anında çeker fişini engellerler Türkiye'de.
Yanıtla +13
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