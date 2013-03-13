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Google, yüz tanıma kilidi pantentinin sahibi oldu

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, yüz tanıma kilidi pantentinin sahibi oldu
Google'ın ABD Patent ve Marka Ofisi'ne yüz tanıma kilidi için yapmış olduğu patent başvurusu kabul edildi. Hatırlayacağınız üzere Google, bu teknolojiye ilk olarak Android'in 4.0 Ice Cream Sandwich sürümünde yer vermişti. İlk zamanlarında çeşitli güvenlik açıklarıyla karşılaşılsa da gün geçtikçe daha iyi bir hale gelen teknoloji patent sayesinde Google'ın güvencesi altına alınmış oldu.

Halihazırda bu teknolojiyle ilgilenen Apple'da benzer teknolojiler üzerine kurulu pantent başvurularıyla karşımıza çıkmıştı. Ancak, ilgi duyulan teknolojiler benzerlik gösteriyor gibi görünse de, bir takım temel farklılıklar bulunuyor.

Teknolojinin daha kusursuz kullanılabilmesi için çeşitli geliştirmeler yapmaya devam eden Google'ın patentle güvence altına aldığı bu teknolojiyi ne kadar ileri götürebileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.  

http://www.patentbolt.com/2013/03/google-granted-patent-for-facial-recognition-unlock-feature.html Yorum Yaz
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Like a Sir 6 yıl en beğenilen
gokooo
Hani şu fotoğrafla açılabilen kilit mi bu :D

4.1 ile o sorun aşıldı , göz kırpmanız isteniyor
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SEO-Uzmanı 6 yıl
kaleci07
gokoooHani şu fotoğrafla açılabilen kilit mi bu :D
4.1 ile o sorun aşıldı , göz kırpmanız isteniyor

göz kırpmasını isteyince, o resmi makasla kes :) :D
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balcis 6 yıl
apple alınca tü kaka google alınca oh cici :)
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Bu zamana kadar alinmamasi garipti zaten.
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sertacarslan 6 yıl
Telefonunu kurcalayacağın adamın çaktırmadan çek üç-beş saniyelik videosunu, telefonun kilidini açmak için kullan.
Kilit açmak için kamerayı kullanacaksan otomatik fokusunu da kullanacaksın. Adamın kaşına gözüne ayrı ayrı fokuslanacaksın, karşındaki üç boyutlu bir varlık mı, telefon ekranı mı, emin olacaksın...
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V4LKyR 6 yıl
kaleci07
gokoooHani şu fotoğrafla açılabilen kilit mi bu :D
4.1 ile o sorun aşıldı , göz kırpmanız isteniyor

Eeee bi gif koyarsın oraya? :)
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12 Angry Men 6 yıl
Alışmıştık apple'ın patent almasına, bu haber sevindirici.
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|M|N|Ç| 6 yıl
Merc4eve
O değilde yarın s4 tanıtılacak sitede ses seda yok, iphone 5 çıkmadan önceki günü bir düşünün isterseniz ve adil olun !

yav adamlar ne yapsın biri diyor yeter sıktınız tanıtılsada kurtulsak biri diyor haber yapmıyosunuz yok iphone yok cart curt hep kendimizi düşünmeyelim lütfen..
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berkkarabacak 6 yıl
Merc4eve
O değilde yarın s4 tanıtılacak sitede ses seda yok, iphone 5 çıkmadan önceki günü bir düşünün isterseniz ve adil olun !

tikilere hitap etmeye başladı heralde DH yönetimi
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Merc4eve 6 yıl
O değilde yarın s4 tanıtılacak sitede ses seda yok, iphone 5 çıkmadan önceki günü bir düşünün isterseniz ve adil olun !
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Like a Sir 6 yıl en beğenilen
gokooo
Hani şu fotoğrafla açılabilen kilit mi bu :D

4.1 ile o sorun aşıldı , göz kırpmanız isteniyor
Yanıtla +8
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