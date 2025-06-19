Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Arama'ya gerçek zamanlı yapay zeka sohbet özelliği geliyor

    Google, “Search Live” özelliğini AI Mode’a entegre ediyor. Bu yenilik, kullanıcıların Google'ın yapay zeka sohbet botuyla doğrudan arama motoru üzerinden sesli şekilde sohbet etmesine olanak tanıyor.

    Google Arama'ya gerçek zamanlı yapay zeka sohbet özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Google, “Search Live” (Canlı Arama) özelliğini AI Mode’a entegre ediyor. Bu yenilik, kullanıcıların Google'ın yapay zeka sohbet botuyla doğrudan arama motoru üzerinden sesli şekilde karşılıklı sohbet etmesini sağlıyor. Şu anda ABD'deki Labs kullanıcılarına sunulan test sürümünde kamera paylaşımı desteklenmiyor, ancak Google bu özelliği önümüzdeki aylarda eklemeyi planlıyor.

    Search Live, Google'ın özel olarak geliştirdiği Gemini sürümünü kullanarak gerçek zamanlı internet aramaları yapmanıza olanak tanıyor. Özellik, şu an Android ve iOS'taki Google uygulamasında yer alıyor ve kamera desteği sayesinde bir nesneyi gösterip sesli olarak sorular yöneltmenizi mümkün kılıyor.

    Bu gelişme, Google’ın arama motorunu baştan aşağıya dönüştürme vizyonunun bir parçası. Şirket ayrıca, arama sonuçlarına podcast benzeri Sesli Özetler (Audio Overviews) özelliğini eklemeyi de planlıyor. Google Labs'da AI Modu deneyine katılarak AI Modu'nda Search Live'ı deneyebilirsiniz. 

    Google, Search Live’ın arka planda çalışabildiğini ve başka uygulamalara geçseniz bile sohbetin devam ettiğini belirtiyor. Ayrıca “transkript” düğmesine dokunarak yapay zekanın yanıtlarını yazılı olarak görebilir ve yazarak da cevap verebilirsiniz.

    Diğer yapay zeka şirketleri de sesli sohbet deneyimini geliştirmeye odaklanıyor. OpenAI geçen yıl ChatGPT için Gelişmiş Ses Modu’nu tanıttı, Anthropic ise Mayıs ayında Claude uygulamasına sesli sohbet özelliği ekledi. Apple da yapay zeka destekli Siri üzerinde çalışıyor, ancak şirket istedikleri kalite seviyesine ulaşamadıkları gerekçesiyle özelliğin kullanıma sunulması ertelendi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Samsung'un 8 yıllık özelliği iOS 26'ya geldi

    C
    curufperlit 5 saat önce

    firma 7 yıl dayanırsa :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hametan krem ne işe yarar jant çizik giderme conan exiles türkçe yama yokuş kalkış desteği olan arabalar samsung q990d

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR 200 Pro
    HONOR 200 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN17-DB0015NT
    HP OMEN17-DB0015NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum