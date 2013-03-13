Google, yüz tanıma kilidi pantentinin sahibi oldu

Google'ın ABD Patent ve Marka Ofisi'ne yüz tanıma kilidi için yapmış olduğu patent başvurusu kabul edildi. Hatırlayacağınız üzere Google, bu teknolojiye ilk olarak Android'in 4.0 Ice Cream Sandwich sürümünde yer vermişti. İlk zamanlarında çeşitli güvenlik açıklarıyla karşılaşılsa da gün geçtikçe daha iyi bir hale gelen teknoloji patent sayesinde Google'ın güvencesi altına alınmış oldu.





Halihazırda bu teknolojiyle ilgilenen Apple'da benzer teknolojiler üzerine kurulu pantent başvurularıyla karşımıza çıkmıştı. Ancak, ilgi duyulan teknolojiler benzerlik gösteriyor gibi görünse de, bir takım temel farklılıklar bulunuyor.





Teknolojinin daha kusursuz kullanılabilmesi için çeşitli geliştirmeler yapmaya devam eden Google'ın patentle güvence altına aldığı bu teknolojiyi ne kadar ileri götürebileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.patentbolt.com/2013/03/google-granted-patent-for-facial-recognition-unlock-feature.html