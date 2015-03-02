Google yeni "sıra dışı" genel merkezi planlarını paylaştı

Son dönemlerde Apple'ın yeni genel merkezinin yapımı devam ederken benzer bir yatırım da Google'dan geldi.Teknoloji devi çoğu zaman genel merkezinden ve çalışma şartlarının iyi olmasından bahsediliyordu. Bir çok kişinin de çalışmak için hayalini kurduğu şirket yeni genel merkezi için hazırlanan sıra dışı planı planı paylaştı.

Google'ın proje ile ilgili yayınladığı görsellere ve videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mountain View şehrinde devasa bir alana kurulması planlanan yeni merkez BIG ve Heartherwick Studio şirketleri tarafından tasarlandı. Ana merkez dışında çok büyük bir alana kurulacak yeni kampüs doğal alanlar, alışveriş merkezleri, bisiklet yolları ve kütüphaneler gibi yaşamı doğrudan etkileyen mekanlara da sahip olacak.Yeni genel merkezin sıra dışı projesine Google tarafından karar verilmiş olsa da yapımına başlanması için bazı prosedürler gerekiyor. Mountain View şehrinin yıldızı olması ve bilinirliğini arttırması tarafından kabul gören devasa proje çok büyük bir alanı kapladığı için bazı kesimler böylesine büyük bir alanın tek bir projede harcanmasına olumsuz yaklaşıyor.