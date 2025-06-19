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Tam Boyutta Gör Google, “Search Live” (Canlı Arama) özelliğini AI Mode’a entegre ediyor. Bu yenilik, kullanıcıların Google'ın yapay zeka sohbet botuyla doğrudan arama motoru üzerinden sesli şekilde karşılıklı sohbet etmesini sağlıyor. Şu anda ABD'deki Labs kullanıcılarına sunulan test sürümünde kamera paylaşımı desteklenmiyor, ancak Google bu özelliği önümüzdeki aylarda eklemeyi planlıyor.

Search Live, Google'ın özel olarak geliştirdiği Gemini sürümünü kullanarak gerçek zamanlı internet aramaları yapmanıza olanak tanıyor. Özellik, şu an Android ve iOS'taki Google uygulamasında yer alıyor ve kamera desteği sayesinde bir nesneyi gösterip sesli olarak sorular yöneltmenizi mümkün kılıyor.

Bu gelişme, Google’ın arama motorunu baştan aşağıya dönüştürme vizyonunun bir parçası. Şirket ayrıca, arama sonuçlarına podcast benzeri Sesli Özetler (Audio Overviews) özelliğini eklemeyi de planlıyor. Google Labs'da AI Modu deneyine katılarak AI Modu'nda Search Live'ı deneyebilirsiniz.

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Google, Search Live’ın arka planda çalışabildiğini ve başka uygulamalara geçseniz bile sohbetin devam ettiğini belirtiyor. Ayrıca “transkript” düğmesine dokunarak yapay zekanın yanıtlarını yazılı olarak görebilir ve yazarak da cevap verebilirsiniz.

Diğer yapay zeka şirketleri de sesli sohbet deneyimini geliştirmeye odaklanıyor. OpenAI geçen yıl ChatGPT için Gelişmiş Ses Modu’nu tanıttı, Anthropic ise Mayıs ayında Claude uygulamasına sesli sohbet özelliği ekledi. Apple da yapay zeka destekli Siri üzerinde çalışıyor, ancak şirket istedikleri kalite seviyesine ulaşamadıkları gerekçesiyle özelliğin kullanıma sunulması ertelendi.

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Google Arama'ya gerçek zamanlı yapay zeka sohbet özelliği geliyor

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