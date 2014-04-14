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Google yeni Android sürümünde çekirdek uygulamaların ikonlarını değiştirebilir

5 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google yeni Android sürümünde çekirdek uygulamaların ikonlarını değiştirebilir

Google'ın Android işletim sisteminin yeni sürümü Project Hera ile ilgili sık sık yeni bilgiler gündeme gelmeye başlarken, bazı görseller de sürümün neye odaklanacağını gözler önüne seriyor.

Son olarak sızdırılan sürümün alfa aşamasındaki tasarım görseli çekirdek Google uygulamalarının ikonlarının değişeceğini gösteriyor. Yeni ikon tasarımlarının daha sade ve şu anki Android 4.4 sürümü ile web sayfalarındaki ikonlardan farklı olduğu görülüyor.

Project Hera ile Google'ın daha çok tasarıma odaklanacağı ve tüm Google hizmetlerinde benzer ikon tasarımlarını kullanacağı dile getiriliyordu. Bu durumda ya görseldeki ikon tasarımı esas olacak veya bu tasarım biraz daha şekillendirilecek. Kesin bilgiler ise Mayıs ayındaki I/O 2014 konferansında ortaya çıkacak.  

http://www.androidheadlines.com/2014/04/rumor-google-redesign-android-launcher-icons-core-apps.html Yorum Yaz
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xxxone 5 yıl en beğenilen
4.5 Sürümü gelecek. 4.4 sürümü tasarım olarak oturmuş bir sürüm değil. Yarım yamalak bir geçiş yapıldı. İşletim sisteminin çoğu yerinde hala 4.3 ve daha eski sürümlerden kalma grafikler var. Mavi renkten tam anlamıyla bu sürümde kurtulacağız.
4.5 Sürümü gelecek. 4.4 sürümü tasarım olarak oturmuş bir sürüm değil. Yarım yamalak bir geçiş yapıldı. İşletim sisteminin çoğu yerinde hala 4.3 ve daha eski sü...
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carter 5 yıl
Yenilikler güzeldir. Yıllar boyu böyle devam edecek diye bir şey yok.
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emiLL 5 yıl
İkonlar çok hoş olmuş ben beğendim
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shadowtr 5 yıl
flat design iyidir.
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WhiteLotus 5 yıl
Giderek chrome os'a benziyor sanki
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kreat 5 yıl
Google, üreticilere neden Google Edition zorunluluğu getirmiyor? Rom olarak böyle bir seçenek sunulsa, isteyen istediği romu yüklese olmaz mı? En azından güncelleme açısından. Nexus'ta kaymak gibi akan arayüz, stok romlarda performans modu yüklemeden akıcı çalışmıyor.
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bkaakco 5 yıl
Güzel olmuş.
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grandcross 5 yıl
Dün öğlen Vakti wp 8.1 beta kullanıcılara sunuldu. Bununla ilgili hiç haber yokken saçma bir ikon değiştirme haberi bulunması garibime gidiyor.
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Kurtİntikam 5 yıl grandcross
grandcross
Dün öğlen Vakti wp 8.1 beta kullanıcılara sunuldu. Bununla ilgili hiç haber yokken saçma bir ikon değiştirme haberi bulunması garibime gidiyor.

Wp kullanıcısı değilim ama katılıyorum.
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Redunay 5 yıl
Değiştirsinler
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Volkanbaba 5 yıl
İkonlara bir standart getirseler çok güzel olacak. Biri yuvarlak biri üçgen biri dikdörtgen biri bilmem ne şeklinde. Estetik olarak IOS tarzı ikonlar daha hoş, illa kare olmayabilir sizde yuvarlak yapın ama hepsini yapın.
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carter 5 yıl
Yenilikler güzeldir. Yıllar boyu böyle devam edecek diye bir şey yok.
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xxxone 5 yıl en beğenilen
4.5 Sürümü gelecek. 4.4 sürümü tasarım olarak oturmuş bir sürüm değil. Yarım yamalak bir geçiş yapıldı. İşletim sisteminin çoğu yerinde hala 4.3 ve daha eski sürümlerden kalma grafikler var. Mavi renkten tam anlamıyla bu sürümde kurtulacağız.
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FlyingUnderpants 5 yıl
Bu kombinasyon sektörde kilometre taşı olacak: Android 5.0 + Snapdragon 810
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