Google yeni Android sürümünde çekirdek uygulamaların ikonlarını değiştirebilir

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Google'ın Android işletim sisteminin yeni sürümü Project Hera ile ilgili sık sık yeni bilgiler gündeme gelmeye başlarken, bazı görseller de sürümün neye odaklanacağını gözler önüne seriyor.
Son olarak sızdırılan sürümün alfa aşamasındaki tasarım görseli çekirdek Google uygulamalarının ikonlarının değişeceğini gösteriyor. Yeni ikon tasarımlarının daha sade ve şu anki Android 4.4 sürümü ile web sayfalarındaki ikonlardan farklı olduğu görülüyor.
Project Hera ile Google'ın daha çok tasarıma odaklanacağı ve tüm Google hizmetlerinde benzer ikon tasarımlarını kullanacağı dile getiriliyordu. Bu durumda ya görseldeki ikon tasarımı esas olacak veya bu tasarım biraz daha şekillendirilecek. Kesin bilgiler ise Mayıs ayındaki I/O 2014 konferansında ortaya çıkacak.
http://www.androidheadlines.com/2014/04/rumor-google-redesign-android-launcher-icons-core-apps.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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